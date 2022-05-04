 عشرات الأشخاص تحت كابوس الركام في مدرسة شرقي أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 08.05.2022

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عشرات الأشخاص تحت كابوس الركام في مدرسة شرقي أوكرانيا

السلطات الأوكرانية: نحو 60 شخصا لقوا حتفهم بعد هجوم جوي روسي على مدرسة في منطقة لوهانسك

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