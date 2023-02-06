 عدد الضحايا في سوريا وتركيا يرتفع وشولتس يعرض المساعدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.02.2023

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عدد الضحايا في سوريا وتركيا يرتفع وشولتس يعرض المساعدة

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال سوريا بشكل كبير متجاوزا 2300 شخص. وفيما قدم المستشار الألماني التعازي للرئيس التركي معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، عرضت إسرائيل بدورها مساعدتها الإنسانية.

مشاهد من دمار الزلزال في ديار باكسر التركية (السادس من فبراير / شباط 2023)

مشاهد من دمار الزلزال في ديار باكسر التركية (السادس من فبراير / شباط 2023)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين (السادس من فبراير/ شباط 2023) عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي وقع على الحدود التركية-السورية.

وكتب شولتس في برقية تعزية اليوم الاثنين: "علمت بجزع كبير بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الزلازل التي ضربت منطقة غازي عنتاب". وأعرب شولتس عن تعاطفه مع المصابين وعائلاتهم، وأضاف: "ألمانيا مستعدة لتقديم العون والمساعدة في التعامل مع هذه الكارثة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، إذ تحدثت وسائل الإعلام عن مقتل حوالي 2300 شخص في البلدين بالإضافة إلى إصابة الآلاف.

وكان زلزال ثان بقوة 7,5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جنوب شرق تركيا، وشعر به أيضا سكان سوريا ولبنان. وكان  زلزال مدمر ضرب المنطقة في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وحصد أرواح أكثر من 2300 شخص حتى الآن، من بينهم 1498 في تركيا، و830 في سوريا في أحدث حصيلة.

ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصيب أكثر من 5300 شخص في تركيا جراء الزلزال الأول. ووفقا لمرصد الزلازل في اسطنبول، كان مركز الزلزال الآخر في محافظة كهرمان مرعش.

 

تعاطف دولي

من جهته، أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال المدمر وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين "لقد صدمت بشدة من حجم الموت والدمار. قلبي مع العديد من الضحايا وتعاطفي مع عائلاتهم"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأضاف: "آمل أن يتم إنقاذ المزيد من الأفراد من تحت الأنقاض". 

 وغرد المستشار الألماني أولاف شولتس كاتبا "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة... سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا بعد الزلزال العنيف.
وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة باللغات الفرنسية والتركية والعربية قائلا: "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا".

إسرائيل تعرض المساعدة

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال مساعدات إنسانية إلى تركيا وسوريا، وأعلن عن إرسال فرق بحث وإنقاذ وفرق طبية "بناء على طلب الحكومة التركية". ولم يتم الإفصاح بدقة عن طبيعة المساعدات الإسرائيلية لجارتها الشمالية، والتي لا تزال في حالة حرب معها. وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت الجيش في وقت سابق بالاستعداد لنشر وحدة مساعدات إنسانية في تركيا.

وقالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية (زاكا) إنها على استعداد للمساعدة في عمليات البحث. وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في تغريدة عبر تويتر، "اشعر بالحزن العميق إزاء الكارثة الضخمة التي حلت بتركيا إثر الزلزال الذي وقع الليلة الماضية. وأبعث بالتعازي إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي في ضحايا الزلزال وتدمير سبل العيش". 

مختارات

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، مرجحا زيادة عدد القتلى. وأشار أردوغان إلى أن 2818 مبنى انهار بعد الزلزال الأول ووصف الأمر بأنه "أكبر كارثة" تمر بها البلاد منذ زلزال قوي ضرب إقليم أرزنجان شرق البلاد في عام 1939.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي في مركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة "الجميع يضعون كل قلوبهم وأرواحهم في الجهود المبذولة لكن الشتاء وبرودة الطقس وحدوث الزلزال خلال الليل صعب من الأمور". وتابع قائلا "لا نعرف إلى أي مدى سيرتفع عدد الضحايا لدى تواصل جهود رفع أنقاض العديد من البنايات في منطقة الزلزال". وأشار إلى أن نحو تسعة آلاف يشاركون في عمليات الإنقاذ وأن بلاده تلقت عروضا لتقديم المساعدة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي و45 دولة. وذكر أن عدد المصابين وصل حتى الآن إلى 5385 من بينهم 2470 انتشلوا من تحت الأنقاض.

ديار بكر تضررت بشدة من قوة الزلزال

ديار بكر تضررت بشدة من قوة الزلزال

شمال سوريا

وفي سوريا أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلاً عن وزارة الصحة عن مقتل 371 شخصاً وإصابة 1089 بجروح في مناطق سيطرة الحكومة في حصيلة جديدة يتم تحديثها تباعاً، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق عن 339 قتيلاً. وسجلت معظم الإصابات في محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحلب (شمال) وحماة (وسط). وفي المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، أوردت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني) عن مقتل 221 شخصاً وإصابة 419 بجروح، مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع "بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض". وحذرت المنظمة، العاملة في مناطق سيطرة الفصائل الجهادية والمعارضة، من "صعوبات كبيرة" تواجه فرقها وحاجتها "لمعدات ثقيلة للإنقاذ".

وتتوالي وعود المساعدات التي تقدم من قبل دول غربية وشرق أوسطية، فقد تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر  بتقديم مساعدات شاملة  لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحدود التركية -السورية. وقالت الوزيرة في برلين اليوم الاثنين: "ننسق سويا بشكل وثيق وسنساعد بكل الوسائل المتاحة لنا والتي لها ضرورة قصوى الآن".

وذكرت فيزر أن الوكالة الألمانية للإغاثة التقنية تُعد بالفعل توريد مولدات كهرباء للطوارئ وخيام وأغطية، كما تعمل على توفير ملاجئ طارئة ومرافق لمعالجة المياه. ولقي المئات حتفهم إثر الزلزال الذى كان مركزه في كهرمان ماراس بجنوب تركيا اليوم.

ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، طلبت تركيا فرق متخصصة في الانقاذ والانتشال من تحت الأنقاض عبر ما يسمى بإجراءات الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر تقديم مساعدات إنسانية لسوريا من خلال منظمات دولية مثل "مالتيزر". وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه تم زيادة أموال الدعم هنا بمقدار مليون يورو.

توقف تدفقات النفط 

من جانبها أوقفت تركيا تدفقات النفط الخام إلى محطة "جيهان" للتصدير الواقعة على ساحل البحر المتوسط، كإجراء احترازي في أعقاب وقوع  زلزال مدمر في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بحسب ما قاله مسؤول مطلع على الأمر. وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بأن شركة "بوتاش" الحكومية التركية التي تتولى إدارة وتشغيل خطوط أنابيب النفط الخاصة بالبلاد، اتخذت هذا القرار صباح اليوم الاثنين، بعد وقوع واحد من أقوى الزلازل في منطقة الشرق الأوسط منذ أعوام.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتم رصد أي تسريبات في خطوط الأنابيب التي تغذي الميناء. وتمر خطوط أنابيب النفط التي تربط تركيا بالمنتجين في العراق وأذربيجان عبر المناطق التي ضربها الزلزال. كما تضم المنطقة محطة جيهان الرئيسية للطاقة في تركيا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء. وكان زلزال بقوة 8,7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا صباح اليوم على عمق 18 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في البلدين، كما ألحق أضرارا بالبنية التحتية.

ع.خ/  (ا ف ب، رويترز، د ب ا)

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حجم الكارثة لا يمكن معرفته الآن

    بقوة 7,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق حوالى 17,9 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال مرعب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين (6 فبراير/ شباط 2023)، ما أسفر عن دمار شديد وقتلى بالمئات في البلدين، بحسب معطيات أولية تتغير باستمرار.

  • زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الزلزال يباغت الناس في نومهم

    وقع الزلزال والناس نياما، عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01,17 بتوقيت غرنيتش). وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا. ووقعت عدة هزات ارتدادية تابعة بلغت قوة إحداها 6,4 درجات في وقت لاحق. وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر .

  • ديار بكر تتعرض لزلزال (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    تعديل مستمر في أعداد الضحايا

    قال الرئيس أردوغان، ظهر الاثنين، إن إجمالي 912 شخصا لقوا حتفهم في البلاد جراء الزلزال. وكان نائبه فؤاد أوقطاي قد تحدث قبلها عن 284 قتيلا إضافة إلى إصابة 2323. وأفاد أقطاي أن أكثر من ألف مبنى انهار بالكامل ما قد يرفع الحصيلة بشكل كبير. وأوضح أقطاي أن ثلاثة على الأقل من مطارات المنطقة: هاتاي، مرعش وغازي عنتاب قرب الحدود السورية أغلقت. وقطع الغاز عن المنطقة بسبب هزات ارتدادية وخشية من وقوع انفجار.

  • زلزال يضرب سرمادا في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    "أقوى" زلزال في سوريا منذ نحو 30 عاما

    وفي سوريا المجاورة تسبب الزلزال في سقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. ونقل عن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد قوله "هذا الزلزال هو الأقوى... منذ العام 1995".

  • Syrien Latakia Coronavirus | Hygiene Plakat

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    مئات القتلى بينهم لاعب دولي سابق

    وفي عموم سوريا قتل 592 شخصاً وأصيب المئات بجروح جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية. وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلاً عن وزارة الصحة عن مقتل 371 شخصاً وإصابة 1089 بجروح في مناطق سيطرة الحكومة. وبين القتلى لاعب الكرة الدولي السابق نادر جوخدار (45 عاماً) إثر انهيار البناء الذي يسكنه في جبلة الساحلية. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

  • زردانة في إدلب بشمال سوريا

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    استغاثة الخوذ البيضاء بمناطق المعارضة

    وفي مناطق سيطرة الفصائل المسلحة والمعارضة بشمال وشمال غرب سوريا، أحصت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) مقتل 221 شخصاً وإصابة 419 في "إحصائية غير نهائية". ورجّحت "ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض". ودعت المنظمة وسط ظروف مناخية قاسية "جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم".

  • زلزال في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أوضاع كارثية وتصدع آلاف المباني

    سنوات الحرب الطويلة تسببت في تصدّع آلاف الأبنية في محافظات عدة خصوصاً تلك التي شهدت معارك ضارية وقصفاً جوياً. ودفعت موجات النزوح المتكررة والفقر المدقع سوريين كثر إلى السكن في مباني متضررة أو شبه مدمرة. وتشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب وحلب أوضاعا كارثية وعائلات تنتظر سماع أخبار عن أفرادها، بينما انهمك عمال الإغاثة في نقل المصابين وانتشال الضحايا من تحت ركام الأبنية.

  • صورة من الأرشيف للرئيس أردوغان والمستشار شولتس في زيارة الأخير لأنقرة.

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    شولتس "مصدوم" ويقدم مساعدات

    وغرّد المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية) على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة .. نحن نحزن مع الأقارب ونقلق مع المدفونين (تحت الأنقاض). وسترسل ألمانيا مساعدة بالطبع". أما وزيرة الخارجية بيربوك فكتبت: "استيقظنا على أخبار مروعة من تركيا و سوريا. خواطري مع أقارب ضحايا هذا الزلزال المرعب.. سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا".

  • صورة من الأرشيف للقاء بين أردوغان وماكرون في إسطنبول (27/10/2018)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

  • ديار بكر، زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ

    وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

  • صورة من الأرشيف لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (29/11/2022)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا

    وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

  • الأسد وبوتين في سوتشي (أرشيف 20/11/2017)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    بوتين مستعد لمساعدة سوريا وتركيا

    وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

  • أمين عام الجامعة العربية في اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة في تونس 29.03.2019

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    أبو الغيط يدعو لسرعة تقديم الإغاثة الطارئة

    كما دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري. وقال المتحدث الرسمي باسمه في بيان: إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا. وأضاف أن الجامعة تناشد منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس. صلاح شرارة


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