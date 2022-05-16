عدوانية بوتين تدفع بمزيد من الدول للاحتماء بمظلة الناتو

لعقود من الزمان حافظت كل من السويد وفنلندا على حيادهما وجعلتا منه ركيزة لعقيدتهما الأمنية، وذلك بالرغم (أو بسبب) وجودهما على خط التماس العسكري بين روسيا ، وقبلها الاتحاد السوفييتي من جهة، و حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة أخرى. لكن العدوانية التي أظهرتها روسيا في غزوها لأوكرانيا غيًرت موقف البلدين بشكل جذري، فباشرا اتخاذ الخطوات الأولى للاحتماء بمظلة حلف الناتو. وسارع الحلف الأطلسي للترحيب بقرار البلدين، معتبرا ذلك "خطوة تاريخية"، مؤكدا على لسان أمينه العام ينس ستولتنبرغ أن انضمام البلدين للحلف "سيعزز أمننا المشترك ويظهر أن أبوابنا لا تزال مفتوحة وأن العدوان لا يؤتي ثماره"، في إشارة غير مباشرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حقق عكس ما كان يسعى إليه من غزوه لأوكرانيا.

مشاهدة الفيديو 02:02 السويد وفنلندا تتخليان عن حيادهما العسكري وتتقدمان لعضوية الناتو

غير أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد في رد على هذه الخطوة معتبرا أن "توسعًا جديدا لحلف الناتو لن يجعل قارتنا أكثر استقرارًا وأمنًا". الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ألقى بشكل صريح باللوم على الرئيس فلاديمير بوتين في تغيير هلسنكي لموقفها التقليدي. صحيفة "تاغسشبيغل" البرلينية كتبت معلقة (12 مايو/ أيار 2022) "توصلت فنلندا لاستنتاج منطقي واعتبرت أنه على عكس الحرب الباردة، لم تعد تقف بين كتلتين تدافعان عن وضع قائم. فروسيا اليوم تهاجم بلدانا أخرى مرارًا وتكرارًا منتهجة خطابا عدوانيا (..) كذلك، هناك حلف الناتو الذي يقوم على نظام أمن جماعي يفعل الكثير لتأمين وجود أوكرانيا في القتال ضد روسيا قبل أن تدخل الحرب. كما قام بحماية أعضائه بشكل فعال في أوروبا الشرقية، مثل دول البلطيق وبولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا، من خلال الوعد بتقديم المساعدة في حالة وقوع هجوم وفق المادة الخامسة من ميثاق الحلف".

برلين ترحب بخطة الدولتين الاسكندنافيتين

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتسبقرار فنلندا والسويد واعتبره "خطوة تاريخية للحلف الدفاعي وأوروبا" ووعد بأن ألمانيا ستعمل من أجل إجراءات قبول سريعة. من جهتها قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك خلال لقاء جمعها بنظيرتها الدنماركية جيبي كوفود في برلين "أنا واثقة للغاية من انضمام فنلندا والسويد بسرعة، لأن الجميع يدركون جيدا أن هذه لحظة حاسمة، لحظة تاريخية، لكن في وضع مأساوي للغاية". وحول مسألة الضمانات الأمنية المحتملة لفنلندا والسويد تجاه روسيا خلال عملية الانضمام، قالت بيربوك إن الحكومة الألمانية والعديد من دول الناتو الأخرى تخطط لعملية تصديق سريعة، موضحة أن هذا يُقلص من وقت المرحلة الانتقالية، واستطردت قائلة "إذا استمرت هذه المرحلة لفترة أطول قليلا (..) فسنوفر جميع الضمانات الأمنية المناسبة".

مشاهدة الفيديو 20:25 مسائيةDW : وراءها؟ ماذا.. للناتو وفنلندا السويد لانضمام تركيا معارضة

وأكدت رئيسة الدبلوماسية الألمانية بدورها أن روسيا هي التي دفعت بفنلندا والسويد للانضمام للناتو، "في هذه اللحظة، يتعين علينا كأوروبيين وديمقراطيين أن نقف إلى جانبهما. وهذا يقوي في الوقت نفسه أمننا"، مضيفة أنه بالنظر إلى هذا التفاهم المشترك، "فأنا واثقة للغاية من أن الانضمام سيكون سريعا". وأوضحت أن الانضمام سيصب لذلك في مصلحة الحلف. وتحتاج المصادقة إلى موافقة البرلمان الاتحادي في ألمانيا. وقالت بيربوك مطلع هذا الأسبوع إن الحكومة الألمانية تحدثت بالفعل إلى جميع الأحزاب الديمقراطية في البرلمان في هذه الشأن.

في سياق متصل، صرح مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو من شأنه أن "يقوي" الاتحاد الأوروبي. وقال بوريل إن التوسع المحتمل للناتو هو "عكس ما كان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يرغب في تحقيقه" بغزوه لأوكرانيا، حيث إنه كان يهدف لمنع توسع الحلف قرب حدود روسيا. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" (15 مايو) "إن الدول الإسكندنافية هي مصدر قوة لحلف شمال الأطلسي من النواحي السياسية والعسكرية والاستراتيجية. وعندما يتعلق الأمر بالرؤى المستقبلية، يمكن للبلدان الأخرى أن تتعلم الكثير من دول شمال أوروبا".

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"وكر الإرهاب" ـ خلفيات التحفظات التركية

كعضو في حلف الناتو، لوحت أنقرةباحتمال اعتراضها (باستعمال حق النقض) على انضمام السويد وفنلندا للحلف. وبهذا الشأن قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان "لن نوافق على انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا إلى حلف الناتو (..). يفتقر كلا البلدين إلى موقف واضح ضد المنظمات الإرهابية (..). إن السويد هي أرض تعشش فيها المنظمات الإرهابية". وأضاف أردوغان، ينبغي على وفود البلدين التي تأمل في "إقناع" تركيا بتغيير موقفها ألا "تكلف نفسها عناء زيارة" أنقرة.

من جهته، أكد ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف أن التحفظات التركية يجب أن تؤخذ في الاعتبار. وأوضح في تغريدة عبر تويتر "تركيا حليف قيم وأي مخاوف أمنية تحتاج إلى معالجة (..). يجب أن نقف معا في هذه اللحظة التاريخية".

وأوضحت أنقرة أن موافقتها على انضمام الدولتين يجب أن تستوفي شروط معينة. واعتبر الرئيس التركي أنه لا يستطيع الموافقة على انضمام الدول التي فرضت عقوبات على تركيا. وكرر تعليقات بأن كلا البلدين يدعمان "المنظمات الإرهابية" بما في ذلك حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وميليشيا و حدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

مشاهدة الفيديو 02:14 المستشار الألماني يتعهد بدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الأطلسي

وخلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في برلين انتقد جاويش أوغلو عدة دول أعضاء لتقييدها صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب حربها ضد هذه الجماعات. ومن غير الواضح كيف يمكن إقناع تركيا بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي. وبهذا الشأن كتبت صحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" (18 مايو) "يقول مثل تركي أن السمكة لا تعود إلى رشدها إلا عندما تصطاد في شبكة"، هذا ما يصف إلى حد كبير موقف أنقرة من احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو (..). في الأيام القليلة الماضية، اتهم الرئيس أردوغان ووزير خارجيته مولود أوغلو الدولتين مرارًا وتكرارًا بدعم المنظمات الإرهابية، وبشكل أدق: حزب العمال الكردستاني، و حركة غولن ، وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا".

موسكو تسقط في فخ نصبته لنفسها

حاولت روسياالتقليل من أهمية انضمام الدولتين الإسكندنافيتين لحلف الناتو، كما جاء ذلك على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف "تشارك فنلندا والسويد ودول أخرى محايدة في تدريبات الناتو العسكرية منذ سنوات عديدة"، معتبرا أن الانضمام الرسمي للحلف لن يغير كثيرا من واقع الأمر. غير أن موسكو تعتبر مع ذلك هذه الخطوة "خطأ" سيقوض الأمن في القارة الأوروبية. وأوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز بطريقة ما أو يحسن الهيكليات الأمنية في قارتنا (..) هذه قضية خطيرة وهي قضية تثير قلقنا، وسنتابع بعناية شديدة ما ستكون عليه نتائج انضمام البلدين إلى الناتو من الناحية العملية في ما يتعلق بأمننا الذي يجب ضمانه بطريقة غير مشروطة على الاطلاق".

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وكانت روسيا قالت إن من بين أسباب الهجوم على أوكرانيا، طموح هذه الدولة الى الانضمام لحلف شمال الأطلسي في حين أن هذا الأفق لم يكن قريبا. والآن، وفي حال انضمام السويد وفنلندا الى الأطلسي فإن حدود روسيا مع الحلف ستمتد أكثر. غير أن الكرملين أوضح مع ذلك أنه بالمقارنة مع أوكرانيا "ليس لدينا خلافات على أراض مع فنلندا أو السويد خلافا للحال مع أوكرانيا"، في إشارة الى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014. موقع "تاغسشاو" التابع للقناة الألمانية الأولى كتب معلقا (17 مايو) "من الواضح أن التوازن الجيو استراتيجي سيتغير نتيجة للتوسع الشمالي لحلف الناتو، ليس فقط فيما يتعلق بالحدود الفنلندية الروسية التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر، والتي ستصبح حدود الناتو. ولكن أيضًا فيما يتعلق بوصول أسطول البلطيق إلى بحر البلطيق وربط جيب كالينينغراد الروسي بمناطق القطب الشمالي".

واشنطن تضرب عصافير كثيرة بحجرة واحدة

في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية الحلف في العاصمة الألمانية برلين، قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن "سمعت بلا استثناء تقريبا دعما قويا للغاية لانضمام فنلندا إلى الناتو في حال اختارت هذا. وأنا متفائل للغاية بأننا سنتوصل إلى إجماع في هذه القضية". وبشأن التحفظ التركي، أضاف بلينكن أنه تحدث مع نظيره التركي معتبرا أن "الناتو مكان للحوار" مشيرا إلى أن الدول الأعضاء يمكنها أن تتحدث داخل الحلف عن كل الخلافات المحتملة، ورفض أن يفصح عن تفاصيل محادثته مع تشاووش أوغلو. وتابع بلينكن أن هناك "إجماعا قويا" داخل الناتو فيما يتعلق بانضمام فنلندا والسويد. ومن وجهة نظر أمريكية، فالخطر الروسي لا يُختزل في شرق أوروبا، ذلك أن بوتين قام ومنذ فترة طويلة برسم طموحاته الاستراتيجية، من منطقة الساحل إلى البحر الأبيض المتوسط، يتوسع الروس ويطبقون دروس سوريا وأوكرانيا. غير أن عددا من المعلقين الألمان يرون أن المصالح الأمريكية لا تتطابق دائما مع المصالح الألمانية.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون نظرة أخيرة إلى أطلال الوطن إنهم لا يعرفون كيف ستبدو مدينتهم عند عودتهم ربما بعد أن تضع الحرب أوزارها، ولا يعرفون حتى متى سيعودون أو ما إذا كانوا سيعودون أصلاً. لا يستطيع اللاجئون أخذ الكثير من الأمتعة معهم. المساحة في القطارات والحافلات محدودة للغاية.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون حشود هاربة في محطة القطار يحاول المدنيو الوصول إلى محطات القطار. وتظهر الصورة تزاحم المدنيين في محطة قطارات مدينة إيربين الأوكرانية، حيث يريد الناس ركوب القطار إلى العاصمة كييف لمغادرة البلاد من هناك.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون مع عربة الأطفال عبر النهر عندما تظهر مثل هذه المشاهد، تتكشف عبثية الحرب بأجلى صورها. جنود أوكرانيون يساعدون أسرة هاربة عبر نهر إيربين بالقرب من العاصمة كييف بعد أن دمرت الغارات الروسية معظم الجسور في البلاد.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون نيران على مستشفى ماريوبول تتعرض مدينة ماريوبول لقصف شديد من القوات الروسية والجماعات الأوكرانية الانفصالية الموالية لموسكو. مستشتفى المدينة لم يسلم بدوره من نيران القوات المهاجمة. بينما تواصل منظمات إنسانية مساعيها من أجل فتح ممرات إنسانية لتمكين المدنيين العالقين من الخروج من المدينة المحاصرة التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون رجال المطافئ في مهمات مستحيلة وسط جحيم الحرب هاجمت القوات الروسية قرية شايكي القريبة من العاصمة كييف التي تواصل حشود من الجيش الروسي التقدم نحوها ومحاصرتها. السلطات المحلية في شايكي تقول إن القصف تسبب في تدمير وحرق محلات تجارية ومبان سكنية. هنا رجل إطفائي أثناء محاولته إطفاء النيران المشتعلة بمتجر في شايكي التي لا تبعد سوى 22 كيلومترا من وسط كييف.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون فارون من القصف يحتمون بجسر مدمر في ايربين مدنيون بالمئات لجؤوا إلى جسر مدمر في مدينة ايربين للإحتماء به من قصف الجيش الروسي. المدنيون يحاولون عبور نهر ايربين بحثا عن ممرات آمنة للخروج من مدينتهم التي تتعرض لعمليات عسكرية مكثفة تنفذها مقاتلات ودبابات روسية على المدينة الصغيرة الواقعة على بعد 30 كيلومترا من العاصمة كييف.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون أفراد أسرة يحاولون الفرار من القصف أسرة في مدينة ايربين أثناء فرارها من المدينة التي تتعرض لقصف شديد من القوات الروسية. ينتهز المدنيون مدة وقف إطلاق النار القصيرة للفرار عبر ممرات إنسانية آمنة، سرعان ما تتعرض للانتهاك بسبب تجدد القتال المركز على ايربين وغيرها من المدن والقرى المجاورة للعاصمة كييف.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون براءة وحب في زمن الحرب طفل أوكراني لاجئ فر من الحرب ببلاده ينتظر وسيلة نقل في محطة نيوغاتي في بودابست عاصمة المجر، ملوّحا بإشارة الحب. وتعتبر المجر من دول جوار أوكرانيا وتستقبل عشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من الحرب التي تشنها روسيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون باقة ورود احتفالا بذكرى زواج جندية وجندي بالجيش الأوكراني فاليري جندي في الجيش الأوكراني لم تشغله ظروف الحرب ومعاناتها عن تقديم باقة ورود لزوجته ليزا بمناسبة ذكرى زواجهما. حيث التقى الزوجان يوم 6 مارس/آذار في الجبهة للدفاع عن العاصمة كييف.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون موسكو: قمع لمحتجين روس على الحرب في موسكو ومدن روسية أخرى يتظاهر يوميا آلاف النشطاء والمواطنون الروس احتجا على الحرب في أوكرانيا وعلى قرار الرئيس بوتين اعترافه بإقليمي الدونباس كجمهورتين مستقلتين عن أوكرانيا. رجال الشرطة أثناء احتجازهم لأحد المتظاهرين واقتياده من ميدان بالعاصمة موسكو يشهد مظاهرات.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون مظاهرات حاشدة في ألمانيا ضد الحرب في مدينة ماينتس غرب ألمانيا تظاهر، مساء الأحد 6 مارس/آذار، الآلاف ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. في ساحة غوتنبلاتس أمام كاتدرائية مدينة ماينتس الرئيسية رفع متظاهرون العلم الأوكراني وشعارات تشجب الحرب.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون سقوط مدينة خيرسون تحركت قوات روسية في وسط مدينة خيرسون الأوكرانية الساحلية الخميس (الثالث من آذار/ مارس 2022) بعد يوم من روايات متضاربة بشأن ما إذا كانت روسيا قد سيطرت على مركز حضري رئيسي لأول مرة خلال الغزو الذي دخل يومه الثامن.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون مواليد وأمهاتهم في قبو المستشفى أطفال مرضى وحيدثو الولادة وبجانبهم أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف، لحمايتهم من عمليات القصف التي ينفذها الجيش الروسي على العاصمة الأوكرانية، ولم تسلم منها المستشفيات، مثل المستشفى المركزي في قلب المدينة الذي تعرض لقصف يوم فاتح مارس آذار، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون أطفال ضمن القتلى والجرحى تشهد العاصمة كييف قصفا شديدا ورغم حديث الجيش الروسي عن عمليات قصف "دقيقة" لمواقع استراتيجية حسّاسة، فقد طالت الهجمات مدنيين، كما تقول السلطات الأوكرانية. في مستشفى بكييف يرقد هذا الطفل الذي أصيب يوم 28 فبراير/ شباط في هجوم أصيبت فيه سيارة كان على متنها مع عائلته وقتل فيها شقيقه ذو الست سنوات.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون خاركيف تحت القصف الروسي في خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا، أعلن حاكم المقاطعة في ثاني مارس آذار، مقتل 21 شخصا وإصابة 112 آخرين في هجمات صاروخية للجيش الروسي. كما نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية صورا ومقطع فيديو لهجوم صاروخي على ساحة مركزية في خاركيف. ويظهر هنا استهداف المبنى الرئيسي لمقاطعة الشرطة في قلب المدينة التي يسكنها 1,4 مليون نسمة والواقعة قرب الحدود مع روسيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون قصف برج التلفزيون في كييف، استهدفت القوات الروسية برج التلفزيون في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء (الفاتح من مارس/ آذار)، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بحسب خدمات الطوارئ، وأظهرت صورة نشرتها الداخلية الأوكرانية البرج مغطى بدخان رمادي كثيف لكنه ما زال قائما. وبعد ساعة على الهجوم، عادت معظم القنوات الأوكرانية إلى العمل بشكل طبيعي. بيد أن القوات الروسية تضع ضمن أهدافها قصف المراكز الحسّاسة وضمنها الإعلامية.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون فارون من جحيم الحرب ينتظرون دورهم على حدود أوكرانيا آلاف النازحين من مناطق أوكرانية مختلفة يقفون في طابور طويل على معبر شيهايني الحدودي مع بولندا. في نقطة تفتيش من جانب الحدود الأوكرانية، الآلاف ينتظرون دورهم لعبور الحدود إلى بولندا. كما تنتظر سيارات وشاحنات على امتداد 26 كيلومترا. بعض العائلات تنتظر منذ أسبوع، ورغم مظاهر الإرهاق والمعاناة التي تبدو على النازحين كل شيء يتم في إطار هادئ. وتصف تقارير أجواء وروح تضامن ومساعدة كبيرة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون لاجئون وصلوا إلى بولندا في معابر الحدود مع بولندا يتدفق عشرات آلاف اللاجئين من أوكرانيا. المعبر الحدودي في كورتشوفا يستقبل لاجئين فارين من ويلات الحرب بأوكرانيا. متطوعون بالمئات من بولندا ومن دول أوروبية يهبّون لمساعدة اللاجئين، بتوفير المواد الغذائية والأغطية والملابس، وتزويدهم بالإرشادات القانونية والمعلومات المناسبة لمساعدتهم على الوصول إلى مقاصدهم.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون مظاهرات في ألمانيا.."التضامن مع أوكرانيا - السلام في شرق أوروبا الشرقية" تظاهر آلاف الألمان مساء السبت 27 فبراير/ شباط في العاصمة الألمانية وعدد من المدن الأخرى احتجاجا على الهجوم الروسي على أوكرانيا. في برلين تظاهر زهاء نصف مليون شخص في الشوارع والساحات وأمام جادة بوابة براندنبورغ التاريخية، احتجاجاً على الهجوم الروسي على أوكرانيا. وشهدت ميونيخ ودوسيلدورف وفرانكفورت مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف تحت شعار "التضامن مع أوكرانيا - السلام في شرق أوروبا الشرقية".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون مسيرة سلام بدلا عن فعاليات كرنفال الراين نزل عشرات الآلاف من الأشخاص الاثنين (28 فبراير/ شباط) إلى شوارع مدينة كولونيا في تظاهرة شبه كرنفالية من أجل السلام في أوكرانيا. وسار المتظاهرون على طول الطريق ضمن فعاليات "روزنمونتاغ" (اثنين الورود) حيث خاطبت فيها عمدة المدينة هنرييت ريكير المشاركين وقالت "لدي إعجاب لا حدود له بكل الروس الشجعان الذين خرجوا إلى شوارع بلادهم منذ يوم الجمعة"، في إشارة إلى المظاهرات المناوئة للغزو الروسي لأوكرانيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون نصب الجندي السوفييتي المجهول بلون علم أوكرانيا في صوفيا عاصمة بلغاريا قام متضامنون مع أوكرانيا بصباغة النصب التذكاري للجندي المجهول الذي يرمز للسوفييت، بلون علم أوكرانيا، وذلك اجتجاجا على الغزو الروسي. وبلغاريا مثل عدد من دول الاتحاد الأوروبي - جمهورية التشيك وإستونيا وألمانيا وبولندا - قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية، مما أجبر الطائرات الروسية المتجهة غربًا على القيام بعمليات تحويل هائلة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون تضامن من جماهير ليفربول وتشيلسي في ملعب ويمبلي اللندني الشهير، رفعت جماهير فريقي ليفربول وتشيلسي لافتات ولوحات تضامنية مع أوكرانيا. كما رفعت خلال أطوار المباراة المثيرة، شعارات مناهضة للحرب وللغزو الروسي. وكانت مباراة نهائية دراماتيكية استمرت قرابة 3 ساعات على ملعب ويمبلي، حسمت بضربات ترجيحية وتوج فيها ليفربول بطلا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون حرب شوارع في خاركيف قال الحاكم المحلي لمدينة خاركيف الأوكرانية أوله سينغوبوف إن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا. وأضاف سينغوبوف "مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف بما في ذلك وسط المدينة".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون مهاجمة منشأة للنفط والغاز قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية هاجمت منشآت نفط وغاز في أوكرانيا مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة. لكن الشركة التي تدير خط أنابيب الغاز في أوكرانيا أعلنت في وقت لاحق أن مرور الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي وإنه لم تحلق أي أضرار بخط الأنابيب جراء أي انفجارات.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون بولندا تستقبل اللاجئين قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إن بلاده مستعدة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين بسبب الحرب في أوكرانيا. وصرح مورافيسكي: "سنستقبل من يحتاجون إلى ذلك". وأكد مورافيسكي أن بولندا "مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف ومئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين". ووفقا للحكومة البولندية، وصل أكثر من 110 آلاف لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي يوم الخميس الماضي.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون قوات روسية تقترب من كييف في اليوم الثاني للحرب انتشرت دبابات أوكرانيا بعد أن باتت قوات روسية من العاصمة كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية بحسب الجيش الأوكراني، فيما تدور معارك الجمعة داخل العاصمة غداة هجوم كثيف باشرته روسيا التي قال وزير خارجيتها أنها مستعدة لحوار مع السلطات ما إن "تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون موجة نزوح قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن إمدادات الوقود والأموال والمستلزمات الطبية تتناقص في أجزاء من أوكرانيا بعد الغزو الروسي، مما قد يدفع ما يصل إلى خمسة ملايين للنزوح إلى الخارج.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون اتهامات بقصف مناطق سكنية من جانبها تحدثت كييف عن ضربات صاروخية روسية لمناطق سكنية في العاصمة كييف، فيما نفت روسيا هذه الاتهامات، وفقا لما نقلت وكالات أنباء روسية عن مصدر بوزارة الدفاع، الذي قال أيضا بأن الطائرة التي أُسقطت فوق كييف صباح اليوم الجمعة كانت مقاتلة أوكرانية سقطت بنيران صديقة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون المدنيون يتوجهون إلى المخابئ أُطلقت صفارات الانذار صباح الخميس 24 فبراير شباط 2022، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف التي تعرضت لغارات روسية على مستوى مواقع عسكرية قريبة منها وعدة مدن أخرى. المدنيون في كييف هرعوا إلى المخابئ ومحطات الميترو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون العاصمة كييف تحت القصف ألسنة اللهب تشتعل في سماء كييف نتيجة فصف بالصواريخ لمواقع عسكرية ومطارات قرب العاصمة الأوكرانية ومدينتي كارخيف ودنيبرو. الغارات الروسية شملت عدة مدن جيث سُمع دوي انفجارات في كييف وماريوبول وكراماتورسك وخاركيف وأوديسا، ومناطق أخرى.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون بداية الهجوم الروسي فجر الخميس 24 فبراير شباط 2022، دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا من اتجاهات عدة، بعد قليل من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد دعما للإنفصاليين في شرق أوكرانيا. الهجوم الروسي استهدف إقليم الدونباس، وبدأ باقتحام دبابات ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون الرئيس الأوكراني يناشد العالم "لإجبار روسيا على السلام" في خطاب للأمة أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد. وقال للأوكرانيين "لا داعي للهلع" مؤكدا "سننتصر". وبعد خطابه الذي ألقاه مباشرة بعد بدء الهجوم الروسي على بلاده، دعا زيلينسكي العالم لإنشاء "تحالف مناهض لبوتين" من أجل "إجبار روسيا على السلام".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون عقوبات غربية جديدة أدان أمين عام حلف الناتو بشدة الهجوم الروسي ووصفه بأنه "تهديد خطير للأمن الأورو- أطلسي"، مؤكدا مواصلة دعمه لأوكرانيا والدول الأعضاء في شرق أوروبا وفي البلطيق. الإتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات الجديدة التي يعتزم فرضها على روسيا تتضمن منع وصول البنوك الروسية لأسواق المال الأوروبية. وتجميد الاصول الروسية في الاتحاد وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية والأسواق.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون الرئيس بايدن يوقع على عقوبات أمريكية الرئيس الأمريكى جو بايدن يوقع أول مجموعة من العقوبات على روسيا وذلك ردا على "بدء فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة". الولايات المتحدة تفرض "دفعة أولى" من العقوبات على روسيا وتستهدف مؤسستين ماليتين ووصول موسكو إلى مصادر التمويل الغربية فضلا عن "النخب الروسية"، بالاضافة إلى عقوبات على الدين السيادي الروسي. بايدن أعلن أنه سيتم تغيير أماكن انتشار قوات أمريكية متمركزة في أوروبا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون حقبة جديدة بعد اعتراف روسيا بسيادة الانفصاليين على إقليمي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة. وقال إشينغر على تويتر: "سيبقى هذا اليوم (الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022) طويلا في الذاكرة، ففيه انتهى الأمل في أوروبا بهيكل أوروبي موحد". في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون إدانة أممية للقرار الروسي أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة". واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون بوتين يتحدى الغرب وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي الإقليمين، كما أمر بوتين جيشه بدخول الإقليمين الانفصاليين.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون التحذير من عقوبات على روسيا قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود الغربية لردع الجانب الروسي، وأعلن في 13 شباط/فبراير، اتفاقه مع نظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون تعليق المصادقة على تشغيل "نورد ستريم 2" وبالفعل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون ماكرون يقوم بمسعى دبلوماسي مع بوتين تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون بعد تردد.. ألمانيا تشدد لهجتها مع روسيا بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى كييف وموسكو. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون الأوكرانيون يستعدون للأسوأ بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّر عدد متزايد منهم تدريبات احتمالا للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون عدة دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبت من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون البنتاغون ينقل مقاتلات إف 16 إلى رومانيا أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة برومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى بريطانيا للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل البنتاغون ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء الناتو بشرق أوروبا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون جونسون يتوعد بعقوبات غير مسبوقة توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون أصل التوتر يعود للحشود العسكرية الروسية وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون روسيا ترفع درجة التنسيق العسكري مع بيلاروسيا ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014 وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).



موقع "تسيسيريو" (17 مايو) كتب معلقا بهذا الشأن أن "الجدل الدائر حول حرب أوكرانيا أظهر عدم قدرة السياسيين الألمان على تحديد مصالح البلاد، والتي تختلف عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لأن التدهور الاقتصادي بسبب العقوبات لا يدخل في المصالح الألمانية والأوروبية ونفس الشيء ينطبق على حرب استنزاف طويلة الأمد ضد روسيا يمكن أن تتصاعد وتتحول إلى حرب عالمية".

فقد كان دائما من الواضح أن أوكرانيا تكتسي أهمية قصوى لكلا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي. وتعتبر روسيا أوكرانيا جزءًا من مجال نفوذها وهيكلتها الأمنية، فيما تسعى واشنطن إلى تأمين وتعزيز نفوذها الاستراتيجي في أوروبا. ويعتبر توسيع حلف الناتو باتجاه الشرق أحد أهم أدوات هذه السياسة. فهل يتماشى هذا التوجه على المدى البعيد مع المصالح الحيوية لألمانيا وأوروبا؟

الأكيد أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيغير بشكل جذري هندسة التحالفات الاستراتيجية في أوروبا والعالم. ولا يزال من السابق لأوانه رسم خريطة وافية لارتدادات هذا التحول غير المسبوق.

حسن زنيند