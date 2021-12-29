 عزلة في هونغ كونغر | DW الأخبار | DW | 31.03.2022

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DW الأخبار

عزلة في هونغ كونغر

لا تزال هونغ كونغ تطبق قواعد صارمة ضد جائحة كورونا. فهي مثلا لا تزال تفرض حجرًا صحيًا على كل مسافر يدخلها. مراسلتنا هانغ شوين، عاشت هذه التجربة، فكيف تغلبت على عزلتها؟

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