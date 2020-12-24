 عربي في فريق منظمة الصحة لتقصي منشأ كورونا في الصين | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.12.2020

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صحة

عربي في فريق منظمة الصحة لتقصي منشأ كورونا في الصين

بعد عام على ظهور الإصابات الأولى بكوفيد-19، يتوجه فريق أبحاث مكون من عشرة باحثيين من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية للكشف عن منشأ الفيروس وطريقة انتقاله إلى الإنسان. ضمن الفريق الأممي باحث عربي.

Smbolfoto Gürteltier in Thailand

أرماديلو، أو الحيوان المدرع التي ذكرت تقارير صحية بأنها قد تكون مصدرا لفيروس كورونا

يتوجه فريق مكون من عشرة أفراد من منظمة الصحة العالمية الى مدينة ووهان الصينية في كانون الثاني/يناير المقبل حيث ظهرت الإصابات الأولى قبل 12 شهراً من وباء كورونا الذي اجتاح العالم وتسبب بأزمتين عالميتين صحية واقتصادية.

ويتألف الفريق من عشرة علماء (من الدنمارك والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وروسيا وفيتنام وألمانيا والولايات المتحدة وقطر واليابان)، مشهود لهم بخبراتهم على أصعدة مختلفة، ومهمتها هي اكتشاف منشأ الفيروس وطريقة انتقاله إلى الإنسان. ومن بين أعضاء الفريق القطري فرج المبشر رئيس برنامج مكافحة الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية.

واللافت أن عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن لم يتم اختياره من ضمن الوفد. وقد غرد دروستن: "أتساءل" كيف تم اختيار أعضاء الوفد:

بيد أن الوفد يضم زميله الألماني فابيان ليندرتز من معهد روبرت كوخ الذي يعد الهيئة المركزية لمكافحة الأمراض في ألمانيا. وليندرتز البالغ 48 عاماً خبير في الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المعدية التي تعبر الحواجز بين الكائنات.

الهدف ليس البحث عن "مذنبين"

وقال فابيان ليندرتز إن التحقيق يرمي الى استكشاف كل المسارات ولا يتوخي البحث عن أطراف "مذنبة"، مضيفاً "هذا يتعلق بفهم ما حدث لتجنب حدوثه مجدداً في المستقبل، ولتقليل المخاطر".

مختارات

قيود السفر بسبب جائحة كورونا استهدفت الأزواج والعائلات. وفي الوقت الذي لا يعرف فيه البعض متى سيرى أحباءه من جديد، يفرح البعض الآخر متمنيا حدوث معجزة في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

مع ختام سنة 2020 نستعرض أبرز الاختراعات والمبادرات العربية التي خرجت للنور في محاولة لمواجهة جائحة كورونا من خلال جهود جماعية وفردية: روبوتات في تونس ومصر، تعليم عن بعد في دول عدة، ومبادرات إنسانية أخرى.

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وأردف أن "الاجتماعات التي أجريناها حتى الآن مع زملائنا الصينيين كانت مثمرة وجيدة للغاية". وأضاف "انطباعي في هذه اللحظة أن الصينيين ليس فقط في الحكومة بل أيضاً على المستوى الشعبي مهتمون للغاية بمعرفة ما الذي حدث".

وأضاف "نبدأ في ووهان لأنه هنا تتوافر البيانات الأكثر دقة، ومن هناك نتبع المسارات إلى حيث تقودنا". وإذ أقر بأنه "كلما كانت المسارات أحدث، كان ذلك أفضل"، أكد الطبيب البيطري المتمرس أنه حتى بعد مرور عام "لا يزال بالإمكان حصر السيناريو". ولفت الى أن كل المسارات تبقى مفتوحة من حيث التحليل العلمي.

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هل تبقى السياسة بعيدة؟

وكان عالم أوبئة من منظمة الصحة العالمية قد زار الصين في تموز/يوليو في مهمة استطلاعية لوضع الأسس لتحقيق دولي أوسع. ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، عقد العلماء العشرة اجتماعات افتراضية منتظمة مع علماء صينيين يعملون على القضية نفسها.

Hundefleisch Festival in China

وفي حين يعتقد العلماء بشكل عام أن الخفافيش كانت النوع المضيف للفيروس، فإن الحيوانات الوسيطة بين الخفافيش والبشر لا تزال مجهولة.

وأورد ليندرتز إن الفريق سيعود "بالزمن إلى الوراء" عبر فحص العينات البشرية المختلفة التي تحتفظ بها السلطات الصينية، ومجموعة الأمصال من المتبرعين بالدم لمعرفة ما إذا كان الناس عرضة للفيروس قبل تسجيل مجموعة الإصابات الأولى في كانون الاول/ديسمبر 2019. وهناك مقاربة أخرى لتحديد الدور الذي لعبه سوق اللحوم في ووهان، حيث يتم شراء وبيع حيوانات متنوعة وحية.

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وقال الخبير في علم الأوبئة للكائنات الدقيقة الشديدة العدوى إنه "متأكد من أننا سنكتشف بطريقة أو بأخرى ما حدث". لكنه أضاف أن الإجابة "قد تستغرق بعض الوقت"، بدون تحديد إطار زمني للتحقيق، معربا عن أمله أن تبقى السياسة "بعيدة قدر الإمكان" عن المهمة.

واتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الصين بالتستر على التفشي الأول للوباء، معتبراً منظمة الصحة العالمية "دمية" في يد بكين.

خ.س/ م.س(أ ف ب)

  • A street view of Wuhan

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    أسواق مزدحمة

    تم عزل ووهان لمدة 11 أسبوعا تقريبا بعدما أصبحت أول نقطة ساخنة لفيروس كورونا في العالم. وحتى منتصف شهر مايو/ آيار الماضي، كانت هناك نحو 50.000 حالة إصابة في المدينة وحدها، من بين 80.000 حالة إصابة رسمية في الصين. ومع ذلك فقد عادت الحياة الآن تقريبا إلى "طبيعتها" في الأسواق الشعبية المزدحمة بالمدينة.

  • Tanzpaare auf einem Platz in einem im Park

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    رقص في الشوارع

    لم يكن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم أثناء عملية الإغلاق، أما الآن فيمكنهم حتى الرقص معاً في الحدائق. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لم تنتقل العدوى بالفيروس على المستوى المحلي منذ عدة شهور.

  • A view of the Wuhan covered market

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    نقطة الصفر

    كانت جميع الخضروات والأسماك واللحوم - وحتى الحيوانات البرية - تُباع في هذا السوق الرطب. لكنها أغلقت أبوابها في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما بدأ مرض رئوي غامض في الانتشار، وتم تعقب مصدره إلى السوق. ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد الدور الدقيق الذي لعبه السوق المذكور في نشر الفيروس، أو ما إذا كان قد لعب دوراً في هذا الأمر بالفعل.

  • Lai Yun plates a dish at his restaurant

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    في مهب الريح

    قبل انتشار الجائحة، اعتاد لاي يون العثور على معظم المنتجات لمطعمه الياباني في السوق المغطى. ويقول الشاب البالغ من العمر 38 عاماً: "كنت أرسل الأطفال إلى المدرسة، وأتناول الإفطار ثم أذهب إلى السوق". ولكن منذ إعادة الافتتاح في شهر يونيو، بات يتعين عليه الذهاب إلى مكان آخر، كما أن بعض المكونات التي يحتاجها تكلف الآن خمسة أضعاف الثمن. وقال لـ DW : "هدفنا في العام القادم هو النجاة".

  • An empty hallway with shops open on either side

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    نقص في السلع الطازجة

    وعلى الرغم من أن السوق الرطب في الطابق الأرضي ما زال مغلقا، إلا أن الطابق الثاني قد أعيد فتحه. لكن معظم المحلات تبيع النظارات والمنتجات المتخصصة الأخرى لأخصائي البصريات. قالت إحدى البائعات، التي لم تذكر اسمها لـ DW، "قد يشعر بعض الناس بشعور غريب، ولكنه مجرد مبنى فارغ الآن."

  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    الباعة المتجولون إلى الشارع

    منذ إغلاق السوق، بدأ البعض في بيع اللحوم وغيرها من المنتجات الطازجة في الشوارع. وحتى إذا كان الباعة هنا يرتدون الأقنعة والقفازات، يقول البعض إن الظروف لا ترقى إلى مستوى معين من النظافة. وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، تعرضت قاعة السوق المغطاة للانتقاد بسبب ضعف أنظمتها الصحية والصرف الصحي.

  • A child laughs as she grabs the clown's hand

    ووهان: كيف تبدو المدينة بعد عام من تفشي فيروس كورونا؟

    مهرج غير مقنّع

    على خلاف المهرّج في الصورة، يرتدي أغلب سكان ووهان الأقنعة في الأماكن العامة، لاسيما وأن خطر فيروس كورونا ما يزال قائماً، فضلاً عن ظهور عدد من الحالات الجديدة في أماكن أخرى من الصين. وقال المعلم الإنجليزي ين، ويبلغ من العمر 29 عاماً لـ DW: "لقد بدأ العديد من الناس في تخزين الأقنعة الواقية، المطهّرة وغير ذلك من المعدات الواقية". أوتا شتاينفير/ و.ع.


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