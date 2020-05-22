عدم ثبوت رؤية الهلال وعيد الفطر الأحد في السعودية ومصر ودول أخرى

قال الديوان الملكي بالسعودية إن المحكمة العليا قررت أن يوم السبت (23 مايو/ أيار) هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، إثر تعذر رؤية الهلال مساء الجمعة، وأن يوم الأحد هو أول أيام شهر شوال للعام الهجري 1441 وبالتالي يوم عيد الفطر.
كما أعلنت مصر القرار ذاته حسب منشور على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك. وهو نفس ما أعلنت عنه الكويت والأردن والإمارات وقطر. ويأتي هذا الإعلان متطابقا مع الحسابات الفلكية التي أجريت في أكثر من بلد عربي.
وأعلنت دمشق عن القرار ذاته، وهو نفس ما جاء أعلن عنه المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء، أو ما يعرف بالوقف السني.
وفي ألمانيا لم يعلن المجلس التنسيقي للمسلمين الذي يضم ستة اتحادات إسلامية عن موعد العيد، إلّا أن اتحاد ديتيب (الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا) واتحاد مراكز الثقافة الإسلامية (VIKZ) أعلنا عن العيد يوم الأحد، ومن المتوقع أن تعلن بقية الاتحادات عن العيد في اليوم نفسه.
وكانت الحكومة الماليزية والحكومة الإندونيسية من أوائل من أعلنوا عن عيد الفطر في يوم الأحد، أما عربيا فقد كانت تونس هي السباقة لهذا الإعلان، بما أنها تعتمد على الحسابات الفلكية.
ولم تعلن دولتا المغرب وسلطنة عمان بعد عن موعد العيد، وتعتمد الدولتان شروطا مغايرة لرؤية الهلال، ما جعلهما تعلنان في كثير من الأحيان عن مواعيد دخول الأشهر الهجرية في موعد مختلف عن بقية الدول العربية.
ويأتي عيد الفطر هذا العام وسط إجراءات احترازية كبيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، إذ من المرتقب أن تنظم صلاة العيد في المنازل، كما تشّدد السلطات في منع التنقل، ما سيؤثر بشكل منتظر على أجواء العيد.
إ.ع/ص.ش ( أ ف ب)
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كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟
السفر ولو على ظهر القطار
في دكا عاصمة بنغلاديش، يحاول الآلاف من الناس الحصول على مقعد في القطار أو حتى فوق القطار إن اقتضى الأمر. ولأن الكثير من المسافرين يرغبون في زيارة أقاربهم بعد نهاية شهر رمضان والاحتفال بالعيد معهم، فإن الازدحام يكون شديداً للغاية على وسائل النقل العام، ويؤدي إلى حالة من الفوضى في هذا البلد الآسيوي.
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كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟
عيد الفطر في ألمانيا
في بلدان مثل ألمانيا يعتبر صوم رمضان مهمة ليست بالسهلة، لأن ساعات الصوم طويلة مقارنة مع بلدان أخرى. ووجه الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، رسالة شكر وتحية للمسلمين وهنأهم فيها بالعيد، وقال إن شهر رمضان وعيد الفطر صارا "جزءاً بديهياً من تعايشنا في ألمانيا". إعداد: إينيس أيزل/ ر.م
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كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟
كعك العيد في مصر
هذه السنة، احتفل المصريون بعيد الفطر في الخامس من (يونيو/ حزيران). أما فرحة العيد، فإنها لن تكتمل إلاّ مع تناول كعك العيد (الصورة) مع الأهل والأصدقاء.
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كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟
حلويات
في الضفة الغربية، يُحضر هذا الرجل الفلسطيني الحلوى تمهيداً لبيعها مع قدوم عيد الفطر، حيث يزداد الإقبال على شراء الحلوى وإعداد أنواع مختلفة منها.
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كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟
تونس
الاحتفال بالعيد لا يقتصر فقط على تناول مختلف أنواع الحلويات، وتقديم هدايا للأطفال الصغار، وإنما التقاط صور تذكارية أيضا مع أفراد العائلة، مثلما في هذه الصورة المُلتقطة في أول أيام العيد في تونس.
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كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟
مكة المكرمة
في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، شد اكثير من المسلمين الرحال إلى المملكة العربية السعودية، من أجل أداء مناسك العمرة هناك. وقد صلى عدد كبير منهم في المسجد الحرام. واحتفلت السعودية بعيد الفطر في (الرابع من يونيو/ حزيران).
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كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟
صلاة العيد
في هذه الصورة المُلتقطة في العاصمة الكينية نيروبي، يؤدي هذا الطفل الصغير صلاة العيد بجانب النساء. وكما تظهر الصورة، يقف الطفل في الصفوف الأمامية ويرتدي الجلباب.
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كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟
أفغانستان.. الحلويات والفواكه المجففة
في العاصمة الأفغانية كابول أحد الباعة يعرض أنواعاً مختلفة من الحلويات والفواكه المجففة، التي تزين موائد الإفطار والاحتفال مع أفراد العائلة والأصدقاء بفرحة العيد.
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كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟
حناء العيد
من بين أبرز العادات والتقاليد، التي دأب الأطفال الصغار على القيام بها في العيد هي طلاء أيدهم بالحناء. وتستقبل هذه الطفلة الصغيرة في سريناغار في كشمير العيد بالحناء، التي تُزين يديها في هذا اليوم المميز للغاية لديها.
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كيف يحتفل المسلمون بعيد الفطر حول العالم؟
تركيا
في العطل، يأخذ الكثير من الأتراك إجازة كاملة طوال أسبوع من أجل زيارة الأهل والأقارب أو الذهاب إلى البحر. وفي يوم عيد الفطر، الذي احتفل به الأتراك هذه السنة في الرابع من يونيو/حزيران 2019، وكما في البلدان الإسلامية الأخرى تمتلئ المساجد بالمصلين، ويحصل الأطفال الصغار على الحلويات أو الهدايا من الأهل أو الجيران.