عدد الفارين من المعارك في السودان يتزايد.. من يحميهم؟

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الأمم المتحدة تدعو الدول المجاورة للسودان إلى إبقاء حدودها مفتوحة مع تجاوز عدد الفارين إلى خارج البلاد 500 ألف شخص، وبلوغ عدد النازحين داخليا نحو مليوني شخص.. كيف هي أوضاع هؤلاء إنسانيا وامنيا؟
ساد الهدوء في الخرطوم بعد دخول هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ صباح الأحد، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الانسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد.
قالت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إن عدد من اضطروا للفرار من بلادهم والنازحين داخلياً ارتفع إلى 100 ملايين شخص حول العالم في رقم غير مسبوق، وأن الحرب في السودان وأوكرانيا والوضع في أفغانستان من أهم أسباب الأزمة.
قتل نحو 17 شخصاً وأصيب آخرون بجراح في قصف جوي جنوبي الخرطوم على ما أعلنت السلطات الصحية و"لجان المقاومة"، فيما أشارت منظمة "أطباء بلا حدود" الى أن زهاء ستة آلاف شخص فرّوا من دارفور خلال الأيام القليلة الماضية.
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إن هناك نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية في دارفور قد يرقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية".
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