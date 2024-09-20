عشرات آلاف المحتجين بألمانيا لأجل حماية المناخ وتجنب كوارثه

رغم تراجع الحماس لحد ما بألمانيا تجاه احتجاجات "حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل" المدافعة عن المناخ شارك نحو 75 ألف شخص بنحو 100 مظاهرة نُظمت بأنحاء ألمانيا تحت شعار "أوقفوا تغير المناخ" مذكرين بعواقب الكوارث الطبيعية.

نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا -يوم الجمعة 20 سبتمبر / أيلول 2024- للمطالبة بمزيد من العمل من أجل المناخ، لكن الإقبال على احتجاجات "أيام الجمعة من أجل المستقبل" كان أقل من السنوات الماضية. ودعا المتظاهرون في مدن منها برلين وهامبورغ وبون، حكومة المستشار أولاف شولتس إلى وضع حد للنفط والفحم والغاز وإنهاء استثمارات الوقود الأحفوري. ورفع البعض لافتات كتب عليها "أنقذوا مستقبلنا" و"الأرض أولا".

وقالت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" إن أكثر من 75 ألف شخص تظاهروا في حوالي 110 بلدة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. وقالت كارلا ريمتسما، المتحدثة باسم الحركة إن الاحتجاجات الجماهيرية هي "أهم وسيلة لتحقيق التغيير". لكن تحركا احتجاجيا مماثلا على المستوى الوطني استقطب قبل خمسة أعوام حشدا أكبر بلغ 1,4 مليون شخص.

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ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات من بينها "أوقفوا تغير المناخ" و"لا تتركوا كوكب الأرض في الفرن أطول من اللازم، وإلا فسيحترق". وقال سيباستيان بوك، وهو متظاهر في برلين، إن الفيضانات كانت بمثابة تذكير بأن التأثيرات الكارثية لتغير المناخ باتت ملموسة بالفعل.

وانطلقت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" في عام 2018 عندما بدأت الناشطة السويدية غريتا ثونبِرغ بالاعتصام خارج البرلمان السويدي كل جمعة للمطالبة بمزيد من جهود حماية المناخ.

ع.م / ع.ش (أ ف ب ، د ب أ)