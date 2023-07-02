 عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاحات القضائية في إسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.07.2023

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أخبار

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاحات القضائية في إسرائيل

شارك آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت في تظاهرة جديدة ضدّ مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي في الدولة العبرية، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بند رئيسي في مشروعه الإصلاحي المثير للجدل.

Israel, Tel Aviv | Proteste gegen die Justizreform

الآلاف خرجوا إلى شوارع تل أبيب مجددا، احتجاجاً على قانون الإصلاح القضائي. (02.07.2023)

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في إسرائيل مرة أخرى السبت (الأول من يوليو/ تموز 2023) للاحتجاج على خطط الحكومة للإصلاح القضائي المثير للجدل. وفي المسيرة الرئيسية في تل أبيب، هتف المتظاهرون "الديمقراطية" وهم يلوحون بالأعلام الوطنية البيضاء والزرقاء. كما أعاد العديد من المشاركين صياغة الأغنية الاحتجاجية الإيطالية "بيلا تشاو" لتكون "بيبي تشاو"، و"بيبي" هو لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المحافظ بنيامين نتنياهو. وقال المنظمون إن حوالي 150 ألف شخص شاركوا في المسيرة في تل أبيب. وأغلق عشرات المتظاهرين شوارع المدينة.

وتقول تقارير إعلامية إن الآلاف خرجوا إلى الشوارع في القدس وحيفا وعدة مدن أخرى. ولكن بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، سيجري تمرير قانون خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيحد من قدرة المحكمة على الإعلان أن قرارات الحكومة "غير مناسبة". ويخشى المراقبون من أن تقوم الحكومة بشغل الوظائف الحاسمة بشكل تعسفي.

وحاول نتنياهو استرضاء الإسرائيليين هذا الأسبوع. وقال لصحيفة وول ستريت جورنال إنه "رفض" جزءا مثيرا للجدل من الإصلاح، والذي كان سيسمح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. ولكن النقاد لا يرون في هذا تحولا في الإصلاح. ومن وجهة نظرهم، هناك أيضا نقاط أكثر إثارة للجدل على جدول أعمال الحكومة للإصلاحات.

نتانياهو يعلق مشروع إصلاح القضاء.. ماذا بعد؟

ومن المقرر بالفعل أن تكون المظاهرة التالية مساء الإثنين أمام مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب. ويقول المنظمون إن الحركة الجوية لن تتعطل.

يشار إلى أن إسرائيل حاليا في عطلة صيفية والعديد من العائلات تسافر لقضاء العطلات. ويسعى تحالف نتنياهو إلى إضعاف صلاحيات المحكمة العليا في البلاد عمدا، بدعوى تدخلها المفرط في السياسة. ويرى النقاد أن الخطوة تمثل خطرا على الديمقراطية في إسرائيل ويحذرون من أزمة وطنية. وتشهد إسرائيل منذ شهور احتجاجات ضد الإصلاحات. وتم تعليق خطط الحكومة في أذار/ مارس الماضي بعد انتقادات شديدة في إسرائيل والخارج.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ)

 

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