 عرض لحشرات عملاقة لزيادة الوعي بأهميتها في حياتنا | DW الأخبار | DW | 26.11.2022

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DW الأخبار

عرض لحشرات عملاقة لزيادة الوعي بأهميتها في حياتنا

يعرض المتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي هياكل مضاءة عملاقة من الحشرات ليسلط الضوء على أهمية الحشرات الصغيرة في نظامنا البيئي.

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مؤتمر في بنما يهدف للتوصل لاتفاقية لحماية الأنواع الحياتية المهددة بالانقراض. الحديث يدور عن حيوانات مهددة بقوة.

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