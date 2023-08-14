 عسكر النيجير يعتزمون محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

عسكر النيجير يعتزمون محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى"

يعتزم انقلابيو النيجر محاكمة الرئيس المحتجز محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" استنادا على "أدلة" و"تبادلات" بينه وبين "رعايا أجانب". موازاة مع ذلك يسعى وفد ديني للوساطة بين مجموعة "إكواس" والمجلس العسكري.

أرشيف: الرئيس النيجيري المعزول محمد بازوم (باريس، 22 يونيو 2023)

أرشيف: الرئيس النيجيري المعزول محمد بازوم (باريس، 22 يونيو 2023)

أعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر مساء الأحد (13 آب/ أغسطس 2024)، اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد. وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إنّ "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".

ويستند المجلس في اتهاماته إلى "تبادلات" بازوم مع "رعايا" و"رؤساء دول أجنبية" و"رؤساء منظمات دولية".

بازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال العسكريون الانقلابيون إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حرّاً في التواصل مع العالم الخارجي و"لديه كل وسائل الاتصال"، كما يقول الانقلابيون إنّ بازوم "يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه".

وكان بازوم أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنه بات "رهينة" وأنه حرم من الكهرباء وأجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.

تنديد بالعقوبات

وفي ما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال العسكريون إنهم "يؤكدون مجددا عزمهم الراسخ على احترام (...) التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان".

إلى ذلك، ندّد العسكريون الانقلابيون مساء الأحد بـ"العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة" التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) خلال قمة لها في 30 تموز/يوليو.

وأشاروا في بيان إلى "أثر" ذلك على الشعب النيجيري "إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء". وأضافوا أنه "يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حدٍّ من تأثير العقوبات".

"الرغبة" في الحوار

تأتي هذه التطورات في ظل تصريحات لرجال دين نيجيريين حول "رغبة" قائد الانقلاب في النيجر لحلّ الأزمة عبر الحوار. ويأتي هذا الموقف بعدما وافقت "إكواس" على تفعيل "قوة الاحتياط" لديها تمهيداً لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري إلى هذا البلد، وهو تهديد أغضب الانقلابيين في النيجر.

ويؤدي الوفد الديني دور الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولّى حالياً رئاسة إكواس.

ولم تحدّد إكواس أيّ جدول زمني لتدخّلها العسكري المحتمل، لكنّهاألغت السبت اجتماعا طارئاً لقادة جيوشها كان مقرّراً عقده لبحث قرار تفعيل "قوة الاحتياط".

وكان لقاء مزمع عقده لقادة جيوش دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" في العاصمة الغانية أكرا السبت لتقديم المشورة لقادة المنظمة بشأن "أفضل الخيارات" في ما يتعلق بقرارهم تفعيل "قوة الاحتياط" ونشرها. لكنّ الاجتماع أرجئ "لأسباب فنية"، بحسب مصادر عسكرية إقليمية، من دون إعلان موعد جديد لعقده.

وقبل ذلك السبت، استقبل الرئيس الغيني الكولونيل مامادي دومبويا في كوناكري وفداً يمثّل السلطات الانقلابية في النيجر. وطلب الوفد من كوناكري "تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة".

ورغم أن مجموعة "إكواس" هددت بالتدخل العسكري مباشرة بعد الانقلاب في حال عدم عودة الرئيس "المنتخب" بازوم إلى الحكم، إلا أن دولا كنيجيريا ومالي وبوركينا، وهي دول انبثقت نظمها الحالية من انقلابات عسكرية، تعرب عن  تضامنهما مع النظام الجديد في نيامي.

الجماعات الإرهابية

في ظل هذه الظروف تزداد الخشية من تنامي بؤر الإرهاب خاصة في المناطق الحدودية. وقد قُتل ستة جنود نيجريين وعشرة "إرهابيين" الأحد خلال معارك في غرب نيجيريا، وفق بيان للجيش. 

وذكر البيان أن الجنود النيجريين الذين كانوا في خمس مركبات "بدأوا مطاردة" ضد من اشتبهوا في أنهم جهاديون، وذلك على بعد حوالى عشرين كيلومترا من مدينة سانام في غرب البلاد. كما أشار البيان إلى أن "عشرة إرهابيين" قُتِلوا خلال "عملية تمشيط" نفذتها "تعزيزات جوية وبرية"، لافتا إلى أن أربع دراجات نارية للمهاجمين "دُمّرت".

تقع سانام في تيلابيري، في ما يسمى منطقة "الحدود الثلاثة" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو والتي تشكل مسرحا لعدد من الهجمات الجهادية. وبرر قائد النظام الجديد الجنرال عبد الرحمان تياني الانقلاب بـ"التدهور الأمني" في البلاد التي قوضها عنف الجماعات الجهادية.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إيكواس" تخفف لهجتها ضد انقلابيي النيجر.. ما الدلالات؟

مواضيع ذات صلة

NIAMEY, NIGER - AUGUST 06: General Mohamed Toumba(C) Commander of the Presidential Guard Regiment, who led the junta called the National Council for the Protection of the Homeland (CNSP) after the coup and headed the transitional government, attends the demonstration of coup supporters and greets them at a stadium in the capital city of Niger, Niamey on August 6, 2023. The 7-day deadline given by Economic Community of West African States (ECOWAS) to the military junta on July 30 for the release and reinstatement of President Mohamed Bazum will expire before midnight. Balima Boureima / Anadolu Agency

النيجر.. المجلس العسكري يتجاهل مهلة إكواس 07.08.2023

أدى إغلاق المجال الجوي فوق النيجر إلى عرقلة عملية انسحاب القوات الألمانية المتواجدة في دولة مالي المجاورة. وردًا على ذلك أعلنت مجموعة "إيكواس" أنها ستعقد الخميس المقبل قمة في أبوجا بنيجيريا للتشاور ومناقشة الأوضاع الراهنة. وتأتي هذه التطورات بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي منحتها "إكواس" للمجلس العسكري في نيامي، مهددةً باحتمال تدخل عسكري.

30.07.2023 Chairperson of Economic Community of West African States (ECOWAS) and President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, reacts while addressing the ECOWAS head of states and government in Abuja on July 30, 2023. West African leaders were to meet on Sunday for a crisis summit on the coup in Niger, where protesters tried to storm the French embassy after the junta warned of an imminent military intervention. In the third coup to fell a leader in Africa's restive Sahel region in as many years, Niger's elected president, Mohamed Bazoum, has been held by the military since Wednesday. (Photo by Kola SULAIMON / AFP) (Photo by KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images)

إيكواس تمهل انقلابيي النيجر أسبوعاً وتهدد بـ"استخدام القوة" 30.07.2023

هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قادة الانقلاب العسكري في النيجر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر إذا لم يعد الرئيس بازوم للسلطة خلال أسبوع.

11.08.2023 NIAMEY, NIGER - AUGUST 11: Coup supporters gather for a demonstration in front of the French base in Niamey, Niger on August 11, 2023. Balima Boureima / Anadolu Agency

مبادرة دبلوماسية من برلمان إيكواس لحلحلة الوضع في النيجر 13.08.2023

قال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب، فيما تلقى الرئيس بازوم زيارة طبيبه مع وصول وفد رجال دين نيجيريين لنيامي.