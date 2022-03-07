عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين احتجاجا على حرب أوكرانيا

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شارك قرابة 30 ألف شخص في مظاهرة بوسط برلين للتنديد بالحرب الناشبة في
أوكرانيا، ولوح عدد كبير منهم بأعلام الجمهورية السوفيتية السابقة
كما رفعوا لافتات عليها شعارات مناهضة للغزو الروسي
تتعرض المدن الأوكرانية للقصف المتواصل من القوات الروسية، وفيما تسعى روسيا إلى إحكام سيطرتها على العاصمة كييف، يكافح السكان للبقاء في مدنهم ومنازلهم. لقد دمرت حرب بوتين المدن ودفعت الناس للفرار أو للانضمام إلى القتال.
طالب المستشار الألماني شولتس والرئيس الفرنسي ماكرون الرئيس الروسي بوتين بالوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا والانخراط في حل دبلوماسي للصراع. وكان شولتس وماكرون قد تحدثا قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
شهدت العاصمة الألمانية برلين ومدن أخرى مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، مطالبين بوقف الحرب والسلام في أوكرانيا. ورغم القمع وتشدد السلطات شهدت موسكو ومدن روسية أخرى مظاهرات ضد هذه الحرب.
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