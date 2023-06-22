عشاق التفحيط بالسيارات في نيجيريا

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الشابان "أوال" و"جيباش" من هواة التفحيط بالسيارات. وهم يدورون بأسلوب بهلواني في سياراتهم حول العوائق. رياضة يعشقها الكثيرون، لكنهم يستهلكون ما يصل إلى 15 إطارا خلال المنافسة.
أقدمت مجموعة من الطلاب على قتل طالبة مسيحية وحرق جثتها في شمال غربي نيجيريا بعدما اتهموها بالإساءة إلى النبي محمد. وألقت الشرطة القبض على طالبين على صلة بالحادث، وأغلقت حكومة الولاية الكلية حتى إشعار آخر.
قاربت شبكة "آر تي" الدولية المدعومة من الرئاسة الروسية، على فتح مركز إعلامي لها في جنوب إفريقيا مع البحث عن شركاء جدد في القارة السمراء. يأتي ذلك في إطار تزايد حملات التضليل المتزامنة مع اتساع النفوذ الروسي في أفريقيا.
دخلت حرب أنابيب الغاز بين المغرب والجزائر فصلا جديدا بعد إعلان نيجيريا وصول مشروع خط الأنابيب الذي سيربطها بالمغرب ثم أوروبا مرحلة البحث عن التمويل، وذلك بعد أيام من تلويح الجزائر باستعمال سلاح الغاز ضد إسبانيا.
يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بجولة أفريقية في إطار سعي روسيا لتعزيز علاقاتها مع البلدان الأفريقية وسط عقوبات وعزلة دولية تعيشها موسكو عقب غزوها أوكرانيا. فما سر الاهتمام الروسي بالقارة السمراء؟
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