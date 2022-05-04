عشرات الأشخاص تحت كابوس الركام في مدرسة شرقي أوكرانيا

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السلطات الأوكرانية: نحو 60 شخصا لقوا حتفهم بعد هجوم جوي روسي على مدرسة في منطقة لوهانسك
في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.
أكدت كييف أن آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في ماريوبول لن يستسلموا رغم الخشية من هجوم كبير ضدهم، في حين تكثّفت الضربات الروسية على شرق أوكرانيا حيث فقد 60 شخصا إثر قصف مدرسة.
اٌعتبر ستون شخصا في عداد المفقودين ويرجح مقتلهم بعد قصف استهدف السبت مدرسة لجأوا إليها في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا، فيما وصلت رئيسة البرلمان الألماني لكييف للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.
تواصلت عملية الإجلاء البطيئة لمدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، على أن تتواصل السبت. والرئيس الأوكراني يقول إن المدينة دمرت بالكامل لكنها لن تستسلم. وعملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف.
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