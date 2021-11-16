عدد الأدوية المعطاة لمريض كورونا في وحدة العناية هائل ومرعب!

"صورة مرعبة"، كما وصفها بعض المعلقين، شاركها طبيب بريطاني على تويتر، تظهر عدداً كبيراً من الأدوية التي يتلقاها مريض واحد بكورونا في وحدة العناية المركزة بمستشفى "غلوسيسترشاير" يومياً. وكتب الطبيب ديفيد فروسيستر في التغريدة: "كل هذه الأدوية ضرورية للحفاظ على سلامة مريض بكوفيد ليوم واحد في العناية المركزة"، وأضاف: "هذه الأدوية أم لقاح واحد فقط؟".
تلميح الطبيب بأنه يمكن للناس تفادي تلقي كل هذه الأدوية من خلال تلقي التطعيم لم يأت من فراغ، فغالبية مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة مؤخراً هم من غير المطعمين، على الأقل في ألمانيا. فوفقاً لجمعية المستشفيات الألمانية، كان 90% من مرضى كورونا في العناية المركزة، في شهر أيلول/سبتمبر 2021، من غير المطعمين.
ما هذه الأدوية وما تأثيراتها الجانبية؟
مدير عيادة الأمراض المعدية في المستشفى الجامعي بمدينة إيسن الألمانية، أوليفر فيتسكه، أوضح في حديث لموقع "بيزنس إنسايدر"، ماهية الأدوية التي تظهر في الصورة والتي يتلقاها مرضى كورونا في العناية المركزة، وتأثيراتها الجانبية.
وقال فيتسكه إن الأدوية التي تظهر في الصورة هي "أدوية ضرورية كعلاج قياسي في التنفس الاصطناعي"، مشيراً إلى أنها عادة ما تكون عبارة عن مسكنات للألم ومهدئات ومميعات للدم، بالإضافة إلى أدوية مضادة للالتهابات ومكملات غذائية. وأضاف فيتسكه: "هناك أيضاً العديد من الأدوية التي تعتبر نموذجية لعلاج كوفيد-19، مثل ديكساميثازون". وهو دواء كورتيزون يمكنه تحسين وظائف الرئة، "ومع ذلك، يمكن أيضاً أن يضعف جهاز المناعة ويسبب مضاعفات في العضلات والأوعية الدموية"، وفقاً للطبيب الألماني.
لكن الأدوية الأخرى أيضاً لها بعض الآثار الجانبية، كما يوضح فيتسكه، والذي يقول إن الأدوية المذكورة أولاً كعلاج قياسي يمكن أن تقيد بشدة وظيفة الأعضاء الفردية وتزيد الضغط على القلب والأوعية الدموية. إلا أن الأمر لا يقتصر على هذه التأثيرات الجانبية المحتملة فحسب، بحسب فيتسكه، الذي يشرح بأنه "تفاعل معقد"، قد يؤثر على الجسم بشكل كبير. ويرجع ذلك إلى التأثيرات الجانبية للأدوية الفردية، بالإضافة إلى حقيقة أن المرضى يجب أن يخضعوا للتنفس الاصطناعي. كما أنهم دائماً مستلقون، ما قد يؤدي إلى ضعف الجسم بسبب قلة الحركة.
يقول فيتسكه: "هذه التأثيرات الجانبية أيضاً يجب أن تعالج. وغالباً ما تكون الأدوية مطلوبة لتحقيق الاستقرار في الدورة الدموية". لكنه يضيف: "نظراً لتفاعلات كل هذه العوامل والوضع العام، يعاني الجسم بشكل كبير حتى على المدى الطويل".
ورغم عدم الكشف عن تكلفة الأدوية التي يحتاجها مريض بكورونا في العناية المركزة يومياً، لكن من المؤكد أنها تكلف أكثر بكثير من جرعات التطعيم ضد كورونا. فالاتحاد الأوروبي يدفع ما بين 2 و15 يورو لقاء كل جرعة لقاح، كما أظهرت الكشوفات في كانون الأول/ديسمبر 2020.
م.ع.ح/ ع.أ.ج
-
"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
أرقام قياسية للإصابات الجديدة
دخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، بلغت الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي 50.196 ألف إصابة و235 حالة وفاة. ولم تسجل ألمانيا على الإطلاق رقماً مماثلاً في الإصابات منذ بداية الجائحة، لكن أرقام الوفيات تظل نسبياً أقلّ مما سجل نهاية عام 2020، ما يؤكد الاستنتاجات بكون التطعيم لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفض أرقام الإصابات الحرجة وبالتالي أرقام الوفيات.
-
"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
موجة بدون صرامة المواجهة
ألمانيا لا تخطط هذه المرة لإجراءات صارمة كما فعلت ما بين نهاية 2020 وبداية 2021. فقد سمحت عدة مدن بإقامة احتفالات الكرنفال، كما لا توجد خطط لإغلاق عام ولا لتشديد القيود. وسبق لوزير الصحة ينس شبان أن أيد إنهاء إجراءات الوضع الوبائي الموحدة على الصعيد الفيدرالي نهاية نوفمبر 2021، ما يتيح رفع عدد من الإجراءات كارتداء الكمامات، لكن القرار قد لا يصادق عليه البرلمان بسبب ارتفاع الإصابات مجددا.
-
"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
بين قاعدة 3G وقاعدة 2G
سمحت ألمانيا باستئناف الكثير من الخدمات كدخول المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه المغلقة وفق قاعدة 3G التي تعني ضرورة التطعيم، أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس عبر كشف سريع، أو التعافي من الفيروس بعد الإصابة به. وبدأت مكاتب وإدارات كذلك باعتمادها، لكن عدة ولايات بدأت تعتمد قاعدة 2G التي تستثني الكشف السريع لأجل مواجهة الموجة الرابعة، ما أثار جدلاً كبيرا بين رافضي التطعيم.
-
"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
مجانية الكشف السريع
أتاحت ألمانيا بشكل مجاني اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس لكل السكان، وكان الطلب عليها شديدا عند إطلاقها بسبب عدم تقدم حملة التطعيم حينها، لكن مع مرور الوقت، قررت السلطات إلغاء مجانيتها لدفع عدم المطعمين إلى الإسراع بذلك. لم تنجح الفكرة كثيراً، وعادت الحكومة الاتحادية للتفكير في إعادة المجانية، خصوصًا أن معهد روبرت كوخ أوصى بهذه الاختبارات حتى للمطعمين في حالة حضورهم للفعاليات الكبرى كالاحتفالات.
-
"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
حملة التطعيم لم تبلغ أهدافها
أرادت الحكومة الألمانية بلوغ نسبة تطعيم تصل لـ 75 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان نهاية صيف 2021، غير أن الرقم لم يتجاوز إلى حدود شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 67,5 في المئة. نجحت ولايات في الاقتراب أو حتى تجاوز النسبة المستهدفة، خصوصا في شمال وغرب البلاد كبريمن (81.6 بالمئة)، لكن ولايات في الشرق لم تتجاوز حتى 60 بالمئة كسكسونيا (59.5 بالمئة)، ويعود ذلك لانتشار الحركات المنكرة لكورونا في هذه المناطق.
-
"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
أوضاع المستشفيات تحت السيطرة
تفتخر ألمانيا بنظامها الصحي القادر على مواجهة الضغط، لكنها تعرّضت لاختبار قاسٍ خلال موجة كورونا الثانية بسبب الطلب الكبير على وحدات العناية المركزة الذي اقترب من 6 آلاف حالة في ديسمبر/ كانون الأول 2020. حاليا يبقى في الرقم ما بين 2000 و 3000 آلاف، وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع الحالات الحرجة على مجموع التراب الألماني حتى لا يقع الضغط على ولاية لوحدها، خصوصا في الشرق.
-
"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
جائحة في قلب الانتقال السياسي
الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محتملة بقيادة أولاف شولتس. وُجهت انتقادات كبيرة لحكومة ميركل في التعامل مع الجائحة، خصوصا إثر بطء عملية التطعيم والتردد الكبير في اتخاذ القرارات والتراجع عنها. ويرغب شولتس بتجاوز هذه الأخطاء ووضع استراتيجية أقوى، لكن المشاورات المطولة لتشكيل الحكومة قد تؤثر على النقاش الخاص بكورونا.
-
"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
الجائحة غيرّت المشهد
أضحت الكمامات جزءا أساسيا من المشهد العام في البلد، كما اتخذت عدة مؤسسات إجراءات بتشجيع العمل من البيت أو تقليل نسبة حضور الموظفين في المكاتب. وأدت الجائحة إلى التفكير في تغيير نمط الحياة، خصوصا التباعد الاجتماعي مع التركيز على اللقاءات الافتراضية. كما أثرت الجائحة على النظام التعليمي بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق المدارس في بعض الفترات، ما خلق مخاوف من تأثير ذلك على الأجيال الصاعدة.
-
"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
توقعات بتعافي الاقتصاد
تضررت قطاعات كثيرة من الجائحة وخسر ناس كثر أعمالهم وتراجع النمو الاقتصادي كما ارتفعت نسبة التضخم ومعدل إفلاس الشركات، لكن مع ذلك حافظت ألمانيا على ريادتها الاقتصادية في أوروبا، وأظهرت عدة مؤشرات إمكانية تعافي تدريجية للبلد. وتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يعود الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ابتداء من 2022، كما أن الوضع لم يصل في تدهوره إلى أزمة عام 2009 التي تم في النهاية تجاوزها.
الكاتب: إسماعيل عزام