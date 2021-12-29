عزلة في هونغ كونغر

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لا تزال هونغ كونغ تطبق قواعد صارمة ضد جائحة كورونا. فهي مثلا لا تزال تفرض حجرًا صحيًا على كل مسافر يدخلها. مراسلتنا هانغ شوين، عاشت هذه التجربة، فكيف تغلبت على عزلتها؟
في توجه غريب من نوعه وخطوة لحل مشكلة شائعة يعاني منها كثير من الأشخاص خصوصا في ظل جائحة كورونا، تطلق هونغ كونغ حافلات ضمن رحلات غير محددة الوجهة، حيث يمكن أن يأخذ الركاب الذين يواجهون صعوبات في النوم قيلولة.
أكد المستشار الألماني أن حلف الناتو لا يسعى لتغيير النظام في روسيا وأن الكفاح من أجل الحرية هو مسؤولية الشعوب وحدها. فيما تراجع الرئيس الأمريكي عن تصريحاته السابقة بأن بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة".
بعد تقارير تحدثت عن قرار بايرن ميونيخ الامتناع عن دفع رواتب اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في حال خضوعهم إلى الحجر الصحي، نادي هيرتا برلين يعلن عن خطوة مماثلة.
في ذروته استعداداته للجولتين المتبقيتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر، خمسة لاعبين في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا، والمدرب فليك يستدعي ثلاثة آخرين على الفور.
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