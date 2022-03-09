 عرض عربي للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.. ما فرص النجاح؟ | مسائية DW | DW | 04.04.2022

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مسائية DW

عرض عربي للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.. ما فرص النجاح؟

في سياق ملف الحرب في أوكرانيا، مجموعة الاتصال الوزارية العربية تزور موسكو قبل التوجه إلى وارسو للقاء وزير الخارجية الأوكراني وتعرض الوساطة في النزاع. فعلى ماذا تراهن الوساطة العربية؟ وما فرص نجاحها؟

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