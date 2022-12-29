عدد سكان الصين ينكمش للمرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود

تراجع عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى في أكثر من ستة عقود، حسبما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2023)، في وقت تلوح في الأفق أزمة ديموغرافية تتهدد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انخفاضا في معدلات الولادات إلى مستويات قياسية ترافق مع تقدم قوتها العاملة في العمر، وهو انخفاض سريع يحذر محللون من أنه قد يعيق النمو الاقتصادي ويراكم الضغوط على الخزينة العامة المنهكة.

وبلغ عدد سكان الصين القارية 1.411.750.000 نسمة بحلول نهاية 2022، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاء، في انخفاض بلغ 850.000 نسمة مقارنة بالعام الذي سبقه. وسجلت البلاد 9.56 مليون ولادة و10.41 مليون وفاة عام 2022، بحسب مكتب الإحصاء.

وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها انخفاض عدد السكان في الصين إلى مطلع الستينات، عندما واجهت البلاد أسوأ مجاعة في تاريخها الحديث بسبب السياسة الزراعية الكارثية لماو تسي تونغ المعروفة باسم "الوثبة الكبرى للأمام".

وعام 2016 أنهت الصين "سياسة الطفل الواحد" التي فرضتها في الثمانينات بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، وعام 2021 بدأت السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال. لكن هذا الإجراء لم ينجح في عكس مسار التدهور الديموغرافي في بلد كثيرا ما اعتمد على القوة العاملة لديه بوصفها محركا للنمو الاقتصادي.

وقال جيوي جانغ من مؤسسة بينبونت آسيت مانجمنت "لا يمكن للصين الاعتماد على العائد الديموغرافي كمحرك هيكلي للنمو الاقتصادي". وأضاف "على النمو الاقتصادي أن يعتمد بدرجة أكبر على نمو الانتاجية الذي تحركه السياسات الحكومية".

سبع مدن رائدة في مجال التنمية المستدامة مدن رائدة في مجال الحفاظ على البيئة في طريق الاتسدامة تحتاج المدن الكبيرة إلى خطط بديلة لتوفير الطاقة والحفاظ عليها وإلى نظام بيئي صحي يحمي من الانبعاثات ويطور أنظمة مواصلات تراعي البيئة والحياة الاجتماعية لسكان المدينة. ليس الجمع بين هذه العناصر بالأمر الهين. وذكرت منظمة "وورلد واتش" المهتمة بأبحاث التنمية المستدامة أن بعض المدن قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال.

سبع مدن رائدة في مجال التنمية المستدامة ملبورن ... أستراليا استطاعت مدينة ملبورن الأسترالية الحفاظ على مناطق خضراء شاسعة في المدينة تبلغ مساحتها 480 هكتارا، وهي عبارة عن متنزهات يستفيد منها سكان المدينة. ونجحت إدارة المدينة أيضا في تحويل 46 هكتارا من الشوارع ومواقف السيارات لمناطق خضراء بهدف تحسين النوعية البيئية للمدينة. وتطمح ملبورن إلى الزيادة في مساحات المناطق الخضراء لتصبح بمستوى 20 مترا مربعا لكل مواطن في المدينة.

سبع مدن رائدة في مجال التنمية المستدامة شنغهاي ... الصين في مسارها السريع وتطورها الاقتصادي والسكاني تحتاج مدينة شنغهاي الصينية إلى بدائل في إنتاج الطاقة، خاصة وأن الصين تشكل المستهلك الأكبر للطاقة في العالم وهو المسبب لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقد وضعت شنغهاي خطة طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة لتصل لنحو 12 بالمائة من مجموع الطاقة المستخدمة فيها، يوجد في شنغهاي بالإضافة إلى ذلك أول مجمع في الصين لإنتاج الطاقة بالرياح.

سبع مدن رائدة في مجال التنمية المستدامة فرايبورغ ... ألمانيا تتميز المدينة الجامعية فرايبورغ بشبكة مواصلات قريبة من السكان. ولا يحتاج الطلبة وسكان المدينة فيها لأكثر من 300 متر ليجدوا موقف حافلات أو محطة قطار أو ترام للإنتقال بين الشوارع ومناطق المدينة.

سبع مدن رائدة في مجال التنمية المستدامة فانكوفر ... كندا توفر مدينة فانكوفر فرص عمل كثيرة في مجال الطاقة البديلة، بكما تأخذ مبانيها وناطحات سحابها عنصر البيئة بعين الاعتبار. وتدعم المدينة المشاريع الغذائية المحلية للنقص من حركة نقل المواد الغذائية بالمدينة. ووضعت المدينة خطة لجعل فانكوفر المدينة الأكثر حماية للبيئة في العالم بحلول عام 2020، وتتضمن الخطة دعم المشاريع المحافظة على البيئة في المدينة.

سبع مدن رائدة في مجال التنمية المستدامة سنغافورة تعد سنغافورة البلد الأول في العالم بالنظر إلى مشاريع تحلية المياه وهو ما يجعل المياه في وسط اهتماماتها في مجال التنمية المستدامة. أغلب مياه الأمطار في سنغافورة تُجمع وتُخزن وتصبح قابلة للشرب بعد تحليتها وإعدادها. بالإضافة إلى ذلك تفرض سنغافورة نظام رقابة صارم على نوعية المياه وعلى أنظمة مراقبة التلوث المائي.

سبع مدن رائدة في مجال التنمية المستدامة بونه ... الهند تعد بونه واحدة من أسرع المدن نموا في العالم، وكانت المدينة تعاني من أزمة في نظام المواصلات. وبعد تطبيق نظام نقل الركاب السريعة بالحافلات، (التي تشابه حافلات النقل الكورية كما في الصورة)، أصبحت المدينة رائدة في مجال النقل المنظم. تنتشر خطوط النقل الجديدة على مسافة 30 كيلومترا وتنقل أكثر من 100 ألف شخص يوميا.

سبع مدن رائدة في مجال التنمية المستدامة برشلونة ... إسبانيا تسعى برشلونة إلى تحسين علاقة سكان المدينة بالطبيعة وجعلها أكثر اتساقا. المدينة هي أيضا موطن لأكثر من 2000 نوعا من النباتات و 28 نوعا من الثدييات و184 نوعا من الطيور، بالإضافة إلى العديد من الزواحف والأسماك. الكاتب: لويس أوسبورن / زمن البدري



وانتشر نبأ التراجع السكاني بسرعة على الانترنت الخاضع لمراقبة مشددة في الصين، وعبر البعض عن مخاوف إزاء مستقبل البلد. وكتب أحد المعلقين على منصة ويبو للتواصل الاجتماعي، المرادفة لتويتر، "من دون أطفال، لا مستقبل للدولة والوطن". وكتب أحد المؤثرين "الوطنيين" المعروفين "إنجاب الأطفال مسؤولية اجتماعية أيضا".

لكن آخرين أشاروا إلى الارتفاع الكبير لتكلفة المعيشة والصعوبات التي تترافق مع تربية الأطفال، كما كتبت معلقة "أحب أمي، لن أصبح والدة". وكتبت أخرى "لا أحد يفكر في أسباب عدم رغبتنا في الإنجاب والزواج". وباشرت العديد من السلطات المحلية في اتخاذ تدابير لتشجيع الأزواج على الانجاب. فمدينة شنجن الكبيرة الواقعة جنوبا مثلا، باتت تقدم مكافأة ولادة وتدفع مخصصات حتى بلوغ الطفل عامه الثالث.

وعندما يُرزق زوجان بطفلهما البكر، يحصلان تلقائيا على 3.000 يوان (444 دولار)، ويرتفع المبلغ إلى 10.000 مع ولادة الطفل الثالث. وفي شرق البلاد، تدفع مدينة جينان منذ الأول من كانون الثاني / يناير مبلغا شهريا قدره 600 يوان للزوجين اللذين ينجبان طفلا ثانيا.

وقالت الباحثة في جامعة فيكتوريا الاسترالية شيوجيان بينغ إن الصينيين "يعتادون على الأسرة الصغيرة بسبب سياسة الطفل الواحد التي استمرت عقودا". وأضافت "على الحكومة الصينية أن تجد سياسات فعّالة تشجع على الولادة وإلا فإن معدلات الخصوبة ستنخفض أكثر". ويشدد محللون على ضرورة بذل المزيد من الجهود. وتؤكد الباحثة بينغ "الحاجة إلى حزمة سياسة شاملة تغطي الولادة والأبوة والأمومة والتعليم لتقليل تكلفة تربية الأطفال". وتضيف "كما ينبغي معالجة مشكلة انعدام الأمان الوظيفي للنساء بعد الولادة".

ويشير الخبير المستقل في علم السكان هي يافو إلى "تراجع عدد النساء في سن الإنجاب، الذي انخفض بواقع خمسة ملايين في السنة بين 2016 و2021"، نتيجة ارتفاع أعمار السكان. وقد يتراجع عدد سكان الصين كل عام بمعدل 1.1 بالمئة، بحسب دراسة لأكاديمية العلوم الاجتماعية في شنغهاي تم تحديثها العام الماضي.

وقد يبلغ عدد سكان الصين 587 مليون نسمة فقط في العام 2100، أي أقل من نصف عددهم حاليا، بحسب أكثر التوقعات تفاؤلا لفريق خبراء علم السكان. ويتوقع أن تنتزع الهند من الصين المركز الأول كأكبر دولة من حيث عدد السكان، وفق الأمم المتحدة. وقالت بينغ إن "تراجع عدد السكان وشيخوختهم سيكونان مصدر قلق كبير للصين".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)