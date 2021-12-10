 عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا في السودان | DW الأخبار | DW | 19.12.2021

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عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا في السودان

نزل عشرات آلاف السودانيين الى الشوارع في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ديموقراطي بعد ثلاث سنوات على "الثورة" التي أطاحت عمر البشير واحتجاجا على هيمنة لجيش علة السلطة.

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A Sudanese demonstrator waves a national flag as he shouts slogans during a rally against the military chief who launched an October 25 coup followed by a bloody crackdown, in the northern part of the capital Khartoum, on December 19, 2021. - Thousands of Sudanese protesters rallied today to mark three years since the start of mass demonstrations that led to the ouster of strongman Omar al-Bashir and as fears mount for the democratic transition. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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(FILES) In this file photo taken on August 15, 2021, Sudanese Prime Minister Abdalla Hamdok holds a press conference at the Council of Ministers in the capital Khartoum. - Sudan's top general Abdel Fattah al-Burhan and Hamdok have reached a deal for the latter's return and the release the civilian leadership detained since last month's military coup, mediators said on November 21. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP)

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Sudanese protesters burn tyres as they rally on a street in the capital Khartoum, on November 21, 2021. - Hundreds of Sudanese protesters again rallied against last month's military coup and the ensuing crackdown which left at least 40 people killed, witnesses said. (Photo by AFP)

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