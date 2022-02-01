 عدة دول إسلامية تمنع فيلم ″باز لايتيير″ | DW الأخبار | DW | 15.06.2022

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DW الأخبار

عدة دول إسلامية تمنع فيلم "باز لايتيير"

منعت عدة دول من بينها السعودية ومصر والإمارات عرص فيلم "لاييتيير" الجديد للرسوم المتحركة والسبب قبلة بين امرأتين مثليتين. وقد رفضت الشركة المنتجة ديزني حذف هذا المشهد الذي لا يستغرق سوى ثوانٍ قليلة.

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