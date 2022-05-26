 عزل القضاة.. خطوة جديدة نحو تكريس حكم الرجل الواحد في تونس؟ | مسائية DW | DW | 02.06.2022

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مسائية DW

عزل القضاة.. خطوة جديدة نحو تكريس حكم الرجل الواحد في تونس؟

الرئيس التونسي قيس سعيّد يعزل حوالي ستين قاضيا بتهمة الفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، ومعارضون يرون في القرار خطوة جديدة نحو تكريس حكم الرجل الواحد.

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