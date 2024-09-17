"عشرات الجرحى" من عناصر حزب الله جراء انفجار أجهزة اتصال

أصيب "العشرات من عناصر حزب الله بجروح في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بعد انفجار أجهزة الاتصال"، حسب مصدر مقرب من حزب الله، مضيفا أن "المستشفيات تطلب دما" إثر ذلك. وأكدت مصادر إعلامية وأمنية لبنانية الواقعة.

أصيب اليوم الثلاثاء العشرات من الأشخاص جراء تفجير أجهزة محمولة( بيجر) كانوا يحملونها بواسطة تقنية عالية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

ورأى صحفي من رويترز عشرة أعضاء من حزب الله وهم ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس بأن "العشرات من عناصر حزب الله أصيبوا بجروح في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بعد انفجار أجهزة الاتصال"، مضيفاً أن "المستشفيات تطلب دما" إثر ذلك.

وأكد مصدر آخر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس أن الحادث "خرق اسرائيلي".

ولم تعلق إسرائيل بعد على الأمر.

التفاصيل تأتي لاحقا





