 عشرات الجرحى والقتلى بحادث قطار في محطة وسط القاهرة | أخبار | DW | 27.02.2019

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أخبار

عشرات الجرحى والقتلى بحادث قطار في محطة وسط القاهرة

أصيب وقتل عشرات الأشخاص في حادثة قطار مروعة نجم عنها حريق كبير داخل محطة القطارات الرئيسية في القاهرة، وفق مصادر أمنية وطبية. وتعهد رئيس الوزراء المصري في كلمة مقتضبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

Ägypten Feuer am Hauptbahnhof von Kairo (AFP/K. Desouki)

ارتفعت حصيلة حادثة قطار مروعة في القاهرة إلى خمسة وعشرين قتيلا ونجم عنها حريق كبير داخل محطة القطارات الرئيسية في القاهرة اليوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2019)، وفق مصادر أمنية وطبية. وقالت المصادر إن الحادثة أدت أيضا إلى إصابة 50 شخصا بجروح. وأكد التلفزيون الرسمي المصري الحصيلة. واندلع الحريق بعد اصطدام القطار بحاجز فولاذي.

 وأظهرت الصور تصاعد سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المحطة. وشوهد رجال الإطفاء يبذلون الجهود لإخماد النيران المندلعة في العربة المتفحمة. وأظهرت الصور أيضا اندلاع النيران في القطار وفي منصة مجاورة، فيما حاول بعض الأشخاص المتواجدين مساعدة المصابين. وهرعت سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة إلى مكان الحادثة، وفق مصادر طبية.

مختارات

قالت وزارة الصحة المصرية إن 36 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 123 آخرون جراء تصادم قطارين للركاب بمدينة الإسكندرية الساحلية بشمال البلاد. ورجحت مصادر أمنية أن يكون الحادث قد نجم عن خطأ في تحويل مسارات القطارات. (11.08.2017)

لقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 28 آخرون بجروح فجر الاثنين في حادث اصطدام قطار بحافلة ركاب صغيرة وسيارة بيك-أب جنوب القاهرة، كما أفادت مصادر رسمية. الحادث يعيد إلى الأذهان سلسلة حوادث قطارات سابقة راح ضحيتها المئات. (18.11.2013)

 وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي لدى وصوله إلى المكان "انتهى عهد أن يكون في سكوت علي أي نوع من أنواع التقاعس وكل من يتقاعس أو يخطئ سيحاسب حسابا عسيرا".

 وكثيرا ما اشتكى المصريون من عدم تصدي الحكومة لمشكلات النقل المزمنة في البلاد، حيث الطرق لا تخضع لأعمال صيانة كافية وكذلك سكك الحديد. وسجلت وكالة الاحصاءات الرسمية 1793 حادث قطار في عام 2017.

وتفقد الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يرافقه عدد من المسؤولين، موقع الحادث بمنطقة رمسيس وسط العاصمة القاهرة. وتعهد في كلمة مقتضبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث. وشدد على أنه "انتهى عصر السكوت على من يتقاعس عن أداء واجباته تجاه المواطن المصري ... ولن نتهاون أو نتساهل إزاء أي إهمال في مثل هذه الحوادث". وأضاف أن العمل جار لتشكيل لجنة متخصصة على أعلى مستوى للوقوف على أسباب الحريق.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ، أ.ف.ب)

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    الكاتب: ش.ع


مختارات

الفيضانات تكشفت عجز دول عربية في إداراة الكوارث

شهدت عدة دول عربية هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة تسببت في خسائر مادية كبيرة وفي بعض الأحيان في سقوط ضحايا من البشر. جولة مصورة في بعض المدن العربية، لنرى كيفية التعامل مع الأوضاع التي تسبب فيها سوء الأحوال الجوية. (26.10.2015)  

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