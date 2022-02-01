عدة دول إسلامية تمنع فيلم "باز لايتيير"

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منعت عدة دول من بينها السعودية ومصر والإمارات عرص فيلم "لاييتيير" الجديد للرسوم المتحركة والسبب قبلة بين امرأتين مثليتين. وقد رفضت الشركة المنتجة ديزني حذف هذا المشهد الذي لا يستغرق سوى ثوانٍ قليلة.
أعلنت الإمارات منع عرض فيلم "لايت يير"، للرسوم المتحركة، الذي يتخلله مشهد قبلة مثلية بين امرأتين، في دور السينما المحلية. وكانت السعودية قد طلبت من ديزني إزالة "إشارة إلى مجتمع المثليين" من فيلم "دكتور سترينج".
ساعد موسم الجفاف الذي اجتاح العراق مؤخرا علماء الآثار الألمان والعراقيين في اكتشاف مدينة زاخيكو القديمة في بحيرة سد الموصل، التي تعود إلى العصر البرونزي، وكان الأمر بمثابة سباق مع الزمن قبل أن تغمرها المياه مرة أخرى.
تخوض الأمم المتحدة مفاوضات مكثفة للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا ومنع حدوث أزمة غذاء عالمية. وتغلق روسيا الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود منذ بدء غزوها جارتها وبالتالي تمنع تصدير حبوبها التي يعتمد عليها الملايين.
فيما تتسارع الجهود الدولية لنزع فتيل التوتر في القدس وسط مخاوف من تطور الأمر إلى تصعيد دام، أمر رئيس وزراء إسرائيل بمنع وصول نائب يميني متطرّف مثير للجدل إلى باب العمود، في محاولة لمنع مزيد من أعمال العنف.
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