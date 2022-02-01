عدة دول إسلامية تمنع فيلم "باز لايتيير"

الجفاف يساعد في الكشف عن مدينة زاخيكو العراقية القديمة

ساعد موسم الجفاف الذي اجتاح العراق مؤخرا علماء الآثار الألمان والعراقيين في اكتشاف مدينة زاخيكو القديمة في بحيرة سد الموصل، التي تعود إلى العصر البرونزي، وكان الأمر بمثابة سباق مع الزمن قبل أن تغمرها المياه مرة أخرى.