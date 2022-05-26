عزل القضاة.. خطوة جديدة نحو تكريس حكم الرجل الواحد في تونس؟

قيس سعَيد: ستتشكل لجنة لصياغة دستور لـ"جمهورية جديدة" في تونس

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد دستور لـ"جمهورية جديدة" مع تكليف هيئة للإعداد لحوار وطني، مؤكدا أن من ساندوا إجراءاته يمكنهم المشاركة في الحوار، مستثنيا من الحوار من وصفهم بـ"الخونة واللاوطنيين".