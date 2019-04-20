عدد سكان مصر يتجاوز 100 مليون نسمة

مؤتمر صحفي واهتمام إعلامي أثناء متابعة "الساعة السكانية "لعدد سكان مصرولحظة تحولها من رقم 99.999.998 إلى رقم 100.000.002 اللحظة التي تجاوز فيها عدد سكان مصر حاجز المائة مليون نسمة. الرقم الجديد ظهر أيضا على واجهة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في القاهرة والذي يسجل عدد المواليد في البلاد.

من جهته أشار رئيس الجهاز خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن عام 2019 وحده شهد زيادة عدد السكان بمقدار مليون نسمة، وتحديدا خلال 216 يوما فقط. يذكر أن هذه الأرقام خاصة بعدد السكان داخل البلاد فقط.

مشاهدة الفيديو 01:39 شارك نمو ديموغرافي ضخم متوقع في مصر إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3X7At دراسة: مصر أمام نمو سكاني ضخم

وسائل إعلام مصرية قالت إن المولود رقم 100 مليون هو أنثى من محافظة المنيا جنوب مصر. من ناحية أخرى قال بعض الخبراء إنه من الصعب تحديد المولود الجديد بكل دقة نظرا لأن مصر تستقبل مولودا جديدا كل 18 ثانية.

وتعتبر الزيادة في عدد السكان من أهم التحديات التي تواجهها، الأمر الذي حاولت البلاد الحد منه عبر العديد من حملات تنظيم الأسرة.

ا.ف/ع.ش