عرض أزياء على شرف إيف سان لوران

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ستة متاحف في باريس منها متحف اللوفر ومركز بومبيدو، تحتفل بالذكرى الستين لتأسيس مجموعة الأزياء الراقية الأولى لمصمم الأزياء إيف سان لوران وتظهر كيف تأثرت تصاميمه بالفن.
أحدثت الموضة السريعة تغييرات جوهرية في صناعة النسيج. 56 مليون طن من الملابس تُباع سنويا في العالم. ولكن للملابس الرخيصة ثمن باهظ: ظروف عمل خطيرة وسجل بيئي كارثي.
ليست هي المرة الأولى التي يقتحم فيها ناشطون فعاليات أو عروض أو مؤتمرات. هذه المرة طالت يد النشطاء دار لويس فيتون للأزياء في أسبوع الموضة بمتحف اللوفر في باريس.
أكدت عدة مصادر متطابقة وفاة مصمم الأزياء الفرنسي وصاحب العلامة التجارية البارزة، بيار كاردان، في منطقة نويي غرب باريس. وأحدث كاردان انقلاباً في عالم الأزياء والموضة في الستينات والسبعينات بما أدخله من لمسات عصرية.
أزياء الموضة الإسلامية أصبحت كلمة تعبر عن سوق ضخم تثير شهية شركات الأزياء العالمية، وفي استضافة الرياض لأسبوع الموضة بمشاركة تصميمات غربية، أصبحت الموضة مدخلا لتقارب عالمي بين الشرق والغرب.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول