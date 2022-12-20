 عرض ممتلكات اليهود الألمان خلال الهولوكوست في البوندستاغ ببرلين | DW الأخبار | DW | 24.01.2023

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DW الأخبار

عرض ممتلكات اليهود الألمان خلال الهولوكوست في البوندستاغ ببرلين

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أدانت محكمة ألمانية امرأة تبلغ 97 عاما بالمشاركة في قتل نحو 11 ألف شخص خلال فترة عملها كاتبة على الآلة الكاتبة.

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Palestinian refugees risk their lives to flee Lebanon Ort: Lebanon Schlagwörter: Lebanon crisis, refugee, migrant, Sendedatum: 05.10.2022 Rechte: DW Bildbeschreibung: A Palestinian refugee camp in Lebanon.

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**Nutzung nicht als TOP-Bild im ROAD-Design!*** Jerusalem - Yad Vashem Israel's Holocaust Gedenkstätte Datum: 10.1.2023 Quelle: Tania Kraemer/DW Zeigt DW-Interview Aufnahme mit DW KollegInnen Ofelia Harms-Arruti/Rebecca Ritters und Yad Vashem Chairman Dani Dayan. Aufnahme in der Photo-Ausstellung Flashes of Memory. Dani Dayan Yad Vashem Chairman

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سيزور داني دايان رئيس مؤسسة المحرقة النازية "ياد فاشيم"، لأول مرة في حياته ألمانيا قريبا بدعوة من رئيسة البوندستاغ. وبهذه المناسبة أجرت DW مقابلة معه تحدث فيها عن زيارته ومكافحة معاداة السامية وإبقاء ذكرى الهولوكوست حية.

28.10.2022, Berlin+++ German President Frank-Walter Steinmeier addresses the nation in a speech titled, Strengthening all that connects us in Berlin, Germany October 28, 2022. REUTERS/Michele Tantussi

في ذكرى "ليلة الكريستال".. شتاينماير يدعو لمكافحة معاداة السامية 09.11.2022

أحيا الرئيس الألماني ذكرى بدء اضطهاد اليهود إبان الحقبة النازية، هذا فيما طالبت جمعية يهودية في المانيا بضرورة عدم اختزل الحياة اليهودية في ألمانيا في الأحداث التاريخية والسياسية كالمحرقة أو الصراع في الشرق الأوسط.

Links: Angeblich haben Ukrainer in Katar den Hitlergruß neben das WM-Maskottchen gemalt. Quelle: https://twitter.com/Circonscripti18/status/1595026861679337472?s=20&t=9YAnawDE1-zzLnl2wIwD7A Mitte: Dieses Video soll beweisen, dass es in einem ukrainischen Einkaufszentrum eine Treppe mit LED-Hakenkreuz gibt. Quelle: https://twitter.com/_rcortney/status/1594665515993116672?s=20&t=EF14Db5Mvx3nBxVyiqwB_A Rechts: Dieses manipulierte Bild soll angeblich nationalsozialistische Soldaten in der Ukraine zeigen. Quelle: https://t.me/neuesausrussland/11617

DW تتحقق: ماذا عن مزاعم وجود "نازيين أوكرانيين"؟ 04.12.2022

تواصل آلة "البروباغاندا" الروسية نشر مزاعم بأن أوكرانيا تعج بالنازيين وتروج لأدلة مزعومة من الإنترنت. فريق DW الاستقصائي قام بفحص ثلاثة من تلك المزاعم.

موسيقى كلاسيكية بشعار النازية - المايسترو وعازفة التشيلو في أوشفيتس

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ما سر اهتمام هتلر وغوبلز بالموسيقى الكلاسيكية ؟