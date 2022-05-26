عزل القضاة.. خطوة جديدة نحو تكريس حكم الرجل الواحد في تونس؟

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الرئيس التونسي قيس سعيّد يعزل حوالي ستين قاضيا بتهمة الفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، ومعارضون يرون في القرار خطوة جديدة نحو تكريس حكم الرجل الواحد.
دخلت العلاقة المتوترة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيه نفقا جديدا بعد إصدار القضاء التونسي قراراً بحظر السفر على 34 متهما في قضية اغتيال معارضين، بينهم راشد الغنوشي.
أدى تنامي الاستياء في تونس إلى تشكيل معارضة موحدة ضد الرئيس قيس سعيد، فما فرص نجاح هذه المعارضة؟ وهل يمكن أن يتراجع سعيد أمام اتساع رقعة الاحتجاجات وتنامي قوة الأصوات المعارضة؟
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد دستور لـ"جمهورية جديدة" مع تكليف هيئة للإعداد لحوار وطني، مؤكدا أن من ساندوا إجراءاته يمكنهم المشاركة في الحوار، مستثنيا من الحوار من وصفهم بـ"الخونة واللاوطنيين".
قضت محكمة عسكرية تونسية بسجن البرلماني التونسي البارز سيف الدين مخلوف وآخرين، في قضية شجار مع عناصر من الشرطة في مطار قرطاج الدولي وقعت أحداثها في آذار/مارس 2021.
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