عرض عربي للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.. ما فرص النجاح؟

"انسحاب" القوات الروسية نحو شرق أوكرانيا وأنباء عن تقدم المفاوضات

أوكرانيا تتحدث عن انسحاب القوات الروسية "بشكل سريع" من الشمال والغرب نحو الشرق والجنوب، وسط أنباء عن "تحرير" كييف وتقدم في المفاوضات بموافقة روسية "شفهية" وتضارب في بيانات الجانبين حول لقاء مرتقب بين زيلينسكي وبوتين.