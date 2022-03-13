عشرات الآلاف يتظاهرون في ألمانيا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2022) في عدد من المدن الألمانية ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفادت الشرطة وجهات منظّمة للاحتجاجات.

ففي برلين وبالقرب من بوابة براندنبورغ، رفع مشاركون في تظاهرة لافتات بلوني العلم الأوكراني (الأزرق والأصفر) كُتب عليها "ضعوا حدا لبوتين" في إشارة إلى الرئيس الروسي، و"ضعوا حدا للحرب"، و"أين التطعيم ضد الحرب؟"، وكذلك شتائم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب تقديرات الشرطة تراوح عدد المتظاهرين بين 20 ألفا و30 ألفا.

لكن زخم المشاركة في برلين كان أقل مما كان عليه قبل أسبوعين، إذ تظاهر بعد ثلاثة أيام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا نحو مئة ألف شخص في العاصمة الألمانية.

كذلك احتشد اليوم الأحد نحو 35 ألف شخص في مدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا في مظاهرة من أجل السلام ضد الحرب الروسية في أوكرانيا. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نساند أوكرانيا"، و"أوقفوا بوتين، أوقفوا الحرب!" و"فلتخرج روسيامن أوكرانيا".

وحمل كثير من الأشخاص بأيديهم أعلام أوكرانيا وأعلاما عليها حمام سلام أو علامة السلام. وقالت متحدثة باسم اتحاد حماية الطبيعة بولاية بادن-فورتمبرغ التي تقع بها مدينة شتوتغارت، وهو اتحاد مشارك في تنظيم المظاهرة: "حضر عدد من الأشخاص أكثر مما كان متوقعا".

وفي فرانكفورت، أعرب نحو 11 ألفا عن تضامنهم مع الأوكرانيين، وفق الشرطة التي أوضحت أن التظاهرات جرت بهدوء. ورفع المتظاهرون أعلام أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وهتفوا "ضعوا حدا للحرب"، وفق مراسل وكالة فرانس برس. ونُظّمت مسيرات مماثلة في لايبزيغ وهامبورغ شارك فيها شبان ومسنّون وأفراد أسر مع أطفالهم.

ونظّم التظاهرات تجمّع يضم أكثر من 40 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابات وجمعيات مسيحية. وبالإجمال بلغ عدد المشاركين في التحرّكات الاحتجاجية اليوم الأحد في ألمانيا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا نحو 125 ألف شخص، وفق الجهات المنظّمة.

شهدت موسكو ومدن روسية أخرى مظاهرات ضد الحرب في أوكرانيا وتم اعتقال أكثر من 260 شخصا

مظاهرة واعتقالات في روسيا

وأفادت منظمة غير حكومية باعتقال أكثر من 250 شخصاً تظاهروا اليوم الأحد في أنحاء روسيا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت منظمة "أو في دي-انفو" غير الحكومية المتخصصة في رصد التظاهرات على موقعها، أنه "تم اعتقال ما لا يقل عن 268 شخصاً في 23 مدينة". وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس الشرطة تعتقل متظاهرين في موسكو وفي سانت بطرسبرغ، ثاني مدن البلاد.

ففي موسكو، تحدى بضع عشرات حظر التظاهر المفروض وتجمعوا في ساحة قرب الكرملين. واقتادت الشرطة ما لا يقل عن 30 متظاهراً وصحافياً واحداً، وفق فرانس برس. وهتفت امرأة "السلام في العالم!" بينما كان شرطيان يسحبانها بالقوة.

وفي سانت بطرسبرغ، حيث شوهدت العديد من سيارات الشرطة في الوسط، حاول المتظاهرون أن يلتزموا الحذر. وأكدت فرانس برس أن الشرطة اعتقلت عدداً من المتظاهرين وبعض الصحافيين.

ورغم الحظر، يتجمع متظاهرون يومياً في روسيا للتنديد بالتدخل العسكري في أوكرانيا. ورغم محدودية نطاقها، إلا أن مجرد تنظيم هذه التجمعات وسط قمع قوي للغاية أمر ملحوظ. ويتعرض المتظاهرون للغرامات أو حتى السجن بشكل منهجي. وتم اعتقال أكثر من 5000 متظاهر الأحد الماضي.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)