عد نتائج الانتخابات التونسية ـ هل يراجع قيس سعيد سياساته؟

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بعد مقاطعة المعارضة وتدني نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التونسية، هل يعيد الرئيس قيس سعيد النظر في تعامله مع المعارضة وفي نهجه السياسي؟
يبدو أن الانتخابات البرلمانية التونسية سجلت إقبالا ضعيفا جدا بعد حلول الموعد المقرر لإغلاق مراكز الاقتراع، الذي قاطعته معظم الأحزاب السياسية بعد أن انتقدته بوصفه تكليلا لسعي الرئيس قيس سعيد نحو حكم الرجل الواحد.
طالب أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد بالاستقالة واصفا نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهي الأضعف في تاريخ البلاد، بالزلزال السياسي واعتبرت المعارضة أن سعيّد فقد الشرعية اللازمة لاستمراره في الحكم.
مع قرب الرئيس التونسي قيس سعيّد اعتماد دستور جديد يعزز صلاحياته، يرى خبراء أنه لن يتذوق "حلاوة" السلطة فحسب، بل سيتعين عليه لوحده التعامل مع مرارة الوضع الاقتصادي "الكارثي" في البلاد، وسط مخاوف من "خنق تدريجي" للمعارضة.
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