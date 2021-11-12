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عراقيون يستعدون للعودة لبلادهم بعد فشل محاولاتهم دخول الاتحاد الأوروبي

يواجه العديد من المهاجرين اوضاعا معيشية قاسية في غابات روسيا البيضاء شديدة البرودة ما دفع مئات العراقيين الى العودة لبلادهم بعد فقدانهم الامل في عبور الحدود إلى ليتوانيا أو بولندا.