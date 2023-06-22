 عشاق التفحيط بالسيارات في نيجيريا | عالم السرعة | DW | 30.06.2023

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عالم السرعة

عشاق التفحيط بالسيارات في نيجيريا

الشابان "أوال" و"جيباش" من هواة التفحيط بالسيارات. وهم يدورون بأسلوب بهلواني في سياراتهم حول العوائق. رياضة يعشقها الكثيرون، لكنهم يستهلكون ما يصل إلى 15 إطارا خلال المنافسة.

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