عرض ممتلكات اليهود الألمان خلال الهولوكوست في البوندستاغ ببرلين

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سيزور داني دايان رئيس مؤسسة المحرقة النازية "ياد فاشيم"، لأول مرة في حياته ألمانيا قريبا بدعوة من رئيسة البوندستاغ. وبهذه المناسبة أجرت DW مقابلة معه تحدث فيها عن زيارته ومكافحة معاداة السامية وإبقاء ذكرى الهولوكوست حية.
أحيا الرئيس الألماني ذكرى بدء اضطهاد اليهود إبان الحقبة النازية، هذا فيما طالبت جمعية يهودية في المانيا بضرورة عدم اختزل الحياة اليهودية في ألمانيا في الأحداث التاريخية والسياسية كالمحرقة أو الصراع في الشرق الأوسط.
تواصل آلة "البروباغاندا" الروسية نشر مزاعم بأن أوكرانيا تعج بالنازيين وتروج لأدلة مزعومة من الإنترنت. فريق DW الاستقصائي قام بفحص ثلاثة من تلك المزاعم.
ما سر اهتمام هتلر وغوبلز بالموسيقى الكلاسيكية ؟
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