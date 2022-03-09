عرض عربي للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.. ما فرص النجاح؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في سياق ملف الحرب في أوكرانيا، مجموعة الاتصال الوزارية العربية تزور موسكو قبل التوجه إلى وارسو للقاء وزير الخارجية الأوكراني وتعرض الوساطة في النزاع. فعلى ماذا تراهن الوساطة العربية؟ وما فرص نجاحها؟
تنديد أوروبي - بريطاني بما وصفت بـ"جريمة حرب مروّعة" تتهم القوات الروسية بارتكابها في بوتشا الأوكرانية، وكييف تطالب بالمحاسبة ومزيد من العقوبات. وزير الخارجية الألمانية طالبت بتعقب مرتكبي جرائم الحرب.
أوكرانيا تتحدث عن انسحاب القوات الروسية "بشكل سريع" من الشمال والغرب نحو الشرق والجنوب، وسط أنباء عن "تحرير" كييف وتقدم في المفاوضات بموافقة روسية "شفهية" وتضارب في بيانات الجانبين حول لقاء مرتقب بين زيلينسكي وبوتين.
تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشك "خفض الأنشطة العسكرية" في محيط كييف، وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو "يمكننا القول إنّ الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية، لكنّها لا تنسينا الانفجارات أو القذائف الروسية".
انتقد بابا الفاتيكان لأول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل ضمني بسبب غزو أوكرانيا وتحدث عن رياح الحرب الباردة التي تجتاح أوروبا مجدداً، مطالباً بـ "استجابات واسعة" لأزمة الهجرة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول