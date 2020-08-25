 عرض أزياء على شرف إيف سان لوران | يوروماكس | DW | 06.02.2022

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يوروماكس

عرض أزياء على شرف إيف سان لوران

ستة متاحف في باريس منها متحف اللوفر ومركز بومبيدو، تحتفل بالذكرى الستين لتأسيس مجموعة الأزياء الراقية الأولى لمصمم الأزياء إيف سان لوران وتظهر كيف تأثرت تصاميمه بالفن.

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