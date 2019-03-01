 عشرات الجرحى والمعتقلين في مظاهرات حاشدة معارضة لترشح بوتفليقة | أخبار | DW | 01.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

عشرات الجرحى والمعتقلين في مظاهرات حاشدة معارضة لترشح بوتفليقة

تحدثت أنباء عن مقتل رجل جراء تدافع حصل بعد استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الجزائر العاصمة، الرافضين لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة. وفرقت الشرطة متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى التلفزيون.

مشاهدة الفيديو 01:22

اشتباكات في الجزائر وبوحيرد ونكاز ينضمان إلى التظاهرات

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن "مصدر مطلع" أن شخصاً واحداً قُتل اليوم الجمعة (أول مارس/ آذار 2019) في وسط العاصمة الجزائرية خلال تدافع أثناء اشتباك بين الشرطة ومحتجين على ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

ودعا عشرات الآلاف من المتظاهرين في عدة مدن بأنحاء الجزائر اليوم الجمعة الرئيس الجزائري إلى التنحي في أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ احتجاجات الربيع العربي قبل ثماني سنوات.

مختارات

من المفترض أن يعاد انتخاب بوتفليقة رئيساً للجزائر لولاية خامسة. غير أن الصراع على خلافته بدأ منذ فترة طويلة، وربما يقع في الجزائر أيضاً ما وقع في مصر أو تونس، كما يرى راينر هيرمان في تعليقه بصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه". (01.03.2019)

في تلبية لنداءات الاحتجاج، خرج آلاف المحتجين في الجزائر، مستعينين بوسائل التواصل الاجتماعي لإعلان سلميتهم ولتأكيد رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة واستمراره في الحكم. (01.03.2019)

وقالت مصادر أمنية إن "عشرات آلاف الأشخاص" تظاهروا في العاصمة اليوم الجمعة. وأفادت المصادر ذاتها أن نحو ثلثي ولايات شمال البلاد، وهي الأكثر اكتظاظا، شهدت تجمعات احتجاجية لكن بدون تقديم أرقام.

وتزايد عدد المحتجين وهم من النساء والرجال من مختلف الأعمار، مع وصول متظاهرين من عدة أحياء في الجزائر العاصمة (القصبة وباب الواد والأول من مايو) مخترقين حواجز الشرطة التي لم تستطع صدهم. وتوجه قسم من المحتجين مكون من عدة آلاف إلى القصر الرئاسي قبل أن توقفهم قوات الأمن قبل نحو كيلومتر من القصر.

وقال شهود إن الاحتجاجات كانت سلمية في معظمهما لكن مشادات وقعت قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر بعد تراجع أعداد المتظاهرين عصر اليوم. وكشف مصدر رسمي عن إصابة 56 شرطيا واعتقال 45 شخصا في حصيلة مؤقتة للأحداث التي رافقت المظاهرات الحاشدة.

Algerien Proteste Demonstration (Reuters/Z. Bensemra)

تعرض أشخاص لإصابات في أكبر مظاهرات بالجزائر منذ احتجاجات الربيع العربي

محاولة اقتحام مقر التلفزيون

وفرقت الشرطة الجزائرية متظاهرين حاولوا مساء الجمعة، اقتحام مقر التلفزيون الرسمي، في وقت حرق مجهولون مقر وكالة بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة. وتجمع محتجون مساء الجمعة أمام مقر التلفزيون الرسمي، وحاولوا اقتحامه، قبل أن تنجح قوات مكافحة الشغب في تفريقهم. لكن مجهولين تمكنوا من حرق مقر وكالة بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة والقريب من مقر التلفزيون.

وفي باقي الولايات سجلت تجمعات متفاوتة الحجم في وهران وقسنطينة ثاني وثالث أهم مدن البلاد. ولكن أيضا في مدن أخرى بينها خصوصا البليدة وتيزي وزو وبجاية وسكيكدة وعنابة والبويرة ومسيلة وسطيف وبسكرة وباتنة والمدية وتيارت وسيدي بلعباس.

وأدانت حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، ما أسمته "الاستفزازات التي وقعت في بعض مسيرات العاصمة، وتسببت في إصابات وسط المتظاهرين"، داعية المسؤولين في مؤسسات الدولة لسماع صوت الشعب. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة في بيان وزع على وسائل الاعلام إن الشعب الجزائري عبر عن رفضه القطعي والنهائي للعهدة الخامسة، داعيا المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة إلى سماع صوت الشعب. وأكد مقري، على دعم حركة مجتمع السلم "الحراك الشعبي السلمي"، مشددا على استمراره حتى " تحقيق أهدافه.."

ص.ش/ع.ج (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (picture-alliance/dpa/XinHua)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    شعلة الاحتجاجات

    بعد إعلان ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ أبريل 2019، أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بذلك شهوراً من التكهنات حول إعادة ترشحه لولاية جديدة. وكان لهذا الإعلان وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ إفتراضياً على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة رافضة.

  • Screenshot Twitter Account JohnHanaDahli (Twitter/JohnHanaDahli)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    من العالم الافتراضي

    انطلقت الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في بادئ الأمر عبر دعوات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى دعوات أخرى أطلقتها حركة "مواطنة" وحركات وأحزاب المعارضة الرافضة لإعادة انتخابه. وتشهد العاصمة الجزائرية ومدن أخرى منذ الجمعة الماضي تظاهر الآلاف من الجزائريين، أغلبهم من الشباب.

  • Algerien - Studentenproteste (picture-alliance/F. Batiche)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    "لا للعهدة الخامسة"

    عبر المتظاهرون في الجزائر عن رفضهم ترشح بوتقليفة لولاية خامسة من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة" وأخرى مثل"لا بوتفليقة لا السعيد" في إشارة الى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس. وكذلك "بوتفليقة إرحل" و"أويحيى إرحل" إضافة الى أغان معارضة للحكومة يرددها عادة المشجعون في الملاعب.

  • Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Belghoul)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    سلمية الاحتجاجات

    تتسم الاحتجاجات الحالية، التي تعد الأكبر منذ تولي الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999، بالسلمية وسط انتشار أمني غير مسبوق. كما انتشر رجال الشرطة، وقوات مكافحة الشغب صبيحة اليوم بشكل مكثف، للتمركز في النقاط الأساسية التي من المتوقع أن يصل إليها المحتجون.

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (AFP/R. Kramdi)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    صحوة الشعب

    يشارك في الاحتجاجات مختلف أطياف المجتمع الجزائري. وشكل الشباب الفئة الأكثر حضوراً في الشارع. كما انضم آلاف الطلبة الجزائريين إلى الاحتجاجات المناهضة لترشح بوتفليقة. وللمرة الأولى في تاريخ الجزائر يشارك صحفيو التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكوميتين في احتجاج ضمن موجة المطالب الشعبية المناهضة لترشح بوتفليقة.

  • Algerien Wahlen | Kundgebung des Kandidats Rachid Nekkaz (AFP/R. Kramdi)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    مرشحون خطفوا الأضواء

    يقف أمام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرشحون آخرون، أمثال الجنرال السابق، علي غديري، وكذلك المرشح الإسلامي عبد السلام مقري، الذي يمثل تيار الإخوان المسلمين. بالإضافة إلى الناشط السياسي رشيد نكاز، الذي خطف الأضواء إثر التفاف حشود من المؤيدين حوله أمام مقر بلدة الجزائر الوسطى، ما دعا الشرطة إلى اجباره على مغادرة المكان.

  • Algerien Bouteflika Amtseid (Reuters)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    المرشح "الغائب"

    عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيكمل عامه الثاني والثمانين السبت المقبل، موجود منذ الأسبوع الماضي في جنيف لإجراء فحوصات طبية دورية، حيث يتوقع أن تستغرق إقامته في سويسرا فترة قصيرة بحسب بيان رئاسة الجمهورية. بوتفليقة، الذي تولى الرئاسة منذ عام 1999، لم يظهر علنا إلا نادراً منذ أصيب بجلطة دماغية في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (picture-alliance/dpa/A. Belghoul)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    جمعة "مليونية"

    يستعد الجزائريون المعارضون لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة للخروج في مسيرات مليونية (الجمعة الأول من آذار/ مارس 2019). ويأتي ذلك استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء شباب عبر فيسبوك، ينادون بمليونية، قبل يومين من انتهاء عملية سحب استمارات الترشح من جانب الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في نيسان/إبريل المقبل.

  • Algerien Parlamentswahlen 04.05.2017 (picture-alliance/abaca/B. Ramzy)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    تسريبات محرجة

    في ظل الاحتجاجات، ظهر تسريبان: الأول خص وثائق سرية لأجهزة الاستخبارات المحلية، نشرتها مجلة "لوبس" الفرنسية وكشفت عن كيفية وصول بوتفليقة إلى موقع الرجل الثاني في النظام الجزائري. أما التسريب الثاني فيعود إلى مكالمة هاتفية بين عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، مع علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من النظام، تتضمن جزءاً من خططهما لتجاوز حالة الاحتجاجات (لم يتم تأكيد صحة التسريب رسميا).

  • Wahlen in Algerien Präsident Abd al-Aziz Bouteflika (picture-alliance/dpa/S. Djarboub)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    يوم حاسم في تاريخ الجزائر

    ورغم تواصل الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة، قال مدير حملته الانتخابية يوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير) إن الرئيس سيقدم بشكل رسمي أوراق ترشحه لولاية جديدة في الثالث من مارس/ آذار، أي 15 يوماً قبل الانتخابات. ما قد يوسع من حالة الرفض للعهدة الخامسة ويجعله يوماً حاسماً في مصير البلاد. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

منذ لحظة الإعلان عن ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، والأحداث تتسارع، بدءاً من الاحتجاجات إلى التسريبات السلبية عن الرئيس الحالي ومعسكره، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في الحراك الشعبي ضد الحكومة. (01.03.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

اشتباكات في الجزائر وبوحيرد ونكاز ينضمان إلى التظاهرات  

مواضيع ذات صلة

Algerien Proteste gegen die Regierung

"الشعب.. البوليس: خاوة خاوة".. مسيرات الجزائر تصرّ على السلمية 01.03.2019

في تلبية لنداءات الاحتجاج، خرج آلاف المحتجين في الجزائر، مستعينين بوسائل التواصل الاجتماعي لإعلان سلميتهم ولتأكيد رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة واستمراره في الحكم.

Proteste in Algerien

تظاهرات في الجزائر احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة 22.02.2019

شهدت العاصمة الجزائرية احتجاجات ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة وتمكن المئات من خرق الحواجز الأمنية وسط الجزائر العاصمة للوصول لميدان "أول مايو" الذي تنطلق منه المظاهرات عادة، إلا أن قوات الأمن لم تتدخل بشكل مكثف.

Wahlen in Algerien Präsident Abd al-Aziz Bouteflika

حزب إسلامي معارض: بوتفليقة غير قادر على الاستمرار في الحكم 06.02.2019

كانت حركة مجتمع السلم، المعروفة بـ "إخوان الجزائر" حتى عام 2012 من أبرز الأحزاب المؤيدة للرئيس بوتفليقة. بيد أن الحركة عارضت ترشيح بوتفليقة في عام 2014 لولاية رابعة وهي الآن تقول إن الرئيس المريض غير قادر على الحكم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  