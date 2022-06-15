عرقلة إيصال إمدادات إنسانية لملايين السوريين.. نتائج وخيمة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مجلس الأمن يُصوّت على مشروع قرار يمدد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية لسوريا وسط عرقلة روسية. فما مصير أربعةِ ملايينِ نازح سوري بحاجة إلى المساعدة؟
يعتمد الملايين في إدلب السورية على المساعدات التي تأتي عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، لكن بقاء المعبر مفتوحا أمام المساعدات بات يخضع للمساومات، ومصير السكان أصبح "بمثابة كرة قدم بين أرجل الأطراف السياسة" الدولية.
طالبت واشنطن بالإبقاء على معبر "باب الهوى" لنقل المساعدات إلى سوريا، معبرة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص. ويرى مراقبون أن موسكو تحاول جعل الحفاظ على هذا المعبر ورقة مساومة في إطار الحرب في أوكرانيا.
يتواصل خروج المدنيين من مدينة سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وهي إحدى النقاط الرئيسية لإحكام روسيا السيطرة على حوض دونباس بالكامل. فيما حذر الرئيس الروسي السابق ميدفيديف من "العبث مع قوة نووية مثل روسيا".
أكد تقرير لخبراء الأمم المتحدة أن حظر الأسلحة على ليبيا "لا يزال غير فعال"، لذلك أصدر مجلس الأمن قرارا جديدا، رغم امتناع روسيا عن التصويت، يمدد لمدة عام مهمة تفتيش السفن المشتبه في انتهاكها للحظر قبالة ليبيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول