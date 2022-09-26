 عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين تأييدا للاحتجاجات في إيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين تأييدا للاحتجاجات في إيران

تظاهر نحو 80 ألف شخص في برلين تضامنا مع الاحتجاجات في إيران، التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة. وفيما تتواصل المظاهرات والإضرابات في إيران، تقول السلطات إنها "بلغت أيامها الأخيرة".

الآلاف يتظاهرون في برلين تضامنا مع المحتجين في إيران (22/10/2022)

الآلاف يتظاهرون في برلين تضامنا مع المحتجين في إيران

شارك حوالي 80 ألف شخص السبت (22 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، في مسيرة في برلين دعماً للاحتجاجات في إيران، حسبما أفاد المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس. 

ومن بين المشاركين في هذه التظاهرة التي نظّمتها مجموعة من النساء، لوّح البعض بملصقات كُتب عليها "نساء، حياة، حرية"، فيما لوّح البعض الآخر بأعلام كردية. وسار المتظاهرون في قلب المدينة بهدوء تحت الشمس، وفقاً للشرطة التي أحصت عدد المتظاهرين من على متن مروحية. 

وقال نشطاء مناوئون للحكومة الإيرانية إن مسيرة برلين هي المظاهرة الأكبر إلى الآن التي يشارك فيها إيرانيون في الخارج ضد الجمهورية
الإسلامية.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن مجموعة كبيرة من الأفراد الوافدين من أنحاء متفرقة من أوروبا تجمهروا عند عمود النصر في 
برلين اليوم. ووفقا لتقديرات الشرطة الأولية، شارك نحو 37 ألف شخص في المظاهرة وتتوافد الحشود من جميع الاتجاهات إلى المظاهرة.
 

وقالت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوس عبر "تويتر"، "اليوم يُظهر الآلاف تضامنهم مع النساء الشجاعات والمحتجّين في إيران". وأضافت "نحن إلى جانبكم". 

ومنذ أكثر من شهر، تشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية جينا مهسا أميني بعد توقيفها، وفقاً لمنظمات غير حكومية. وتوفيت مهسا أميني عن 22 عاماً بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

ملصقات كُتب عليها نساء، حياة، حرية رُفعت اثناء مظاهرة برلين دعما للاحتجاجات في إيران

ملصقات كُتب عليها "نساء، حياة، حرية" رُفعت اثناء مظاهرة برلين دعما للاحتجاجات في إيران

إضرابات في إيران مع دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس

وفي الداخل الإيراني نفّذ تجار وعمّال في عدّة مدن إيرانية إضراباً اليوم في إطار الاحتجاجات التي اندلعت قبل أكثر من شهر إثر وفاة أميني. وجرت تظاهرات جديدة، ولكن من الصعب تحديد حجمها بسبب القيود التي تفرضها السلطات على الوصول إلى الإنترنت. وترافقت أيضاً مع إضرابات. وفق قناة "1500 تصوير"، فقد "نُفّذت إضرابات (...) في مدن، من بينها سنندج وبوكان وسقز (شمال شرق)"، والأخيرة مسقط رأس مهسا أميني.

مختارات

كذلك، أشارت منظمة "هينغاو" الحقوقية ومقرّها في النروج إلى إضراب للتجار في هذه المدن، وأيضاً في مريوان (غرب). وفي أماكن أخرى في إيران، صفّق عشرات الطلاب وهتفوا خلال تظاهرة في جامعة شهيد بهشتي في طهران، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "1500تصوير" على "تويتر" السبت ورصدته وكالة الأنباء الفرنسية. وتجمّع عشرات العمّال أمام مصنع شوكولا في مدينة تبريز عاصمة إقليم أذربيجان شرقاً، وفق مقاطع فيديو أخرى لم يتسنَّ لوكالة فرانس برس التحقّق منها على الفور.

 وتظاهر طلّاب في عدّة جامعات، حسبما أفادت قناة "1500 تصوير"، مشيرة إلى كلية الفنون والهندسة في يزد (وسط)، وجامعة طهران، وجامعة العلامة الطباطبائي في شرق العاصمة، وجامعة الرازي في كرمنشاه (شمال غرب)، وأيضاً في همدان (غرب)، والأهواز وياسوج (جنوب غرب).

مسؤول إيراني"أعمال الشغب بلغت أيامها الأخيرة"

من جانبه قال نائب وزير الداخلية الإيراني مجيد ميرأحمدي إن "ثمة تجمعات مختلفة في بعض الجامعات، وهي تتراجع يوميا، وأعمال الشغب بلغت أيامها الأخيرة"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.

وأضاف "الوضع في المحافظات جيد ولا تشهد أعمال شغب تؤدي الى اضطرابات". الا أن المسؤول أكد أن "الوضع في زاهدان مختلف"، في إشارة الى مركز محافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق). وشهدت المدينة أحداثا دامية في 30 أيلول/سبتمبر راح ضحيتها العشرات بينهم عناصر من الحرس الثوري.

ز.أ.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في مكسيكو سيتي

    تضامنا مع النساء في ايران واستذكارا لوفاة مهسا أميني، تكتب امرأة رسائل ضد "النظام الذكوري" في ايران على جدار السفارة الايرانية في مكسيكو سيتي.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في فرانكفورت

    شرطة الآداب اعتقلت مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بسبب "لباسها غير الإسلامي". ودخلت في غيبوبة وتوفيت في الـ 16 أيلول/ سبتمبر في المستشفى. وتنفي الشرطة استخدامها للعنف، ولا أحد يثق في ذلك. فالكثير من النساء عايشن تصرفات شرطة الأداب العنيفة.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    سيمبسون متضامن في ميلانو

    في ايران تلجأ النساء للاحتجاج إلى قص الشعر أمام الكاميرا. وعلى جدار منزل في ميلانو مباشرة أمام القنصلية الإيرانية رسمت صورة للشخصية الكارتونية مارج سيمبسون، رسمها فنان الغرافيك اليكساندرو بالومبو.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في باريس

    في باريس لا تذكر صور الجدران فقط بمهسا أميني والاحتجاجات في ايران، بل إن المدينة تعتزم إعلان أميني "مواطنة شرفية". ومن المتوقع أن يحمل موقع في باريس اسم أميني "لكي لا ينسى أحد اسمها"، كما أعلنت عمدة المدينة آن هيدالغو الأسبوع المنصرم " باريس ستقف دوما إلى جانب أولئك الذين يكافحون من أجل حقوقهم وحريتهم".

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    النساء، الحياة، الحرية

    فنانون من "تجمع بدون اسم" رسموا صورة لمهسا أميني على بناية مهجورة بفرانكفورت. وإلى جنبها كُتبت كلمات: النساء الحياة الحرية. الشعار المعلن من قبل المتظاهرين ضد نظام الملالي في طهران.

  • Modisch manikürte und beringte Frauenhände halten ein Protestplakat Stand with the Women of Iran

    احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في كراكاو

    انتفاضة النساء ضد المضطهدين في ايران تستحق التضامن، كما يعلن الكثير من النساء حول العالم. حتى في مدينة كراكاو في بولندا خرجت تظاهرات لدعم النساء في إيران. في كثير من مناطق العالم تتعرض نساء بسبب جنسهن للإهانة أو حتى التمييز. وفكرة ثورة نسائية في إيران تلهم الكثير منهن.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    احتجاج طلبة الفنون بطهران

    طلبة الفنون في جامعة أزاد بطهران احتجوا يوم الاثنين أمام مبنى الجامعة. اللون الأحمر على أكفهم يرمز إلى القمع الدموي للاحتجاجات من قبل قوات الأمن.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    نظرية الدومينو المرغوب فيها

    الاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني ليست موجهة فقط ضد قواعد اللباس المتشددة للفتيات والنساء. فالمتظاهرون يحتجون ضد النظام ويهتفون: "الملالي ارحلوا" أو "الموت للدكتاتور". والمعني هنا هو الزعيم الروحي والسياسي علي خامنئي. إعداد: شابنام فون هاين/ م.ام.


مواضيع ذات صلة

19.09.2022: A police motorcycle burns during a protest over the death of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police, in Tehran, Iran September 19, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

قضية أميني ـ الاحتجاجات في إيران تتواصل وتصاعد التوتر مع الغرب 26.09.2022

تواصلت الاحتجاجات في إيران لليلة العاشرة احتجاجًا على وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها، وارتفع مستوى التوتر بين طهران ودول غربية ووصل إلى استدعاء سفراء وفرض أو المطالبة بفرض عقوبات على إيران، التي رفضت الانتقادات الغربية.

Proteste Iran | Sanandaj --- User generated content --- ***Sehr schlechte Qualität. Nach Wunsch von der Redaktion ins CMS trotzdem eingestellt*** --- Liebe Kolleginnen und Kollegen, aufgrund des großen Mangels an Fotos von Nachtprotesten im Iran habe ich einige Screenshots von Videos über Protesten in verschiedenen Städten des Irans gemacht.

منظمة حقوقية: أكثر من 200 قتيل في الاحتجاجات الإيرانية 12.10.2022

أفادت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من أوسلو مقرا أن حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران تجاوزت المائتي ضحية، هذا في وقت وجه القضاء الإيراني اتهامات الى أكثر من مئة من "مثيري الشغب".

Title: Sardar Azmoun's apology to the national team: It was my mistake, I was in a hurry! Keywords: Sardar Azmoun, 2022 World Cup Copy Right: isna License: Free

قبيل المونديال- الاحتجاجات في إيران تلقي بظلالها على كرة القدم 28.09.2022

تصطدم مساعي المنتخب الإيراني لكرة القدم في تحقيق إنجاز خلال مونديال قطر 2022 بالاحتجاجات، وسط شائعات عن انقسام داخل الفريق، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تختفي بظروف غامضة، ودعم للتظاهرات من نجوم سابقين.