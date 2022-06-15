 عرقلة إيصال إمدادات إنسانية لملايين السوريين.. نتائج وخيمة؟ | مسائية DW | DW | 07.07.2022

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مسائية DW

عرقلة إيصال إمدادات إنسانية لملايين السوريين.. نتائج وخيمة؟

مجلس الأمن يُصوّت على مشروع قرار يمدد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية لسوريا وسط عرقلة روسية. فما مصير أربعةِ ملايينِ نازح سوري بحاجة إلى المساعدة؟

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