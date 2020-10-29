 عشاق الحياة البرية في حداد.. الأسد ذو الندبة ينفق بعد شهرة عالمية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.06.2021

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منوعات

عشاق الحياة البرية في حداد.. الأسد ذو الندبة ينفق بعد شهرة عالمية

اشتهرت محمية "ماساي مارا" بالفرسان الأربعة، وهم أربعة أسود شجاعة تمكنت من السيطرة على أهم مكان في المحمية. غير أن أشهر أسد بينها ترجل عن الوجود مخلفا حزنا كبيرا في مواقع التواصل.

أسد في محمية بجنوب إفريقيا -أرشيف

أسد في محمية بجنوب إفريقيا -أرشيف

رحل "سكارفيس"، واحد من الأسود الشهيرة في محمية "ماساي مارا" الكينية عن الوجود، وهو الذي اشتهر بالندبة على وجهه التي تركت له عينا واحدة، وكان أكثر أسود هذه المحمية شهرة بين السياح.

وقال القائمون على المحمية وفق ما نقله موقع "ناشيون" الكيني إن الأسد نفق في عمر 14 عاما، بعيدا عن الضوضاء.

ورغم أن المحمية تحتضن ما يصل إلى 900 أسد، إلّا أن "سكارفيس" كان هو الأشهر، ليس فقط للندبة في وجهه، ولكن كذلك لقدرته مع بضعة ثلاثة أسود أخرى السيطرة على مساحة شاسعة من المحمية.

واشتهر الأسد تحديدا عام 2016 عندما استطاع السيطرة مع أشقائه الثلاثة على أهم مكان في المحمية، وتوجد فيه تسع لبؤات مع العديد من الأشبال والأسود الشابة.

وتعود الندبة في وجهه إلى عام 2012 عندما خاض مع أشقائه معركة حامية مع أسود أخرى للسيطرة على الأرض، وفاز "الفرسان الأربعة" في المعركة، غير أن "سكارفيس" خرج منها بندبة غائرة أعمت إحدى عينيه وفق ما ذكره موقع "فيغال تي".

وتسبب إعلان نفوقه بحزن كبير بين متتبعي الحياة البرية، خصوصا أن هذا الأسد ظهر في مجموعة من الوثائقيات التي أنتجتها بي بي سي، ومنها وثائقي حول يوميات القطط الكبيرة.

وولد "سكارفيس" عام 2008 مع أشقائه الثلاثة، وهو ثاني أسد ينفق بين الأشقاء الأربعة. وتعرّض الأسد إلى جريمة خطيرة، عندما طعنه أحد الرعاة برمح. وكان "سكارفيس" على وشك النفوق قبل أن تتمكن الهيئة الطبية في المحمية من إنقاذه.

إ.ع/ أ.ح

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  • Japan Hirsche versammeln sich vor einem Souvenirladen in nara (picture-alliance/AP Photo/J. C. Hong)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    أين الحلوى؟

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  • Thailand Ausbruch der Coronavirus - Affen (Reuters/S. Z. Tun)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    ثورة القرود

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  • Chile Ein Puma wurde gefangen (AFP/A. Pina)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    غابة في المدينة؟

    تسلل هذا الأسد الجبلي (Puma) ذو العام الواحد الى العاصمة التشيلية سانتياغو الخالية بحذر، وتبعه بعدها أسدان آخران. تعيش هذه الأسود عادة في جبال الإنديز القريبة، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت رحلاتها إلى العاصمة التي يسكنها 6 مليون نسمة والذين يلتزمون حالياً يإجراءت حظر التجول.

  • Indien Streunende Hunde versammeln sich vor dem verlassenen internationalen Flughafen Netaji Subhash Chandra Bose (AFP/D. Sarkar)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    نزهة في المطار

    تبدو السعادة الغامرة على وجه هذا الكلب في مدينة كلكتا شرق الهند، حيث أدى توقف معظم الرحلات في البلاد إلى تجول مجموعات الكلاب الضالة، والتي تنتشر بكثرة في الهند، عند بوابة الوصول لمطار كلكتا دون إزعاج. يُذكر أنه تطبق حالياً إجراءات حظر التجول على جميع سكان البلاد البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة (17 بالمئة من سكان العالم).

  • Türkei Katzen auf den Straßen von Istanbul (picture-alliance/NurPhoto/E. Demirtas)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    مغامرات في الشوارع

    تنتشر القطط والكلاب الضالة في الشوارع بمدينة إسطنبول التركية أيضاً، فبجانب سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة يوجد نحو مئتي ألف حيوان ضال، وتقوم السلطات المحلية بتزويدها بالطعام والعناية الطبية. بحسب نشطاء حقوق الحيوان، تسببت الإشاعات المنتشرة عن نقل الحيوانات المنزلية لفيروس كورونا للإنسان في تخلص عدد كبير من الأشخاص من حيواناتهم الأليفة، مما زاد من أعدادهم في الشوارع بشكل ملحوظ.

  • Italien Ein Seevogel schwimmt über klarere Gewässer (AFP/A. Pattaro)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    استرخاء طيور البندقية

    تُعد مدينة البندقية في إيطاليا من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولكنها اليوم تشهد هدوءاً غير معهود. فبسبب إجراءات الإغلاق العام المفروضة في الدولة، خلت المدينة تقريباً من البشر، وظهرت الطيور البحرية مرة أخرى وهي تعوم بهدوء واسترخاء. وتسبب توقف حركة القوارب في القنوات المائية للمدينة في وضوح المياه مرة أخرى وظهور أعداد كبيرة من الأسماك في القاع.

  • Pinguin meets Beluga Wal Shedd Aquarium Chicago USA (Shedd Aquarium/Alicia Atkins)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    زيارة عند الجيران

    أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية البؤرة الجديدة لجائحة كورونا، وهو ما تسبب في فرض حظر التجول تدريجياً في البلاد. وفي ظل غياب الزوار لحوض أسماك "شيد" المغلق حتى آخر إبريل/نيسان بمدينة شيكاغو، أراد هذا البطريق الفضولي القيام بمغامرة في المكان وزيارة جاره الحوت الأبيض لإلقاء التحية. نص: كريستيان مارتن كوبلر/ترجمة: س.ح


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