 عشرات الإصابات في مظاهرات جديدة ببيروت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.06.2020

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أخبار

عشرات الإصابات في مظاهرات جديدة ببيروت

جرح عشرات المتظاهرين الذي شاركوا في مظاهرات جديدة في لبنان تعد الأولى منذ إقرار إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

Libanon Protest gegen die Regierung in Beirut (Reuters/A. Taher)

مظاهرات جديدة في لبنان الأولى منذ تخفيف إجراءات كورونا.

جرح 48 شخصا أثناء مظاهرات شهدتها العاصمة بيروت، وفق ما أعلن عنه  الصليب الأحمر اللبناني.

وعاد مئات المتظاهرين اللبنانيين إلى الشارع ، السبت (السادس من يونيوم حزيران) ، احتجاجاً على أداء السلطات العاجزة عن وضع حدّ للانهيار الاقتصادي المتسارع، فيما أثار رفع بعض المجموعات شعار نزع سلاح حزب الله توتراً مع شبان غاضبين موالين له، فوقت اشتباكات. وعلى الفور، وصلت قوة كبيرة من الجيش ومن الأمن العام، وفصلت بينهم، وأعادت الهدوء.

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ورفعت بعض المجموعات عناوين خلافية بينها نزع سلاح حزب الله، وهو شعار لم تتطرق له غالبية مجموعات الحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهدته البلاد منذ نحو ثمانية أشهر.

من جهتها ذكرت الوكالة الألمانية (د ب أ) أن مواجهات اندلعت بين قوى الأمن اللبناني والمتظاهرين وسط العاصمة بيروت بعد ظهر السبت، وذلك على خلفية قيام  المتظاهرين برمي الحجارة على عناصر الأمن التي ردت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

وبدأ المتظاهرون بعد عودتهم من منطقة جسر الرينغ بالتعدي على عدد من المحال وسط بيروت، وتكسير واجهاتها في محاولة للدخول إلى أحد مداخل مجلس النواب اللبناني. فيما أبعدت عناصر مكافحة الشغب المتظاهرين من أمام مدخل مجلس النواب، وسط استمرار التراشق بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع.

أولى المظاهرات بعد التخفيف

وتعدّ هذه التظاهرات وسط بيروت الأولى بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي قيود الاغلاق العام التي فرضتها منذ منتصف آذار/مارس لمكافحة وباء كوفيد-19، وأدت الى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة.

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ومنذ اندلاع الحراك الشعبي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، نزل مئات آلاف اللبنانيين إلى الشارع احتجاجا على أوضاع البلاد الاقتصادية.

ورغم خطة اصلاحية اقتصادية وضعتها الحكومة الجديدة، لا أن الأخيرة لم تتمكن من اتخاذ أي اجراءات عملية.

 ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، كما فقدت الليرة اللبنانية ما يزيد على نصف قيمتها في السوق الموازية وارتفعت الأسعار وألغت الشركات الوظائف في ظل إجراءاتها لمواجهة آثار جائحة كورونا، فقد ارتفعت نسبة البطالة الى أكثر من 35 بالمئة، وفق تقديرات وزارة المالية، وبات 45 بالمائة من اللبنانيين تحت خط الفقر.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

 

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