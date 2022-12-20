عرض ممتلكات اليهود الألمان خلال الهولوكوست في البوندستاغ ببرلين

في ذكرى "ليلة الكريستال".. شتاينماير يدعو لمكافحة معاداة السامية

أحيا الرئيس الألماني ذكرى بدء اضطهاد اليهود إبان الحقبة النازية، هذا فيما طالبت جمعية يهودية في المانيا بضرورة عدم اختزل الحياة اليهودية في ألمانيا في الأحداث التاريخية والسياسية كالمحرقة أو الصراع في الشرق الأوسط.