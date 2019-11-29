عدة جرحى في عملية طعن بسكين بشارع تجاري في لاهاي الهولندية

قالت الشرطة الهولندية اليوم الجمعة (29 تشرين ثاني/نوفمبر 2019) إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في لاهاي. وذكرت شرطة المدينة في بيان أن أجهزة الطوارئ موجودة بالمكان.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن الشرطة قولها إن فرقا من أجهزة الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث. فيما مازال المهاجم طليقا. وطوقت الشرطة منطقة في شارع تجاري رئيسي قرب الوسط التاريخي للمدينة.

وقالت شرطة لاهاي في بيان منفصل إنها تبحث عن رجل يتراوح عمره بين 45 و50 عاما ووصفته مستخدمة مصطلحا هولنديا كثيرا ما يقصد به الناس من أصل شمال أفريقي. وأضافت أنه يضع وشاحا ويرتدي سترة رياضية رمادية اللون.

فيما ذكرت محطة (إن.أو.إس) التلفزيونية الهولندية الوطنية أن الهجوم لم يكن عملا إرهابيا على ما يبدو.

وقالت المحطة "في الوقت الراهن لا يوجد ما يشير إلى وجود دافع إرهابي" مشيرة إلى أنها اعتمدت على "مصادر متعددة".

ح.ع.ح/ز.أ.ب (د ب أ/رويترز)