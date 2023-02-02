 عزل إلهان عمر من لجنة مهمة بالكونغرس بسبب تصريحات معادية للسامية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.02.2023

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عزل إلهان عمر من لجنة مهمة بالكونغرس بسبب تصريحات معادية للسامية

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح طرد النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية على خلفية تصريحات سابقة لها وصفت بأنها معادية للسامية، في خطوة اعتبرها الحزب الديموقراطي انتقامية. عمر قالت إنها لم تتفاجأ بالأمر.

النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر في مينيابوليس 06.11.2018

بسبب تصريحات سابقة لها عزل الجمهوريون النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب

عزل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الخميس الثاني من فبراير/شباط 2023) النائبة الديمقراطية إلهان عمر (40 عاما) من لجنة رفيعة المستوى بسبب تصريحات تعود لعام 2019 قوبلت بتنديد على نطاق واسع باعتبارها معادية للسامية، وذلك بعد عامين من تجريد الديمقراطيين لجمهوريين اثنين من مهامهما باللجنة.

مختارات

وصوت مجلس النواب المنقسم بشدة لصالح عزل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بتأييد 218 صوتا مقابل رفض 211، وعزا الجمهوريون الخطوة إلى تلك التعليقات التي اعتذرت عنها لاحقا.

إلهان، التي وصلت إلى الولايات المتحدة لاجئة من الصومال، هي النائبة الوحيدة أفريقية المولدفي الكونغرس وواحدة من مسلمات قليلات فيه. وكانت في ترتيب لتصبح أكبر النواب الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية.

وعزا الجمهوريون، الذين فازوا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما كانوا يشكلون الأقلية لسنوات، رغبتهم في طردها من اللجنة إلى تصريحات تضمنت تغريدة عام 2019 تشير فيها إلى أن أنصار إسرائيل في الساحة السياسة الأمريكية مدفوعون بالمال وليس بالمبادئ.

العزل لم يكن مفاجئا

وقال الجمهوري مايك لولر أثناء النقاش "الكلمات مهمة... إنها تؤدي إلى أذى. تُحاسب النائبة  بالكونغرس على أقوالها وأفعالها".

وقالت عمر وديمقراطيون آخرون إن التغريدة صدرت قبل سنوات وإنها حذفت المنشورات واعتذرت في ذلك الوقت.

وقالت عمر النائبة عن مينيسوتا في خطاب تحد في مجلس النواب قبل إقالتها من لجنة الشؤون الخارجية "أنا مسلمة ومهاجرة والمثير للاهتمام أنني أيضا من إفريقيا". أضافت "هل تفاجأ أحد بأنني مستهدفة؟ هل تفاجأ أحد بأنني بطريقة أو بأخرى اُعتبر أني لا أستحق التحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية؟".

واعتذرت عمر، وهي واحدة من امرأتين مسلمتين في الكونغرس، عام 2019 عن اتهامها للجمهوريين بأن الدعم لإسرائيل كان مدفوعا بتبرعات من جماعات ضغط.

وقبل دخولها الكونغرس، قالت عمر إن إسرائيل "نوّمت العالم مغناطيسيا"، وحضت الناس على فتح أعينهم على "الأفعال الشريرة" لحليفة الولايات المتحدة. وبررت الأمر بأنها لم تكن على دراية في ذلك الوقت بالتعابير المعادية للسامية.

واعتبر الديمقراطيون الإطاحة بها، بقيادة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بمثابة انتقام لتصويتهم في عام 2021 لصالح تجريد الجمهوريين بول غوسار ومارغوري تايلور غرين من مهامهما باللجنة بعد تصريحات تحريضية.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

  • US Wahl 2020 Sarah McBride (Jason Minto/AP Photo/picture alliance)

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  • USA New York | US-Abgeordneter | Ritchie Torres (Adam Hunger/AP Photo/picture alliance)

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  • Bildergalerie US Wahlen Sieger und Verlierer Deb Haaland (Reuters/B. Snyder)

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  • USA PK der Demokratinen Ocasio-Cortez, Omar, Pressley und Tlaib (picture-alliance/AP Photo/A. S. Applewhite)

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  • USA Charlotte | Madison Cawthorn, Republikaner (Photo Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 Republican National)

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  • NASA Astronaut - Mark E. Kelly (picture-alliance/Consolidated News Photos/NASA)

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