عرض مذهل - برشلونة يكتسح الريال برباعية نظيفة في الكلاسيكو

في أول كلاسيكو له مع برشلونة، قاد المدرب الألماني هانزي فليكس الفريق الكاتالوني إلى تقديم عرض مذهل في مواجهة الغريمي التقليدي ريال مدريد. وبعد خروج الشوط الأول بدون أهداف نجح برشلونة في إكتساح الريال بأربعة أهداف.

جاءت المباراة قمة في الإثارة والندية منذ لحظاتها الأولى، حيث كان واضحا أنّ المجريات ستكون مفتوحة ومليئة بالاحداث، ففي ساعة متأخرة من مساء السبت (26/10/2024) وعلى ملعب غريمه التقليدي ووسط جماهيره، لقن برشلونة غريمه ريال مدريد درسا قاسيا وهزمه بنتيجة 4 / صفر في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

وهذه أول خسارة للريال في "لا ليغا" منذ سقوطه أمام أتلتيكو مدريد 1/3 في الدوري في 24 أيلول/ سبتمبر 2023، قبل أن يشهد الموسم الماضي عرضا مهيمنا توّجه بإحراز بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما كسر برشلونة بهذا الفوز أيضا سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للفريق المدريدي في الكلاسيكو على مدار الموسمين الماضيين في الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

سجل الفريق الكتالوني أهدافه الأربعة في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد. ويدين البلاوغرانا بفوزه إلى هدافه الهولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 54 و56. ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 14 هدفا ليبتعد بصدارة هدافي المسابقة.

وأضاف لامين يامال الهدف الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليحتفل اللاعب الواعد البالغ من العمر 17 عاما بهدفه الأول في الكلاسيكو، ومسجلا هدفه الخامس هذا الموسم في بطولة الدوري.

واختتم البرازيلي رافينيا رباعية برشلونة في الدقيقة 84 مسجلا هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز العريض إلى 30 نقطة ليبتعد في الصدارة، ويوسع الفارق إلى ست نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

هانزي فليك يفوز بجدارة في أول كلاسيكو له

وقاد الألماني هانزي فليك برشلونة في أول كلاسيكو له، وكان قد ذكر قبل المباراة إنه سيجري تعديلات على تشكيلته، بما في ذلك الدفاع المتقدم، وأضاف "لدينا أفكارنا، وقد قلت أيضا بعد مباراة بايرن أن علينا أن نتطور قليلا... كل مباراة نلعبها، نتهيأ للتي من بعدها، والأمر عينه بالنسبة إلى ريال"، مضيفا "لكن في النهاية، أثق (باللاعبين)، لدي إيمان كبير بفريقي".

ولم يخذل اللاعبون ثقة مدربهم حيث قدما عرضا ممتعا أداء ونتيجة.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)