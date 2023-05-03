 عدد الفارين من المعارك في السودان يتزايد.. من يحميهم؟ | مسائية DW | DW | 20.06.2023

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مسائية DW

عدد الفارين من المعارك في السودان يتزايد.. من يحميهم؟

الأمم المتحدة تدعو الدول المجاورة للسودان إلى إبقاء حدودها مفتوحة مع تجاوز عدد الفارين إلى خارج البلاد 500 ألف شخص، وبلوغ عدد النازحين داخليا نحو مليوني شخص.. كيف هي أوضاع هؤلاء إنسانيا وامنيا؟

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حذرت الأمم المتحدة من حدوث أزمةٍ إنسانية في السودان بعدما أجبرتِ المعارك نحوَ مئة ألف مواطن على الفرار إلى دول مجاورة.

الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في السودان 02.05.2023

06/05/2023 *** Sudanese Army sodliers walk near armoured vehicles stationed on a street in southern Khartoum, on May 6, 2023, amid ongoing fighting against the paramilitary Rapid Support Forces. - Air strikes battered Sudan's capital on May 6, as fighting entered a fourth week only hours before the warring parties are to meet in Saudi Arabia for their first direct talks. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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Refugee camp of Borota in Tchad, close to the border with Sudan’s region of Darfur. The people in this camp are mostly Sudanese refugees from Darfur. On Sunday there was a UNHCR mission that brought some humanitarian help to the people. The UNHCR estimated on May 23rd that 90.000 people had now arrived in Tchad fleeing the conflict in Sudan. Pic was taken by DW correspondent Blaise Dariustone this Sunday, 21st of May

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220524 -- UNITED NATIONS, May 24, 2022 -- Volker Perthes, the UN secretary-general s special representative and head of the UN Integrated Transition Assistance Mission in Sudan, speaks at a Security Council meeting on Sudan at the UN headquarters in New York, on May 24, 2022. The top UN envoy for Sudan on Tuesday called on Sudanese parties to urgently find a political solution to the current crisis. /Handout via Xinhua UN-SECURITY COUNCIL-SUDAN-MEETING EskinderxDebebe/UNxPhoto PUBLICATIONxNOTxINxCHN

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