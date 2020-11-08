عدد الإصابات بكورنا يتجاوز خمسن مليون إصابة عبر العالم

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به في أنحاء العالم وصل إلى 50.4 مليون حتى صباح اليوم الاثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 50 مليونا و395 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 33 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و256 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا والمكسيك وإيطاليا وبيرو وجنوب أفريقيا وألمانيا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

عشرة ملايين إصابة

وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وذلك طبقا لإحصاء لرويترز يوم الأحد مع اجتياح الموجة الثالثة من كوفيد-19 جميع أنحاء البلاد.

وجاء هذا التطور الذي يبعث على التشاؤم في نفس اليوم الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 50 مليونا.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة في الأيام العشرة الماضية في أعلى معدل إصابة منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن قبل 293 يوما. ويشكل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اليوم الإثنين خلية أزمة سعيا لاحتواء تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وفي أوروبا، تفرض البرتغال، بؤرة الوباء في القارة مع تسجيلها أكثر من 12,5 مليون إصابة، اعتبارا من اليوم الإثنين حال الطوارئ الصحية، مع إعلان حظر تجول في القسم الأكبر من البلاد، فيما تتخذ رومانيا أيضا تدابير صارمة جديدة. وأعلن رئيس الحكومة البرتغالية أنطونيو كوستا أن "الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الجائحة هي تجنب التخالط الاجتماعي".

وتشهد البرتغال على غرار كل أنحاء أوروبا زيادة مقلقة في الإصابات، مع ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية منذ مطلع تشرين الأول / أكتوبر من ألفين إلى ستة آلاف.

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تراجع معدل الإصابات في ألمانيا

كما أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية الاثنين وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 671.868 حالة بعد تسجيل 13.363 حالة جديدة. وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات زاد إلى 11.352 حالة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 13 ألفا و363 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة اليوم تراجع بواقع نحو 265 حالة مقارنة بأمس الأحد.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 12 ألفا و97 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 532 ألفا و930 حالة.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية منذ بدء الجائحة أول أمس السبت الماضي، بواقع 23 ألفا و399 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة 671 ألفا و868 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 11 ألفا و352 حالة، بزيادة قدرها 63 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 429 ألفا و600 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.01، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا، رويترز)