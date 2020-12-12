"عزل" مسؤولين فرنسيين وأوروبيين بعد تأكد إصابة ماكرون بكورونا

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس (16 ديسمبر/كانون الأول) إن الفحوصات أثبتت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بمرض كوفيد-19، على الرغم من عدم اتضاح كيفية إصابته بالمرض. وقال مكتب ماكرون في بيان "جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19 اليوم... هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض". وأضافت الرئاسة أن ماكرون سيخضع للعزل خلال الأيام السبعة المقبلة وسيواصل إدارة البلاد عبر التواصل عن بعد. وقالت متحدثة إن كل زيارات ماكرون ألغيت بما في ذلك زيارة مقبلة إلى لبنان في 22 ديسمبر/ كانون الأول. وأضافت الرئاسة أنهم يحاولون معرفة مكان وكيفية إصابته بالمرض.

وأوضحت الرئاسة أن السيّدة الأولى بريجيت "لا تعاني من أيّ عوارض". وجاءت نتيجة فحصها سلبية الثلاثاء قبل أن تقوم بزيارة إلى قسم الأطفال في مستشفى سان لويس في باريس.

ووضع رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس نفسه "في العزل" باعتباره "مخالطاً" لماكرون، "رغم أنه لا يعاني من أيّ عوارض للمرض"، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي الخميس. كذلك وضع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ريشار فيران نفسه في العزل بسبب مخالطته الرئيس، وفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

وعقب إعلان إصابة ماكرون دخل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في عزل صحي، بعدما كان قد تناول الغداء مع الرئيس الفرنسي يوم الاثنين الماضي.

وفي لشبونة، أعلن مجلس الوزراء البرتغالي وضع رئيس الحكومة أنطونيو كوستا في "العزل" بعد محادثاته الأربعاء مع ماكرون. وقال مكتبه في بيان إنه سيبقى في العزل حتى "تقييم مستوى الخطر من قبل السلطات الصحية".

كذلك يخضع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للعزل "احترازياً" بعد لقائه ماكرون الاثنين، حسب متحدث باسمه باريند ليتس، مضيفا في تغريدة إن السلطات الفرنسية أبلغته" أنه لا يعدّ مخالطا لماكرون"، ومع ذلك و"بدافع الاحتياط، سوف يخضع الرئيس للعزل الذاتي".

وحضر ماكرون اجتماعا لزعماء الدول في المجلس الأوروبي في العاشر والحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

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وفي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا سجّلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في العالم (307,076 وفاة)، الأربعاء وفاة أكثر من 3784 شخص، وإصابة أكثر من 250 ألفاً بالفيروس خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في البلاد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. وهذه هي المرة الثالثة خلال هذا الأسبوع التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة عتبة الثلاثة آلاف وفاة، في حين بدأت السلطات الصحية الأميركية الإثنين حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تطعيم 20 مليون شخص خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وفي ألمانيا سجلت اليوم 698 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء، حسب معهد "ربورت كوخ" الألماني للأمراض المعدية. وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 26923 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، موضحا أن هذا العدد يزيد على ما تم تسجيله يوم الخميس الماضي، عندما بلغ عدد الإصابات الجديدة 23679 حالة، وكان عدد حالات الوفاة آنذاك 440 حالة.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)