 عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين احتجاجا على حرب أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 14.03.2022

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DW الأخبار

عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين احتجاجا على حرب أوكرانيا

شارك قرابة 30 ألف شخص في مظاهرة بوسط برلين للتنديد بالحرب الناشبة في أوكرانيا، ولوح عدد كبير منهم بأعلام الجمهورية السوفيتية السابقة كما رفعوا لافتات عليها شعارات مناهضة للغزو الروسي

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