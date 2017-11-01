عشرات الآلاف يتظاهرون في آخن الألمانية من أجل المناخ

ذكر منظمو مظاهرات "أيام جمعة من أجل المستقبل" التي يتم تنظيمها من أجل تحسين الظروف المناخية في العالم أن 40 ألفا شاركوا اليوم الجمعة (21 حزيران/ يونيو 2019) في مظاهرة هي الأكبر من نوعها في ألمانيا حتى الآن، أقيمت بمدينة آخن غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم المظاهرة كورنيليس توير إن مشاركين من 17 دولة جاؤوا للمشاركة في المظاهرة، منهم هولنديون وبلجيكيون وفرنسيون وبريطانيون. ولم تذكر الشرطة حتى الآن إحصاءات عن أعداد المشاركين.

كانت متحدثة باسم الشرطة قالت عند ظهر اليوم إنها تعتقد أن العدد الذي أبلغت به الشرطة يتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألفا.

وجرت المظاهرة تحت شعار "عدالة مناخية بدون حدود - معا من أجل المستقبل". وبالتزامن، يجتمع نحو ثلاثة آلاف خبير مناخ تابعين للأمم المتحدة حاليا في مدينة بون الألمانية وعلى مدار عشرة أيام للإعداد لقمة المناخ رفيعة المستوى التي تعقدها الأمم المتحدة في تشيلي في كانون أول/ ديسمبر المقبل، والتي ستضم قادة وصناع قرار وناشطين.

ويأتي مؤتمر بون بعد قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة العام الماضي في كاتوفيتسا ببولندا، حيث وضعت الوفود قواعد تنفيذ وتمويل اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. وتسعى اتفاقية باريس للحد من معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية أعلى من المستويات التي كانت عليها في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

ومن جانبها ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن قرارات القمة الأوروبية بشأن حماية المناخ جاءت أفضل مما توقعته. وقالت ميركل اليوم الجمعة في ختام القمة ببروكسل إنها في آذار/ مارس الماضي لم تكن متوقعة أن يكون هناك غالبية عريضة من دول الاتحاد الأوروبي مؤيدة لاقتصاد الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ)