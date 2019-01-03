 عرائض من عشرة ملايين توقيع تطالب بعزل دونالد ترامب | أخبار | DW | 10.05.2019

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أخبار

عرائض من عشرة ملايين توقيع تطالب بعزل دونالد ترامب

يتزايد الغضب تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث ظهرت مبادرة قائمة على عشرة ملايين توقيع، تطالب بعزله من منصبه. ووصفت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب ولاية ترامب بالـ "الحقبة القاتمة"، وأنه "حان الوقت للكفاح".

USA Krise Shutdown l Präsident Trump verkündet vorläufige Aufhebung der Haushaltssperre (Getty Images/AFP/B. Smialowski)

قدم برلمانيون ديموقراطيون ومنظمات تقدمية في واشنطن عرائض وقعها في المجموع أكثر من عشرة ملايين شخص يطلبون من الكونغرس إطلاق إجراءات عزل الريس الجمهوري دونالد ترامب.

وعرض النائبان رشيدة طليب وآل غرين وممثلو عدد من المنظمات بينها "موف اون" و"ويمنز مارش"، أمام مبنى الكونغرس الخميس (9 مايو/ أيار 2019) مفتاح "يو اس بي" يتضمن هذه العرائض.

وأمام لوحة كتب عليها "ترامب يجب أن يرحل"، قال غرين "لدينا بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم".

من جهتها، صرحت رشيدة طليب، التي تدعو إلى إقالة ترامب منذ أشهر "في مواجهة هذه الحقبة، هذه الحقبة القاتمة لبلدنا، حان الوقت، من وجهة نظري، للكفاح".

وكانت طليب العضو في مجلس النواب منذ كانون الثاني/ يناير، قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس ارتكب أفعالا تبرر بدء إجراءات لعزله.

Demokratin, Rashida Tlaib (picture-alliance/A.Goldis)

رشيدة طليب النائبة الديمقراطية بالكونغرس

موضوع صعب بالنسبة للديمقراطيين

مختارات

بدت أمريكا معزولة لدى اجتماع الأمم المتحدة الجمعة. وبعدما أكدت المندوبة الأمريكية هايلي أن الاعتراف سيؤدي إلى دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أبدى الشركاء الأوروبيون آراء مختلفة، وأعربوا عن عدم رضاهم. (08.12.2017)

نشر العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي براد شيرمان على موقع تويتر نسخة من طلبه لعزل الرئيس ترامب، فيما سارع المتحدث باسم البيت الأبيض إلى التنديد بالخطوة، معتبرا إياها "سخيفة بالكامل، والأسوأ في الألاعيب السياسية". (13.07.2017)

وفي مواجهة الجناح التقدمي للحزب، يتبنى القادة الديموقراطيون موقفا أكثر اعتدالا، مؤكدين أن إجراءات العزل التي لا تتمتع بالشعبية حسب استطلاعات الرأي، يمكن أن تؤدي إلى انقسام في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 325 مليون نسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستجرى في 2020.

من جهة ثانية وفي مواجهة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، يهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ المكلف الاستجواب في إجراءات العزل، ومن المرجح أن يبرئ ترامب.

لكن منذ أسابيع توتر الوضع بين الديموقراطيين والبيت الأبيض، الذي يرفض التعاون في عدد من التحقيقات البرلمانية معتبرا أن طلباتهم غير مبررة ودوافعها سياسية.

وهذا ما دفع رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي إلى التصريح الخميس أنّ الولايات المتّحدة تمرّ بـ"أزمة دستورية" بسبب رفض الرئيس ترامب التعاون مع التحقيقات العديدة، التي تجريها لجان في الكونغرس بمجلسيه ولا سيّما بشأن التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال آل غرين "لا يمكننا أن نقول إننا نواجه أزمة دستورية ثم لا نفعل شيئا". وأضاف "علينا العمل على العزل. لنترك مجلس الشيوخ يفعل ما يريد وعلينا أن نفعل ما يجب علينا فعله".

ص.ش/ح.ز (أ ف ب)

  • BdT Motivwagen Mainzer Rosenmontagszug (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    قناع الكذّاب بينوكيو!

    "اُنظروا إلى ما حدث الليلة الماضية في السويد، من يصدق ما جرى"، كلام لترامب ردت صحيفة واشنطن بوست عليه بالقول: "كان هذا تعليقا غريبا جدا، لأنّ شيئاً لم يحدث في السويد في الليلة الماضية، وقد رد عليه السويديون بمن فيهم رئيس الحكومة كارل بلدت". الصورة التقطت في مدينة ماينز بألمانيا لقناع كرنفالي يمثل ترامب بأنف بينوكيو الكذاب.

  • London Karikatur Tanz Trump May (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    جدارية ترامب يراقص تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا

    " الإعلام غير الشريف، ما برح ينشر قصصا كاذبة، دون الاعتماد على مصدر، هم يلفقونها في الغالب"، قال الرئيس ترامب هذا في جولته بولاية فلوريدا في (18 شباط/ فبراير 2017) ، فردت عليه صحيفة "ذا واشنطن بوست" أنّ منافذ الإعلام الدولية جميعها لا تنشر أي قصة دون مصدر، ولا تلفق قصصا كما ادعى ترامب". ومكتوب على الجدارية: "أرض اِكذب اِكذب"، وبجانبها رسم يظهر فيه ترامب وهو يراقص رئيسة الوزراء البريطانية.

  • Besuch US-Präsident Trump im National Museum of African American History and Culture (Reuters/J. Ernst)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    الشركات تعود إلى الوطن!

    "إنهم يعودون (إلى أمريكا) كما لم يحدث من قبل، فورد، جنرال موتورز، فيات كرايسلر، ومعهم تعود ملايين فرص العمل". ردت صحيفة "ذا واشنطن بوست" على عبارة ترامب هذه بنقل ما قاله رئيس مصنع فورد في المكسيك: "السبب الحقيقي لعدم بنائنا مصنع في المكسيك هو تناقص الطلب على السيارات الصغيرة".

  • Deutschland Trump-Wagen im Karneval in Düsseldorf (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    الفاشية في قبعة القرصان ترامب!

    "سمحنا لآلاف الناس بدخول بلدنا، ولم يكن ثمة سبيل للتأكد من هوياتهم وشخصياتهم". ردت الواشنطن بوست بشدة على عبارة ترامب الآنفة الذكر بالقول: "هذا غير حقيقي، لأنّ التأكد من هويات وشخصيات اللاجئين يستغرق نحو سنتين ويشمل ذلك تحقيقات إف بي آي، وقسم الأمن الوطني". الصورة ساخرة في كرنفال مدينة دوسلدورف بألمانيا لرأس قرصان على شكل ترامب مكتوب على قبعته: "اِجعلوا الفاشية عظيمة مرة أخرى".

  • USA Donald Trump und Michael Flynn in Palm Beach (Reuters/C. Barria)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    مَن خفّض قيمة إنتاج المقاتلة F-35؟

    "خفضنا مئات ملايين الدولارات من قيمة طائرة كان سيجري إنتاجها". وقد ردت واشنطن بوست على هذا بالقول: "يشير ترامب إلى مشروت المقاتلة F-35 ، وهو يحاول أن ينسب لنفسه أمراً سبق مناقشته وحسمه بتخفيض عرض شركة "لوكهيد" بقيمة 600 مليون دولار قبل أن يلتقي ترامب بمدير الشركة التنفيذي.

  • New York City Trump erste PK als designierter Präsident (Getty Images/AFP/T. A. Clary)

    ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

    أشباحُ روسيا في كواليس البيت الأبيض!

    "لا علاقة لي بروسيا، لم أتكلم هاتفيا مع روسيا منذ سنوات، ولا أكلم أناسا من روسيا ". ردت صحيفة وول ستريت جورنال على هذه الجملة التي قالها ترامب بالإشارة الى أنّه كان قد التقى بالسفير الروسي في الولايات المتحدة قبل دقائق من إطلاقه هذه العبارة في 11 كانون الثاني/ يناير 2017. ثم تسربت أخبار عن تفاصيل العلاقة، وهو ما تسبب في استقالة مستشار الأمن القومي مايكل فلين.


مختارات

ردود قاصمة على مزاعم صادرة عن ترامب

خلال الأيام المائة الأولى من دورته الرئاسية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جملة تصريحات، اعتبرتها كثير من وسائل الإعلام الدولية عارية عن الحقيقة، هذه جولة في بعض منها من خلال ما نشرته وسائل إعلام أمريكية. (23.02.2017)  

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