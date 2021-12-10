عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا في السودان

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نزل عشرات آلاف السودانيين الى الشوارع في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ديموقراطي بعد ثلاث سنوات على "الثورة" التي أطاحت عمر البشير واحتجاجا على هيمنة لجيش علة السلطة.
تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم مطالبين بالحكم المدني الديمقراطي وهاتفين ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. يأتي ذلك بعد تحذير رئيس الوزراء المعزول عبد الله الحمدوك من "انزلاق البلاد نحو الهاوية".
قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إنه أعفى مدير عام قوات الشرطة خالد مهدي إبراهيم ونائبه، الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما. كما أفرجت السلطات عن ساسة سودانيين اعتقلوا بعد حل عبد الفتاح البرهان مجلسي السيادة والوزراء.
تظاهر مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض ما اعتبروه "انقلابا عسكريا". وردد المتظاهرون هتافات أبرزها "الشعب يريد إسقاط البرهان"، و"مدنية خيار الشعب"، فيما رد الجيش بأطلاق قنابل الغاز المدمع.
احتج آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم ومدن أخرى مواصلين الضغط على قادة الجيش. وتأتي الاحتجاجات بعد إبرام اتفاق لإعادة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة يقولون إنه يوفر غطاء سياسيا للجيش لمواصلة تحكمه بمفاصل البلاد.
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