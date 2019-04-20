 عدد سكان مصر يتجاوز 100 مليون نسمة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.02.2020

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منوعات

عدد سكان مصر يتجاوز 100 مليون نسمة

لحظة مهمة تغير فيها مؤشر "الساعة السكانية" في مصر ليتجاوز حاجة الـ 100 مليون نسمة بالداخل فقط. مسؤولون قالوا إن سكان مصر زادوا مليون نسمة خلال عام 2019 وحده.

صورة لنهر النيل في القاهرة ويظهر فيها برج القاهرة، أحد أشهر معالم العاصمة المصرية

الزيادة السكانية تعد أحد أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري

مؤتمر صحفي واهتمام إعلامي أثناء متابعة "الساعة السكانية "لعدد سكان مصرولحظة تحولها من رقم 99.999.998  إلى رقم 100.000.002  اللحظة التي تجاوز فيها عدد سكان مصر حاجز المائة مليون نسمة. الرقم الجديد ظهر أيضا على واجهة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في القاهرة والذي يسجل عدد المواليد في البلاد.

من جهته أشار رئيس الجهاز خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن عام 2019 وحده شهد زيادة عدد السكان بمقدار مليون نسمة، وتحديدا خلال 216 يوما فقط. يذكر أن هذه الأرقام خاصة بعدد السكان داخل البلاد فقط.

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دراسة: مصر أمام نمو سكاني ضخم

وسائل إعلام مصرية قالت إن المولود رقم 100 مليون هو أنثى من محافظة المنيا جنوب مصر. من ناحية أخرى قال بعض الخبراء إنه من الصعب تحديد المولود الجديد بكل دقة نظرا لأن مصر تستقبل مولودا جديدا كل 18 ثانية.

وتعتبر الزيادة في عدد السكان من أهم التحديات التي تواجهها، الأمر الذي حاولت البلاد الحد منه عبر العديد من حملات تنظيم الأسرة.

ا.ف/ع.ش

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  • Bildergalerie Ausstellung River Tales. Fotografische Narrative entlang des Nils

    الحياة على ضفاف النيل..حكايات وتقاليد عريقة

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    الكاتب: فرانسيسكا كلوس، عبد الرحمان عمار


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