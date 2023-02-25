عداءة في أشهرها الأخيرة.. هل الرياضة أثناء الحمل آمنة؟

ممارسة الرياضة أثناء الحمل موضوع يثير الكثير من الجدل. بينما يعتقد البعض أن ذلك مفيد للصحة في هذه المرحلة، يرى آخرون أن ذلك ضار بصحة الجنين والأم.
لكن وفق تقرير نشره موقع تلفزيون "آر تي إل" الألماني، يعود ذلك إلى أسلوب حياة المرأة قبل حملها، أي إن كانت المرأة رياضية أو لا تمارس أي نوع من الرياضة.على سبيل المثال، النساء اللواتي يمارسن القليل من التمارين الرياضية أو لا يمارسن أي رياضة على الإطلاق يجب ألا يبدأن بالركض في أشهر الحمل الأولى.
يمكن للمرأة الرياضية، التي تمارس الركض أو ركوب الخيل أو أي نشاط رياضي آخر بانتظام قبل حملها، الاستمرار في القيام بذلك أثناء فترة الحمل أيضاً. لكن يرجى الحذر من الخطر المتزايد من السقوط على الأم والطفل.
وينصح بممارسة التمارين الرياضية أثناء فترة الحمل، مع تجنب التمارين التي تعمل على تدريب عضلات البطن أو قاع الحوض على وجه التحديد. "اليوغا" على سبيل المثال هي الرياضة التي يمكن للحوامل القيام بها - سواء كن رياضيات أم لا. وبعد الولادة، ينصح الأطباء النساء بالانتظار ستة إلى ثمانية أسابيع قبل البدء بممارسة الرياضة مرة أخرى.
عداءة في أشهر حملها الأخيرة!
لا تستطيع عداءة الماراتون، صوفي كارتر من أكسفورد، العيش بدون ركض. فهو جزء من حياتها اليومية "مثل النهوض من السرير وتنظيف الأسنان". أربع تجارب حمل لم تثن السيدة البالغة من العمر 43 عاماً عن الركض. فقد ركضت خلال آخر فترة لها مسافة تبلغ 3000 ميل (4828 كيلومتراً).
كما ركضت خلال فترة حلمها بابنها "تيدي" لمسافة 50 كيلومتراً، و اجتازت سباقين لمسافة 100كيلومتراً وحتى شاركت بماراثون في الأسبوع الـ 31 من الحمل في عام 2022. لكن هل هذا آمن؟
صحيح أن الخمول أثناء فترة الحمل قد يكون أخطر من نشاط بدني شاق، لكن الدكتور كريستوف سبيشت، ينصح بإيجاد أرضية وسطى توفق بين ممارسة الرياضة والحمل. في حالة صوفي كارتر يوضح الطبيب أنه: "من الممكن ممارسة الرياضة التنافسية بشكل جيد أثناء الحمل، على الأقل في الأشهر من 1 إلى 6. ولكن ليس من الضروري السعي إلى تحقيق أفضل أداء".
ممارسة التمارين الرياضية تعتمد على الحالة الصحية للحامل، وفق ما أوضح الطبيب سبيشت في لقاء مع تلفزيون "آر تي إل" الألماني: "إذا كانت المرأة رياضية معتادة على بذل مجهود كبير، فلن يكون هناك سبب لعدم مواصلة التدريب".
لم تحقق العداءة البريطانية، صوفي كارتر، التوازن الصحيح في حالتها، كما أشار إليه الطبيب سبيشت. ولكن في حالتها سار كل شيء على ما يرام. فقد مرت تجارب حملها الأربعة بسلاسة وولد أطفالها بصحة جيدة.
إ.م/ أ.ح
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تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة
الساوانا للتخلص من الترهل
الحفاظ على جسم مشدود بدون الذهاب إلى مركز اللياقة البدنية أمر تحلم به الكثيرات. ووفقا لخبراء الصحة فإن ذلك ممكن بتنشيط الدورة الدموية. فالنساء اللواتي يذهبن بانتظام إلى مراكز الساونا هن أقل عرضة للسلوليت (تراكم الشحوم تحت الجلد). لأن الساونا تساعد على تحفيز الأوعية الدموية وتمنع ترهل الجلد.
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تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة
الشاي يعزز الاستقلاب
تعد هذه النصيحة قيمة جدا لمحبي الشاي. فشرب فنجان شاي يوميا يساعد على شدّ الجسم، وأفضل أنواع الشاي التي ينصح خبراء الصحة بتناولها لشدّ الجسم والتخلص من الترهل: المتّة، وشاي عشبة سن الأسد، وشاي عشبة العوسج، فهذه الأعشاب تساعد على تحفيز الدورة الدموية.
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تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة
تدليك الجسم بالفرشاة
من المهم جدا تدليك الجسم الجاف، بواسطة فرشاة مصنوعة من مواد طبيعية. هذا يساعد على تعزيز الدورة الدموية وتسهيل التصريف اللمفاوي في الأنسجة. كما يساعد على إزالة الخلايا الميتة ويمنع تراكم الماء تحت الجلد. والأفضل أن يتم التدليك بدءا من القدمين نحو الأعلى، ويمكن الاستعاضة عن تدليك الجسم بتقشير البشرة، وللحصول على أفضل النتائج يجب القيام بذلك بانتظام مرة أو مرتين في الأسبوع.
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تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة
صبّ الماء البارد والساخن
الاستحمام بصبّ الماء البارد والساخن بالتناوب أمر صحي جدا. فصبّ الماء البارد يساعد على شدّ الأوعية الدموية، أما الماء الساخن فيعمل على توسيعها ثانية، وهو مفيد لتحفيز الدورة الدموية وشدّ الأنسجة والقضاء على الترهل.
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تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة
التأمل مفيد ويقضي على الترهل
لا يؤثر الإرهاق بشكل سلبي على نفسيتنا فحسب، بل يؤدي إلى تراكم الدهون أيضا. وذلك بسبب هرمون الكورتيزول الذي يدفعنا إلى تناول المزيد من الطعام عند التعرض للإرهاق. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يتعرضون لضغوطات كثيرة في حياتهم بالاسترخاء لمدة 5 دقائق في اليوم على الأقل، وذلك بالجلوس بوضعية مريحة وإغماض العينين ومحاولة عدّ الأنفاس، فالتأمل يقضي على الإرهاق ويحد من تراكم الشحوم.
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تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة
التدليك بالشد للتخلص من التشققات
يعد التدليك بالشدّ أفضل وسيلة للتخلص من التشققات الناتجة عن الترهل، وهنا ينصح بدهن الأيدي بقليل من الزيت وشدّ المنطقة التي تكثر فيها التشققات مثل البطن والفخذين نحو الأعلى.
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تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة
التغذية الصحية
ربما تكون أطعمة مثل البيتزا والمعكرونة وغيرها من المأكولات المشابهة ممتعة جدا، إلا أن خبراء الصحة يؤكدون على أنها مضرة جدا. والسبب هو ليس احتوائها على كمية عالية من السعرات الحرارية فحسب، بل الكربوهيدرات التي تسدّ الأنسجة. لذا ينصح الخبراء بالإكثار من الشرب وتناول الفواكه والخضروات مثل السبانخ والبندورة.
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تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة
ربطة القرفة والثلج
من يرغب بالتخلص من ترهل البطن يمكنه استعمال ربطة القرفة مع الثلج. إذ يكفي لفّ البطن برباط يحتوي على القرفة والثلج، فهذا المزيج يساعد على شدّ الأنسجة وتوازن عملية الاستقلاب الغذائي، إلى جانب دوره الفعال في إزالة السموم من الجسم.
الكاتب: دالين صلاحية