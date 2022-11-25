عرض لحشرات عملاقة لزيادة الوعي بأهميتها في حياتنا

لماذا يرى العلماء أن تغير المناخ أكثر خطورة من جائحة كورونا؟

بين عامي 2017 و2019 كانت أسلحة الدمار الشامل هي مصدر القلق الأكبر حول العالم، واليوم يشعر الخبراء حول العالم الآن بقلق أكبر بشأن الفشل في التعامل مع أزمة المناخ أكثر من قلقهم بشأن الأمراض المعدية.