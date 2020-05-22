عدم ثبوت رؤية الهلال وعيد الفطر الأحد في السعودية ومصر ودول أخرى

قال الديوان الملكي بالسعودية إن المحكمة العليا قررت أن يوم السبت (23 مايو/ أيار) هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، إثر تعذر رؤية الهلال مساء الجمعة، وأن يوم الأحد هو أول أيام شهر شوال للعام الهجري 1441 وبالتالي يوم عيد الفطر.

كما أعلنت مصر القرار ذاته حسب منشور على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك. وهو نفس ما أعلنت عنه الكويت والأردن والإمارات وقطر. ويأتي هذا الإعلان متطابقا مع الحسابات الفلكية التي أجريت في أكثر من بلد عربي.

وأعلنت دمشق عن القرار ذاته، وهو نفس ما جاء أعلن عنه المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء، أو ما يعرف بالوقف السني.

وفي ألمانيا لم يعلن المجلس التنسيقي للمسلمين الذي يضم ستة اتحادات إسلامية عن موعد العيد، إلّا أن اتحاد ديتيب (الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا) واتحاد مراكز الثقافة الإسلامية (VIKZ) أعلنا عن العيد يوم الأحد، ومن المتوقع أن تعلن بقية الاتحادات عن العيد في اليوم نفسه.

وكانت الحكومة الماليزية والحكومة الإندونيسية من أوائل من أعلنوا عن عيد الفطر في يوم الأحد، أما عربيا فقد كانت تونس هي السباقة لهذا الإعلان، بما أنها تعتمد على الحسابات الفلكية.

ولم تعلن دولتا المغرب وسلطنة عمان بعد عن موعد العيد، وتعتمد الدولتان شروطا مغايرة لرؤية الهلال، ما جعلهما تعلنان في كثير من الأحيان عن مواعيد دخول الأشهر الهجرية في موعد مختلف عن بقية الدول العربية.

ويأتي عيد الفطر هذا العام وسط إجراءات احترازية كبيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، إذ من المرتقب أن تنظم صلاة العيد في المنازل، كما تشّدد السلطات في منع التنقل، ما سيؤثر بشكل منتظر على أجواء العيد.

إ.ع/ص.ش ( أ ف ب)