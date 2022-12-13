 عد نتائج الانتخابات التونسية ـ هل يراجع قيس سعيد سياساته؟ | مسائية DW | DW | 19.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

عد نتائج الانتخابات التونسية ـ هل يراجع قيس سعيد سياساته؟

بعد مقاطعة المعارضة وتدني نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التونسية، هل يعيد الرئيس قيس سعيد النظر في تعامله مع المعارضة وفي نهجه السياسي؟

المزيد من المركز الإعلامي

خطة زيلينسكي للسلام.. كيف تلقفها الكرملين؟

خطة زيلينسكي للسلام.. كيف تلقفها الكرملين؟ 13.12.2022

قانون مواجهة التضخم الأمريكي...حرب اقتصادية مع أوروبا؟

قانون مواجهة التضخم الأمريكي..."حرب" اقتصادية مع أوروبا؟ 09.12.2022

تعاون الصين والدول العربية...موجه ضد واشنطن؟

تعاون الصين والدول العربية...موجه ضد واشنطن؟ 09.12.2022

مسائيةDW : أزمة تكدس الناقلات في البحر الأسود، كيف ستتجاوزها تركيا؟

مسائيةDW : أزمة تكدس الناقلات في البحر الأسود، كيف ستتجاوزها تركيا؟ 09.12.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

هل تفتح موسكو جبهة جديدة للحرب انطلاقا من بيلاروسيا؟

هل تفتح موسكو جبهة جديدة للحرب انطلاقا من بيلاروسيا؟ 19.12.2022

احتجاجات الأردن.. كيف تريد الحكومة احتواءها؟

احتجاجات الأردن.. كيف تريد الحكومة احتواءها؟ 17.12.2022

سباق تسلح جديد.. من المستفيد؟

سباق تسلح جديد.. من المستفيد؟ 17.12.2022

مسائية DW: هل يخوض إردوغان الانتخابات الرئاسية دون منافس؟

مسائية DW: هل يخوض إردوغان الانتخابات الرئاسية دون منافس؟ 15.12.2022

المزيد مسائية DW

كيف تستعد الشرطة الفرنسية لما بعد مباراة المغرب وفرنسا؟

كيف تستعد الشرطة الفرنسية لما بعد مباراة المغرب وفرنسا؟ 14.12.2022

حضور ماكرون نصف نهائي المونديال في قطر.. تحد للانتقادات؟

حضور ماكرون نصف نهائي المونديال في قطر.. تحد للانتقادات؟ 13.12.2022

تعزيز العلاقات الأمريكية - الأفريقية. مواجهة للصين وروسيا؟

تعزيز العلاقات الأمريكية - الأفريقية. مواجهة للصين وروسيا؟ 13.12.2022

فضيحة فساد تهز البرلمان الأوروبي.. كيف تتعامل معها بروكسل؟

فضيحة فساد تهز البرلمان الأوروبي.. كيف تتعامل معها بروكسل؟ 13.12.2022

اقرأ أيضا

Tunisia's President Kais Saied casts his ballot at a polling station during parliamentary election in Tunis, Tunisia December 17, 2022. Tunisian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

أقل من 9 بالمئة .. نسبة مشاركة متدنية للغاية في الانتخابات البرلمانية التونسية 17.12.2022

يبدو أن الانتخابات البرلمانية التونسية سجلت إقبالا ضعيفا جدا بعد حلول الموعد المقرر لإغلاق مراكز الاقتراع، الذي قاطعته معظم الأحزاب السياسية بعد أن انتقدته بوصفه تكليلا لسعي الرئيس قيس سعيد نحو حكم الرجل الواحد.

Tunisia's President Kais Saied casts his ballot at a polling station during parliamentary election in Tunis, Tunisia December 17, 2022. Tunisian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

تونس - مشاركة ضعيفة في الانتخابات والمعارضة تطالب سعيّد بالتنحي 18.12.2022

طالب أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد بالاستقالة واصفا نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهي الأضعف في تاريخ البلاد، بالزلزال السياسي واعتبرت المعارضة أن سعيّد فقد الشرعية اللازمة لاستمراره في الحكم.

July 25, 2022, Tunis, Tunisia: Tunisian President Kais Saied, delivers a statement outside a polling station after casting his vote during the Tunisian constitutional referendum. (Credit Image: © Jdidi Wassim/SOPA Images via ZUMA Press Wire

محللون: انفراد سعيّد بالسلطة سيضعه وحيدًا أمام اختبار اقتصادي صعب! 26.07.2022

مع قرب الرئيس التونسي قيس سعيّد اعتماد دستور جديد يعزز صلاحياته، يرى خبراء أنه لن يتذوق "حلاوة" السلطة فحسب، بل سيتعين عليه لوحده التعامل مع مرارة الوضع الاقتصادي "الكارثي" في البلاد، وسط مخاوف من "خنق تدريجي" للمعارضة.