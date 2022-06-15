عذراء الصخور - لوحة ليوناردو دافنشي الغامضة

يأتي الغموض الذي يلف اللوحة، ليس فقط بسبب شكلها ولكن أيضا بسبب اختلافها عن النسخة الأولى التي سبق لدافنشي رسمها. وكان دافنشي قد رسم هذه اللوحة مرتين، حيث رفضت الأولي وقبلت الثانية، إحداهما موجودة الآن في متحف اللوفر في باريس، والأخرى بالمتحف الوطني في لندن.





فما هي الرمزية الغامضة لاختياره هذا المكان كخلفية لهذه اللوحة؟ هذا ما يحاول الفيلم كشفه من خلال الملاحظات التي سجلها ليوناردو في دفاتره الشخصية. وتبدأ رحلة البحث بانتقال دافنشي من فلورنسا إلى ميلانو، حيث كان الرسام يأمل أن ينجز أعمالا أكثر إثارة. فهل يمكن التوصل إلى إجابات للأسئلة حول هذه اللوحة؟ أم أنها ستبقى لغزا خالدا للأبد؟





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