عرب ضمن الأكثر استهلاكا لها عالميا.. هل تناول المعكرونة صحي؟

الإيطاليون ليسوا الشعب الوحيد الأكثر تناولًا للمعكرونة، فشعوب عربية تأتي ضمن الأكثر إنتاجًا واستهلاكًا لها حول العالم. فمن هم؟ وإذا كنت من محبي المعكرونة، ما هي الآثار الصحية لها والطريقة الأفضل لتناولها؟

احتفل العالم الأسبوع الماضي باليوم العالمي للمعكرونة (المكرونة)، والذي يتصدر الإيطاليون إنتاجها واستهالكها عالميًا.

ويبلغ حجم إنتاج المعكرونة حول العالم نحو 17 مليون طن سنويًا، تنتج إيطاليا منها حوالي 4 مليون طن، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة وتركيا ومصر، وفقًا لموقع يورو نيوز.

ويبلغ متوسط استهلاك الفرد الإيطالي من المعكرونة أكثر من 23 كيلوغرامًا سنويًا، لتأتي تونس في المرتبة الثانية بمعدل استهلاك يبلغ 17 كيلوغرامًا، تليها فنزويلا بـ 15 كيلوغرامًا ثم اليونان بـ 12 كيلوغرامًا سنويًا، بحسب موقع وكالة الغذاء الأوروبية EFA.

وتتوفر في أغلب الأسواق الآن أشكال وأنواع متعددة من المعكرونة (المكرونة). فلم تعد تُصنع من الدقيق الأبيض فقط حيث تتوفر اليوم معكرونة مصنوعة من الأرز أو العدس أو البازلاء أو الذرة، فضلًا عن القمح الكامل. ويصيب هذا التنوع البعض بالحيرة حول الأنواع الصحية منها والطريقة الأفضل لتناولها.

ومع انتشار التوجه نحو استهلاك معدلات أقل من النشويات والكربوهيدرات، يخشى الكثيرون من تناول المعكرونة المصنوعة من القمح الأبيض. ولكن يشير أخصائيون لكون المعكرونة ”جزء مهم من النظام الغذائى"، وفقًا لموقع صحيفة الغارديان البريطانية.

ويشرح خبير التغذية روب هوبسون أنه من الطبيعي أن يتسبب تناول الطعام في رفع مستوى السكر في الدم وإنتاج الجسم للأنسولين للتعامل معه. ويقول هوبسون: ”إنها مشكلة فقط إذا كنت تتناول الكثير من الطعام أو تتناول الوجبات الخفيفة باستمرار أو إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعًا".

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كما يوضح هوبسون أن المعكرونة المصنوعة من القمح الأبيض تعتبر من الأطعمة سريعة الهضم وليس علينا تجنبها حيث يقول: ”ليست كل الكربوهيدرات متساوية. يمكن للكربوهيدرات سريعة الهضم أن تجعلك تشعر بالجوع بعد تناولها بفترة وجيزة وتتوق إلى المزيد. من السهل الإفراط في تناولها، لذلك عليك تناولها باعتدال". ويضيف هوبسون: ”أمارس الكثير من الرياضة، لذلك أميل إلى الالتزام بالمعكرونة البيضاء.الكربوهيدرات مهمة للوقود، خاصة قبل أحداث التحمل".

ولكن تظل المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل أو الحبوب الكاملة هي الخيار الأكثر صحة، إذ تحتوي على فيتامينات ومعادن وأحماض ضرورية للجسم.

أما بالنسبة للأنواع المصنوعة من البقوليات، فهي مناسبة تحديدًا للأشخاص التي تعاني من مشاكل صحية قد تمنعهم من تناول معكرونة القمح الأبيض، كأصحاب الحساسية ضد الجلوتين. ونظرًا لاحتواء هذه البدائل على معدلات أكبر من البروتين والألياف، فيمكن أن تكون مناسبة أيضًا للنباتيين الذين لا يأكلون اللحوم.

د.ب.