 عرض قياسي جديد ـ إصرار قطري على شراء مانشستر يونايتد.. باي ثمن؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.06.2023

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رياضة

عرض قياسي جديد ـ إصرار قطري على شراء مانشستر يونايتد.. باي ثمن؟

بات القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الأقرب للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد بعدما قدم عرضا محسنا تجاوز 5 مليارات جنيه استرالي. فهل ينتقل مانشستر يونايتد لملكية القطريين على غرار مانشستر سيتي الذي يملكه الإماراتيون؟

الشيخ القطري وعد باستثمار مليار جنيه إسترليني إضافية لتحديث ملعب أولدترافورد (13.04.2023)

الشيخ القطري وعد باستثمار مليار جنيه إسترليني إضافية لتحديث ملعب أولدترافورد

يبدو أن حظوظ الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني باتت قوية في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم. فقد أشارت صحيفة قطرية إلى أن الشيخ جاسم قدم عرضا محسنا جعله قريبا أكثر من الظفر بصفقة شراء النادي الإنجليزي العريق.

وبعد هذا الخبر شهدت أسهم فريق مانشستر يونايتد ارتفاعا كبيرا في قيمتها هذا الأسبوع بلغ 20 في المائة، كما جاء في صحيفة فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ.

مختارات

وكان الشيخ البالغ من العمر 42 عاما  قد قدم قبل مدة قليلة عرضا خامسا بقيمة 5.8 مليار جنيه إسترليني للاستحواذ الكامل على النادي كما وعد باستثمار مليار جنيه إسترليني إضافي لتحديث ملعب أولدترافورد.

ويلقى الشيخ جاسم منافسة قوية من ملياردير البتروكيماويات البريطاني السير جيم راتكليف الذي قام بدوره بتقديم عرض محسن. ولا يرغب راتكليف في شراء النادي بأكمله وإنما فقط حصة عائلة غليزر التي تملك النصيب الأكبر في فريق مانشستر يونايتد. وكانت العائلة الأمريكية قد استحوذت على النصيب الأكبر من مانشستر يونايتد قبل 18 عاما مقابل 800 مليون جنيه إسترليني.

وبلغت قيمة أسهم مانشستر يونايتد في بورصة فرانكفورت أمس الأربعاء (15 يونيو/حزيران) 3.7 مليار دولار. وإذا تم فعلا بيع مانشستر يونايتد بخمسة مليار جنيه إسترليني فستكون صفقة قياسية لم تحدث مع أي نادي كرة قدم من قبل وستفوق بـ 2.5 مليار جنيه إسترليني صفقة شراء الفريق اللندني تشيلسي العام الماضي عندما اضطر الأولغارشي الروسي أبراموفيتش تحت طائلة العقوبات بيع النادي.

يذكر أنه في شهر مايو الماضي تم بيع فريق كرة القدم الأمريكي "واشنطن كوماندرز" لمجموعة بقيادة المستثمر الرياضي جوش هاريس بسعر قياسي بلغ 6 مليارات دولار.

الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني هو نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بين عامي 2007 و2013.

يعتقد أن الشيخ جاسم كان مشجعا لمانشستر يونايتد منذ عام 1992، وهي الفترة التي بدأ فيها الفريق بالتألق محليا وأوروبيا وحصد الألقاب.

هشام الدريوش

  • Angel Di Maria Fußballspieler Manchester United

    أندية أوروبا الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات

    المركز الأول: مانشستر يونايتد (انجلترا) أنفق 185 مليون يورو. أكبر صفقة كانت لضم المهاجم فالكاو بـ55 مليون يورو.

  • FC Barcelona Luis Suarez 11.07.2014

    أندية أوروبا الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات

    المركز الثاني: نادي برشلونة بمجموع 157 مليون يورو، 60 مليون يورو وحدها لضم المهاجم لويس سواريز.

  • Mario Balotelli Liverpool

    أندية أوروبا الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات

    المركز الثالث: نادي ليفربول الانجليزي بمجموع 151 مليون يورو، 27 مليون منها لضم الإيطالي ماريو بالوتيلي.

  • James Rodriguez Real Madrid Spieler

    أندية أوروبا الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات

    المركز الرابع لريال مدريد الإسباني بمجموع 122,50، منها ستون مليونا أنفقها لضم خميس رودريغز.

  • Atletico Madrid Mario Mandzukic 24.07.2014

    أندية أوروبا الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات

    المركز الخامس: أتلتيكو مدريد بمعدل111 مليونا. أكبر صفقة بـ 30 مليونا للظهير الأيسر أنطوان غريسمان.

  • Cesc Fabregas FC Chelsea

    أندية أوروبا الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات

    المركز السادس: نادي تشيلسي بمجموع 106,70 مليون. أكبر صفقة لضم تسيش فابريغاس (الصورة) بقيمة أربعين مليون يورو.

  • Alexis Sanchez Arsenal London

    أندية أوروبا الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات

    المركز السابع: أرسنال بمجموع 77 مليون يورو. أكبر صفقة ألكسيس سانشيز (الصورة) مقابل 38 مليون يورو. .

  • Eliaquim Mangala

    أندية أوروبا الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات

    المركز الثامن: مانشستر سيتي بمجموع 65,50 مليون يورو. 28 مليون يورو منها لضم إيلاكيوم مانغالا.

  • Fußball FC Southampton Adam Lallana

    أندية أوروبا الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات

    المركز التاسع: نادي ساونتهامبتن بمجموع 58,20 مليون يورو، 12 مليون يورو لضم توزان ساديك.

  • Juan Manuel Iturbe AS Rom

    أندية أوروبا الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات

    المركز العاشر: نادي روما بمجموع 56,80 مليون يورو. عشرة ملايين منها لضم المدافع ديفيد أستوري.

    الكاتب: وفاق بنكيران


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