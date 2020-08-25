عرض أزياء على شرف إيف سان لوران

دفاعا عن البيئة.. ناشطة تختبئ في مرحاض اللوفر قبل اقتحام عرض أزياء

ليست هي المرة الأولى التي يقتحم فيها ناشطون فعاليات أو عروض أو مؤتمرات. هذه المرة طالت يد النشطاء دار لويس فيتون للأزياء في أسبوع الموضة بمتحف اللوفر في باريس‭‭.