 عدد إصابات فيروس كورونا يقترب من سبعة ملايين حول العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.06.2020

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أخبار

عدد إصابات فيروس كورونا يقترب من سبعة ملايين حول العالم

بعد ظهوره لأول مرة قبل خمسة أشهر ونصف، عدد المصابين بفيروس كورونا يقترب من حاجز سبعة ملايين، وبعد أوروبا والولايات المتحدة جاء الدور على أمريكا اللاثينية وبمعدلات كارثية.

مستشفى يعالج مرضى كورونا في ماناوس بالبرازيل

مستشفى يعالج مرضى كورونا في ماناوس بالبرازيل

أضحى عدد المصابين حول العالم بفيروس كورونا المستجد يقترب من حاجز سبعة ملايين مصاب، وذلك بمجموع ستة ملايين و898 ألفا و613 مصاب وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز الأمركية التي تعد مرجعا لإحصائيات انتشار الوباء حول العالم، لصباح اليوم الأحد (السابع من يونيو/ حزيران 2020). أما عدد الوفيات فقد بلغ 399 ألفا و832 حالة، حسب المصدر ذاته.

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رفع قيود الإغلاق في عدد من المدن الأوروبية

ويوازي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في خمسة أشهر فقط عدد الوفيات السنوية بسبب الملاريا وهو أحد أشد الأمراض المعدية فتكا في العالم. ومع تراجع انتشار الوباء في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، أكثر البلدان الأوروبية تضراراً،  تتواصل عملية تخفيف الإجراءات في أوروبا بعد نحو شهرين ونصف من الإغلاق التام وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة والحجر المنزلي.

وفي ألمانيا التي نجت من آثار الوباء نسبياً، سُجل ارتفاع طفيف في عدد الإصابات الجديدة، فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الحكومي صباح اليوم الأحد تسجيل 301 حالة إصابة جديدة بالفيروس في غضون يوم واحد. وذلك بعد فتح الاقتصاد وعودة الحياة إلى طبيعتها نسبيا.

 وأوضح المعهد أن عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا وصل بذلك إلى 183 ألفا و979 حالة إصابة منذ بداية الأزمة، تعافى منهم نحو 169 ألف ومائة شخص.

تراجع الوفيات في الولايات المتحدة

أما في الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم، فتواصل نسبة الوفيات تراجعها لكنها لا تزال مأساوية جدا، وتمّ يوم أمس السبت توثيق  749 وفاة إضافيّة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 109.791 حالة، بينما تخطت الإصابات حاجز 1.9 مليون إصابة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأميركية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف آذار/ مارس.

لكنّ عشرات المدن الكبرى فرضت حظر تجول ليلاً لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد، تخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب، وذلك احتجاجاً على وفاة جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس.

ويخشى خبراء الصحّة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة، بسبب التظاهرات الحاشدة التي تعمّ يوميا عدة مدن أميركيّة مناهضة للعنصرية.

البرازيل تخفي الأعداد

من جهة أخرى باتتالبرازيل مرشحة لتجاوز الولايات المتحدة، بعد أن تدهورت الأوضاع بشكل كارثي، دفع وزارة الصحة إلى التوقف منذ أول أمس الجمعة عن إعلان حصيلة الوفيات الإجمالية في البرازيل، مكتفية بنشر الحصيلة المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

إلى جانب ذلك تمّ إغلاق الموقع الإلكتروني الذي ينشر الاحصاءات الرسمية قبل أن يتمّ تفعيله مجدداً السبت مع أعداد اليوم السابق فقط دون حصيلة محلية ولا سابقة.

واتهمت السلطات المحلية حكومة الرئيس جاير بولسونارو بـ"إخفاء" الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، بعدما شكّك مسؤول في وزارة الصحة بالحصيلة الرسمية.

وأكد المجلس الوطني لوزراء الصحة الذي يضمّ كل السلطات المحلية الجمعة أن "المحاولة الاستبدادية وغير المتعاطفة وغير الأخلاقية بإخفاء وفيات كوفيد-19، لن تنجح".

وقال وزير الصحة السابق في حكومة بولسونارو لويز انريكي مانديتا الذي أُقيل في نيسان / أبريل بعدما أعرب عن اعتراضه على سياسة الحكومة الفدرالية، في مقابلة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، "من وجهة نظر صحية، نحن نشهد على مأساة (...) عدم الإبلاغ يعني أن الدولة مضرة أكثر من الفيروس".

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كورونا يحصد المزيد من الأرواح في البرازيل

وأكد وزير العلوم والتكنولوجيا والمعدات الاستراتيجية بالوكالة كارلوس ويتزارد لصحيفة غلوبو أنه تمّ تخفيض الحصيلة الرسمية بسبب أعداد "خيالية ومتلاعب بها".

وأعربت السلطات المحلية التي تساهم في إعداد الحصيلة عن صدمتها من كلام الوزير. وكتبت "تصريحه الوقح والمضلل والخالي من أي إحساس أخلاقي ومن الإنسانية والاحترام، يستحق احتقارنا العميق واستنكارنا واشمئزازنا".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أشار ويتزارد إلى أنه لن تتم مراجعة الأعداد. وقال "لا يهمّنا نبش القبور. لا نريد مراجعة الماضي، نحن قلقون أكثر إزاء الحاضر المستقبل".

الصين ترفض "تسييس" الوباء

وفي تطور موازي، صدر تصريح جديد عن مسؤول صيني يجدد موقف بلاده رفضها لما تعتبره "تسييساً" للجائحة.

والصين التي ظهر بها الفيروس التاجي في ديسمبر/كانون الأول الماضي ، متهمَة بإخفاء الوباء حالة ظهوره وهو ما ترفضه بشدة مصرّة على أنها تعاملت مع الأمر بشفافية وأبلغت العالم بتطورات الفيروس في الوقت المناسب.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شو لين، رئيس مكتب الاعلام بمجلس الدولة القول اليوم الأحد "بعض الساسة الأجانب ووسائل الاعلام عملت على إلقاء تهم مفترضة فيما يتعلق بمصدر الفيروس، وقامت بتوصيفه وتسييس أزمة الوباء". وأضاف" الافتراضات المزيفة مثل الصين مصدر الفيروس والصين أخفت الفيروس لا أساس لها من الصحة وغير منطقية وتمثل ازدراء للعلم".

  • Ein Targi mit Kopfbedeckung und Gesichtsschleier aus weißem Stoff (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    لثام الطوارق "يقي من أرواح الموتى"

    يحمي لثام الرأس الوجه رجال الطوارق من الشمس وحبيبات الرمل لمن يعيشون داخل الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، ولدى هذا اللثام أكثر من وظيفة، فبينما يؤكد على قيم مهمة مثل الاحترام واللياقة، فإن هناك أسطورة مثيرة وشيقة تدور حوله. 

  • Drei Tuareg sitzen in langen Gewändern mit Kopfbedeckungen und Gesichtsschleiern auf Sand (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/M. Runkel)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    ليبيا: اللثام الأزرق يُبعد شر أرواح الموتى

     الطوارق الذكور هم فقط من يغطون وجوههم، وفقاً للتقاليد، ويعتقد أن اللثام يحمي من أرواح الموتى "الكيل أورو". كما يشكل اللثام لدى الطوارق حماية أثناء السفر عبر الصحراء الكبرى التي يتقلون عبرها من شمال إلى جنوب القارة السمراء. وفي الماضي كانت العمامة والحجاب باللون النيلي الأزرق، الذي يترك آثارا على الجلد، ولهذا كان يطلق على الطوارق "رجال الصحراء الزرق".

  • Zwei verschleierte Tuareg auf Kamelen (picture-alliance/imageBroker/K. Kreder)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    عمامة وحجاب شرط للعيش في الصحراء الليبية

    الطوارق فرع من مجموعة أمازيغية أكبر، ينتشرون في العديد من البلدان، وقد استقر العديد منهم الآن في مناطق محددة وتوقفوا عن حياة الترحال. يطلقون على أنفسهم "إماجغن" في النيجر، واسم "إموهاغ" في الجزائر وليبيا، وإيموشاغ في مالي. أما في اللغة الأمازيغية فيسمون بـ "طارقة". 

  • Portät eines Mannes mit gelbem Schal um den Kopf geschlungen (picture-alliance/ blickwinkel/W. G. Allgoewer)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    المغرب: اللثام جزء من الهوية الأمازيغية

     يسمى غطاء الرأس التقليدي وحجاب الوجه عند الأمازيغ في شمال أفريقيا باسم "تاجميلمست" أو "اللثام". لونه أصفر كما في الصورة يرتديه صحراوي مغربي من أصول أمازيغية. تساعد قطعة القماش هذه على حماية هوية مرتديها خلال النزاعات المسلحة ولكن لها مآرب أخرى.

  • Portät eines Mannes mit hellblauem Tuch um Kopf und Mundpartie (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    مصر: البدو وغطاء الرأس قصة تمتد في الزمن

    يعيش البدو في شبه الجزيرة العربية والدول المجاورة كمصر. الكوفية، وفي بعض المناطق تسمى الغترة أو الحطة، هو اسم القماش الذي يرتديه الرجل، وتختلف طريقة وضعه من منطقة إلى أخرى. 

  • Ein Tubu mit Speer und traditionellem Tuch um Gesicht und Kopf im Tschad (picture-alliance/dpa)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    تشاد: رجال" توبو" الملثمين

    يشتهر شعب "التوبو أو القرعان" بلثام الرجال لا النساء، والرجل مسؤول عن خياطة الملابس. يعيشون في الغالب في حوض شمال تشاد، ويعيشون من الرعي ويعتنون بالأغنام وتربية الإبل. 

  • Nigerias ehemaliger Emir von Kano, Sanusi Lamido Sanusi, mit Gesichtsschleier und Kopfbedeckung (Amino Abubakar/AFP/Getty Images)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    نيجيريا: الأمراء يرتدون لثام الوجه 

    في ولاية كانو في نيجيريا يرتدي الحام لثام الوجه. وحتى شهر مارس/ آذار المنصرم، كان محمد سنوسي الثاني، الظاهر في الصورة أثناء تعيينه عام 2014، ثاني أهم زعيم مسلم في البلاد.  8

  • Zwei verschleierte Frauen am Strand in Sansibar (picture-alliance/imageBROKER/M. Moxter)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ 

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ  تغطي النساء وجهوهن في زنجبار، وهي جزء من تنزانيا، ويضم أرخبيل زنجبار المسلمين حصرا. كمامات الوجه في زمن كورونا تغطي منطقة الفم والأنف وهو جزء من عادات اللباس في الكثير من البلدان الإفريقية. 

  • David Ochieng von Lookslike Avido näht mit Mundschutz an einer Maschine sitzend (picture-alliance/ZumaPress/D. Sigwe)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    كينيا: قبول طبيعي للكامات الطبية

    ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في كينيا، ولكن لا يستطيع العديد توفير ثمنها، إلا أن مصمما كينيا يدعى دايفيد أوشينغ، قرر تصميم وصناعة كمامات يمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة. إعداد فيرينا كريب/ مرام سالم


 ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من أول ولا يزال من أشد مهاجمي الصين معتبرا الفيروس "صنعاً صينياً".

وبعد انتشار الجائحة عمدت بيكين إلى إرسال امدادات طبية وأطباء للدول التي تواجه فيروس كورونا، كما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بجعل أي لقاح للفيروس

تطوره الصين" متاحاً للعالم".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

 

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