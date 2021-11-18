عراقيون يستعدون للعودة لبلادهم بعد فشل محاولاتهم دخول الاتحاد الأوروبي

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يواجه العديد من المهاجرين اوضاعا معيشية قاسية في غابات روسيا البيضاء شديدة البرودة ما دفع مئات العراقيين الى العودة لبلادهم بعد فقدانهم الامل في عبور الحدود إلى ليتوانيا أو بولندا.
هبطت مساء اليوم الخميس طائرة تقل مئات المهاجرين العراقيين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، في مطار اربيل في شمال العراق، وسط تعهدات رسيمة عراقية بإجلاء المزيد منهم.
اعتقلت قوات الأمن البولندية نحو 100 مهاجر عبروا الحدود البيلاروسية ليلاً. يأتي ذلك فيما بدأت الخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلة جوية من بيلاروسيا لنقل عراقيين عالقين على الحدود.
بعد يوم عاصف، قضى مهاجرون على الحدود البيلاروسية البولندية الليلة في مخازن للخدمات اللوجيستية، أمر الرئيس لوكاشينكو بفتحها، في محاولة لتهدئة الوضع. وبولندا تنتقد مكالمة ميركل للوكاشنكو.
تواجه ألمانيا وأوروبا أزمة على الحدود البولندية البيلاروسية وفق معادلة صعبة تجمع بين الصرامة وحقوق الإنسان، فيما باتت دول عديدة مجاورة للتكتل القاري تعمل على استعمال المهاجرين كسلاح للابتزاز السياسي.
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