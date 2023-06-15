عرض قياسي جديد ـ إصرار قطري على شراء مانشستر يونايتد.. باي ثمن؟

يبدو أن حظوظ الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني باتت قوية في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم. فقد أشارت صحيفة قطرية إلى أن الشيخ جاسم قدم عرضا محسنا جعله قريبا أكثر من الظفر بصفقة شراء النادي الإنجليزي العريق.

وبعد هذا الخبر شهدت أسهم فريق مانشستر يونايتد ارتفاعا كبيرا في قيمتها هذا الأسبوع بلغ 20 في المائة، كما جاء في صحيفة فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ.

وكان الشيخ البالغ من العمر 42 عاما قد قدم قبل مدة قليلة عرضا خامسا بقيمة 5.8 مليار جنيه إسترليني للاستحواذ الكامل على النادي كما وعد باستثمار مليار جنيه إسترليني إضافي لتحديث ملعب أولدترافورد.

ويلقى الشيخ جاسم منافسة قوية من ملياردير البتروكيماويات البريطاني السير جيم راتكليف الذي قام بدوره بتقديم عرض محسن. ولا يرغب راتكليف في شراء النادي بأكمله وإنما فقط حصة عائلة غليزر التي تملك النصيب الأكبر في فريق مانشستر يونايتد. وكانت العائلة الأمريكية قد استحوذت على النصيب الأكبر من مانشستر يونايتد قبل 18 عاما مقابل 800 مليون جنيه إسترليني.

وبلغت قيمة أسهم مانشستر يونايتد في بورصة فرانكفورت أمس الأربعاء (15 يونيو/حزيران) 3.7 مليار دولار. وإذا تم فعلا بيع مانشستر يونايتد بخمسة مليار جنيه إسترليني فستكون صفقة قياسية لم تحدث مع أي نادي كرة قدم من قبل وستفوق بـ 2.5 مليار جنيه إسترليني صفقة شراء الفريق اللندني تشيلسي العام الماضي عندما اضطر الأولغارشي الروسي أبراموفيتش تحت طائلة العقوبات بيع النادي.

يذكر أنه في شهر مايو الماضي تم بيع فريق كرة القدم الأمريكي "واشنطن كوماندرز" لمجموعة بقيادة المستثمر الرياضي جوش هاريس بسعر قياسي بلغ 6 مليارات دولار.

الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني هو نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بين عامي 2007 و2013.

يعتقد أن الشيخ جاسم كان مشجعا لمانشستر يونايتد منذ عام 1992، وهي الفترة التي بدأ فيها الفريق بالتألق محليا وأوروبيا وحصد الألقاب.

هشام الدريوش