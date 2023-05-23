 عدوى خطيرة .. مخاوف من انتشار فطر "داء البقع البيضاء" في ألمانيا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.05.2023

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صحة

عدوى خطيرة .. مخاوف من انتشار فطر "داء البقع البيضاء" في ألمانيا

بعد انتشار "فطر داء البقع البيضاء" في الولايات المتحدة بشكل متزايد، وصل الأمر إلى ألمانيا مؤخرا، ما جعل باحثين يطلقون جرس الإنذار مطالبين باتخاذ اجراءات احترازية.

فطر داء البقع البيضاء أو ما يعرف بـفطر الخميرة خلال فحصه في معمل بجامعة فورتسبورغ الألمانية (23/1/2018)

تتمثل الخطورة في "فطر داء البقع البيضاء" أو ما يعرف بـ"فطر الخميرة" في أن انتقال العدوى من شخص لآخر يحدث بسهولة، سواء من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر.

أظهرت دراسة جديدة أن عدد الإصابات بفطر "داء البقع البيضاء"، المقاوم للأدوية يتزايد في ألمانيا. ويحث الخبراء على ضرورة اتخاذ تدابير احترازية. وتثير هذه الفطريات الطفيلية، التي تشبه الخميرة وتسمى "الكانديدا أوريس"، قلقا متزايدا للعلماء في ألمانيا، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بها، خصوصا وأنها تسبب أمراضا خطيرة.

مختارات

وقد تابع باحثون من مدن فورتسبورغ ويينا وبرلين الألمانية انتشار العدوى، ووجدوا أن عدد حالات الإصابة بفطر "داء البقع البيضاء"، قد زادت خلال السنوات القليلة الماضية. ووجدوا أيضا أن العدد الإجمالي للإصابات بفطريات الخميرة التي تنتمي إلى جنس المبيضات أقل مما هو عليه في البلدان الأوروبية الأخرى كإسبانيا أو إيطاليا أو بريطانيا.

ورغم ذلك، كانت هناك زيادة ملحوظة في الإصابات في ألمانيا. ويحذر الباحث ألكساندر يوهان، وهو أحد المشاركين في الدراسة الجديدة المنشورة في صحيفة الأطباء في ألمانيا، من أن الأعداد الحقيقية أكبر من المسجلة، لأنه يجب افتراض أن عددا كبيرا من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها، لأن الحالات في ألمانيا لم يتم تسجيلها بالكامل في أي قاعدة بيانات، بحسب ما نقل عنه موقع "تي أونلاين".

مدى خطورة الإصابة

من المحتمل أن تكون الإصابة قاتلة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. لأن الفطر يمكن أن يطور مقاومة لجميع مضادات الفطريات الموجودة حاليا، مما يجعل علاج المصابين به صعبا للغاية. ويخشى الباحثون من أن تؤدي الإصابة به إلى تسمم الدم وتلف شديد في الأعضاء، مما يؤدي إلى الوفاة، وذاك بالنسبة لمن يعانون من ضعف المناعة.

مكافحة مسببات الأمراض المميتة

وتتمثل الخطورة في "فطر داء البقع البيضاء" في أن انتقال العدوى من شخص لآخر يحدث بسهولة، سواء من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفشيه، وخاصة في المستشفيات. لذلك تم تصنيف العامل المسبب للمرض، من جانب وكالة الأمراض الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية على أنه "تهديد عاجل"، بين مسببات الأمراض متعددة المقاومة.

ويرى فريق البحث الألماني أن نتائج التحليل بمثابة إشارة إنذار، بسبب مقاومة الفطر للمضادات. ولذلك يوصي بضرورة فرض تدابير احترازية، منها إلزامية الإبلاغ عن الحالات وتسجيلها لدى معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة. لأن هذا يساعد في البدء بتدابير الحماية من العدوى في مرحلة مبكرة.

الزيادة القوية في عدد الإصابات في الولايات المتحدة لم تحدث منذ فترة طويلة. يذكر أن اكتشاف أولى الحالات حدث في التسعينات، ولا يزال الأمر لغزا للباحثين حتى اليوم. حيث لم يتم التأكد بعد من المكانة البيئية التي سيشغلها الفطر، كما لا يوجد تفسير للزيادة في الإصابات بين البشر منذ مطلع القرن الحالي.

وفي أبريل/نيسان 2023 سجلت الولايات المتحدة زيادة حادة في الإصابات تسمى "الكانديدا أوريس". عدد الحالات يتزايد حاليا في أوروبا أيضا، وفق بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ف.ي/ ص.ش 

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    رؤوس تشبه الأزهار

    يأخذ الفطر صبغته الملونة من خلال الأبواغ، التي تتجمع على رؤوس الخيوط الدقيقة. وعند تكبير صورتها تبدو هذه الأبواغ مثل الأزهار. أما اللون، وغالباً ما يكون الأصفر أو الأخضر أو البني أو الأسود أو الأحمر، فتحدده في النهاية الأرضية الحاضنة للفطر على الأغلب.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    تكون الفطر

    عند بدء تكون الفطر تنشأ في البداية خيوط دقيقة لا يمكن للعين المجردة رؤيتها إلا من خلال المجهر فقط. وتشابك الخيوط هذا يُدعى الغزل الفطري. ومن ثم تنمو الطبقة الفطرية من البيئة الحاضنة والمغذية لها بالماء والأوكسجين ومصادر الكربون كالسكر مثلاً.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    عشب كثيف

    في الرؤوس التي تشبه الزهرة تنضج الأبواغ، وتكفي هبة ريح خفيفة لحملها ببساطة إلى أماكن أخرى. وهكذا يستمر الفطر بالنمو وينتشر إلى الخارج بشكل دائري. وكلما مر عليه وقت أطول كلما كانت الطبقة الفطرية أكثر كثافة.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    ليس ضاراً فقط

    على الرغم من سمعتها السيئة فإن بعض أنواع الفطر تعتبر مفيدة، إذ أن ما يسمى بالإعفين يقوم بتحليل المواد العضوية كالخشب الفاسد، لتحوله إلى مواد غذائية تستفيد منها النباتات. بالإضافة إلى ذلك فإن الفطر يشكل مادة غذائية أساسية لبعض الحشرات والعناكب.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    تعفن فطري لذيذ

    بعض أنواع التعفن الفطري تنتج مواد مثل البنسلين، والتي يتم استخدامها في الصناعات الدوائية، إذ يعتبر مضاد حيوي طبيعي ويتم الحصول عليه من فطر البنيسيليوم. وكذلك في إنتاج المواد الغذائية يستخدم الفطر في تحضير السجق المجفف والجبنة الزرقاء.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    العفن الفطري كطفيليات

    لكن في الغالب يكون العفن الفطري كطفيليات حين تصيب النبات والحيوان والإنسان وتتسبب في مرضه، وخصوصاً على المواد الغذائية توجد أنواع عنيدة من الفطر تفضل الظروف الجافة وهي مقاومة للمواد الحافظة. ويمكن أن تتسبب بعواقب وخيمة للإنسان.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    غير صحية على المدى الطويل

    الفطريات نادراً ما تتسبب بالالتهابات، لكن التماس لفترات طويلة بالفطريات يؤدي إلى الإصابة ببعض أنواع الحساسية ومشاكل في التنفس والربو والأكزيما والصداع النصفي وآلام الرأس.

  • العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    غازات ضارة

    الذيفانٌ الفُطْرِيّ، وسموم تكونها الفطريات، له أضرار كبيرة ومسببة للإصابة بالسرطان. يوجد 200 نوع من الفطر المعروفة بإمكانيتها على تكوين مثل هذه الغازات في الأغذية والأعلاف أو الأماكن المغلقة. ويحدث هذا إما عن طريق تناول المواد الغذائية أو التصاق هذه السموم بالأبواغ وتحمل بعيداً بواسطة الهواء وبالتالي يستنشقها الإنسان.

  • Vom Schimmelpilz befallene rote Paprika. (Copyright: Jörg Beuge)

    العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    إلى سلة النفايات؟

    لكن هل ينبغي فعلاً رمي تفاحة ما أن تظهر عليها بقعة بنية أو تكفي إزالة المنطقة البنية منها؟ ينبغي تجنب تناول أي مواد غذائية يظهر عليها العفن الفطري، سواء كانت المربى أو الخبز أو المكسرات أو الفواكه أو الجبن. فمجرد أن تتعفن، يجب التخلص من الطعام ككل وليس إزالة العفن المرئي فقط.

  • Schimmelpilz auf Erdbeere. (Copyright: HLPhoto - Fotolia.com)

    العفن الفطري... مخيف ومفيد!

    للوقاية من العفن الفطري

    من أجل عدم تعفن المواد الغذائية يجب حفظها في مكان جاف وبارد واستهلاكها بأسرع وقت بعد فتح عبواتها. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تبقى النفايات العضوية وقتاً طويلاً في المطبخ.

    الكاتب: كاترين فيتش/ عماد غانم