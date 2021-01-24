 عزّزْ التعليم المبكر لدى طفلك بهذه التطبيقات | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 26.01.2021

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علوم وتكنولوجيا

عزّزْ التعليم المبكر لدى طفلك بهذه التطبيقات

بسبب كورونا هناك توجه حاليا لتعليم الأطفال عن بعد، ولكون السنوات العشر الأولى هي التي تصقل عقل الطفل وتعزز مهاراته، تظهر الحاجة إلى تطوير أساليب التعليم باستخدام التكنولوجيا، وهنالك تطبيقات قد تكون عوناً كبيرا للأهل.

في ظل جائحة كورونا تتضاعف الحاجة للتعليم عن بعد، وتساعد التكنولوجيا الحديثة على ذلك.

في ظل جائحة كورونا تتضاعف الحاجة للتعليم عن بعد، وتساعد التكنولوجيا الحديثة على ذلك.

ليس هناك شك في أن معرفة القراءة والكتابة هما عنصران أساسيان لنمو الطفل ولفتح أبواب مستقبل أكثر إشراقاً، ويذكر موقع مشروع "محو الأمية" الأمريكي، والذي يعني بتحسين مستويات مهارات القراءة بين الأطفال في سن المدرسة، إلا أن دماغ الطفل في سن الثالثة يكون أكثر نشاطاً بمرتين من دماغ الشخص البالغ، ويظل على هذا النحو خلال السنوات العشر الأولى من حياته.

مختارات

للحفاظ على اللغة العربية لأطفال اللاجئين والمهاجرين، أسست مجموعة متطوعين سوريين في ماينز الألمانية مشروعا طوعيا يستقطب الأطفال والفتية لتنظيم لقاءات أسبوعية. المجموعة ساهمت أيضا في ربط الأهالي بخبراء تربويين.

مع استمرار جائحة فيروس كورونا في الإضرار بتعليم الأطفال وتغذيتهم وصحتهم، تحذر يونيسف في تقرير جديد من إمكانية ظهور "جيل ضائع" في ظل انزلاق 150 مليون طفل إضافي إلى الفقر متعدد الأبعاد حتى منتصف 2020.

هذا العقد الأول من حياة كل إنسان، يشكل فرصة رائعة لصقل الدماغ البشري، وتسليح الأطفال بمهارات مهمة لمستقبلهم، وفي ظل أزمة كورونا، واضطرار الأطفال إلى البقاء في المنزل، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الذي جعلهم أكثر "التصاقاً" بالأجهزة التكنولوجية، فقد بدأ الأهل بالتوجه إلى التطبيقات الذكية من أجل زيادة فعالية التعليم المبكر لدى الأطفال. فما هي التطبيقات التي ينصح بها؟

1- تطبيق "Lamsa: Educational Kids Stories and Games " باللغة  العربية

يعد من أشهر تطبيقات الأطفال باللغة العربية، وينصح موقع "سوبر ماما" باستخدامه كونه يحتوي على العديد من القصص التفاعلية والألعاب ومقاطع الفيديو، التي تعمل على تطوير وتحسين الذاكرة والتركيز والمهارات المعرفية، ويناسب الأعمار ما بين 2 إلى 8 سنوات.

مشاهدة الفيديو 01:57

التعليم المنزلي في ألمانيا في ظل أزمة كورونا

2- تطبيق "أبجد" باللغة العربية

قد يكون هذا التطبيق هو الأشهر عربياً على هذه القائمة، وأدرج ضمن أفضل التطبيقات العربية في كثير من المجلات والمواقع العربية، وذلك لسهولة استخدامه. يناسب التطبيق الأطفال ما بين عمر 2 و 5 سنوات، ويساعد على تعليم أساسيات القراءة وكتابة الحروف، ويحتوي على أنشطة تعليمية وألعاب مختلفة.

3- تطبيق "Khan Academy Kids" باللغة الإنجليزية

 كتبت الصحفية كارين تشيشترون، والمهتمة بأساليب رعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم، عبر مقال لها في موقع "parents"، أن من أهم التطبيقات التي تساعد على بناء المهارات لدى الأطفال هو تطبيق "Khan Academy Kids"، والذي يحتوي على مئات الألعاب والدروس والقصص، التي تم دراستها وفحصها من خبراء تعليم الطفولة المبكرة، والذي يحتوي أيضاً على مجموعة من الكتب الإلكترونية، وصفتها الكاتبة بـ"القوية"، مع احتوائه على خيار الاستماع للقصة بصوت عالٍ، وهو مناسب للأعمار ما بين 2 و 7 سنوات.

4-  تطبيقHomer باللغة الإنجليزية

ينصح موقع IFLscience العلمي بتطبيق "Homer"؛ والمصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 2 و 8 سنوات، ويحتوي التطبيق على أكثر من 1000 درس، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القصص والأنشطة. يتم فرز المحتوى حسب الاهتمام ومستوى المهارة ونوع التعلم، بحيث يمكن للأطفال وأولياء الأمور التنقل بسهولة عبر الأنشطة التي لا تعد ولا تحصى.

5- تطبيق "Read Along by google" بلغات مختلفة من بينها العربية.

يساعد التطبيق على تحسين مهارات القراءة في اللغتين العربية والإنجليزية؛ من خلال قراءة قصص مثيرة للاهتمام. وتذكر الكاتبة تشيشترون في مقالها، إنه يساعد على تحديد الكلمات التي يتعثر فيها الأطفال أثناء قراءتهم، ويضع خطاً تحتها، ويمنح النجوم لمن يتحدث بها بشكل صحيح. ويمكن للأطفال النقر على الكلمة التي لا يعرفونها وسيساعدهم "رفيق القراءة" على نطقها بشكل جيد.

التطبيق مناسب لمن هم فوق عمر الخامسة.

وفي المحصلة النهائية ينبغي على أولياء الأمور اختيار ما يجدونه مناسبا لأطفالهم، وتبقى العملية في صلب مسؤوليتهم ويمكنهم استشارة مختصين تربويين.

م.ش/ع.ج.م

  • App Goderma Hausarzt aus dem Internet

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تشخيص سرطان الجلد على الهاتف

    وفق أحد الاستطلاعات فإن 7 في المئة من الألمان، المستطلعة آراؤهم، يستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الصحية والطبية، ويزداد إطلاق تطبيقات برمجية جديدة. فهذا التطبيق البرمجي يساعد على الكشف عن سرطان الجلد. منظار الهاتف الذكي هو عبارة عن أيقونة موجودة على سطح الهاتف الذكي ويقوم المنظار بالتقاط صُوَر مُكَبَّرة من بُقَع "الشامات" أو بُقع "الخال" الموجودة على سطح الجلد.

  • Marina Schubart Medikamente

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تذكير بأنواع الأدوية ومواعيد تناولها

    ينسى الكبار في السن على وجه الخصوص مواعيد تناولهم للأدوية. وتطبيقات الهاتف الذكي تذكّرهم بمواعيد تناول الحبوب العلاجية وبالأنواع التي تناولوها. فبلمسة واحدة من المستخدِم على سطح الهاتف الذكي يتذكّر الهاتف نوع الحبة التي تناولها هذا الشخص، وبذلك يساعد الهاتفُ المريضَ على معرفة مواعيد تناول الدواء.

  • Metabolisches Syndrom

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تنظيم علاج مرض السُّكَّري

    تطبيقات الهاتف الذكي تساعد المصابين بمرض السكري أيضاً فيما يتعلق بتسجيل نسبة السكر في الدم في أوقات مختلفة، وأيضاً التذكير بمواعيد تناول الدواء. وفي هذا التطبيق توجد قائمة بيانات للتواصل مع أطباء الطوارئ والصيادلة.

  • Nepal Ultraschall

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    فحص رخيص بالأمواج فوق الصوتية

    طوّرت شركة Mobisante الأمريكية مِجسّاً بهدف فحص الجسم بالأمواج فوق الصوتية/ السونار. سعر المجس 7500 دولار أمريكي ويتم الاستفادة منه بواسطة تطبيق برمجي على الهاتف الذكي. صحيح أن جودة الصورة التي يقدمها هذا الجهاز ليست أفضل من صور أجهزة الأمواج فوق الصوتية التقليدية، لكن وضوح الصورة معقول بالمقارنة مع الأجهزة التقليدية التي يبلغ سعرها عشرة أضعاف هذا الجهاز.

  • WinSenga

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    سماع دقات قلب الجنين

    لا يوجد في أنغولا ما يكفي من الممرضات لخدمة لنساء الحوامل. فكل 5 آلاف امرأة حامل في هذا البلد لهن ممرضة واحدة فقط. كما أن المسافة من المنزل إلى أقرب مستشفى تكون بعيدة جداً بالنسبة لكثيرات منهن. ولذلك طوّر المبرمجون الأوغنديون تطبيق WinSenga، الذي يعمل مثل سماعة الطبيب. وتستطيع المولِّدة (القابلة القانونية) استخدامه لتسجيل ضربات قلب الجنين.

  • Radiologie

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    تعلم الطب على الهاتف الذكي

    تطبيقات الهواتف الذكية حسَّنت التعليم الطبي أيضاً. فأحد التطبيقات مثلاً، واسمه iRadiology ، يشمل قاعدة معلومات عن أكثر من 500 مريض في مجال التشخيص الإشعاعي. ويستفيد طلاب الطب من هذا التطبيق في التدرُّب على تشخيص صور الأشعة التقليدية وأيضاً على تقييم صور جهاز التصوير الطبقي المحوري وصور جهاز الرنين المغناطيسي (المِرنان).

  • Indien Pharma Apotheke Archiv 2012

    تطبيقات الهواتف الذكية للأغراض الطبية

    توفير جهد الزيارات المتكررة إلى الصيدليات

    يوجد تطبيق يوفّر جهد الذهاب المتكرر إلى الصيدليات. فعن طريق تطبيق برمجي على الهاتف الذكي بالإمكان المسحُ ضوئياً لخطوط الشفرة الخاصة بعلبة دواء معين موجود في المنزل. ويتم إرسال طلب الشراء فورياً إلى الصيدلية المعنية.

    الكاتب: جميلة غرايسون / علي المخلافي


روابط خارجية

Lamsa: Educational Kids Stories and Games

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