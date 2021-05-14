عجلة الدوري الألماني تعود إلى الدوران بقمة لايبزيغ-بايرن

تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة (19 يناير/ كانون الأول 2023) إلى الدوران بقمة نارية بين لايبزيغ الثالث وبايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في افتتاح المرحلة السادسة عشرة. وجمع النادي البافاري الساعي إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب المتتالية ورفعه إلى 11، 34 نقطة قبل فترة التوقف التي بدأت في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بسبب نهائيات كأس العالم، بفارق أربع نقاط فقط عن مطارده المباشر فرايبوغ وست نقاط عن لايبزيغ.
مواصلة الهيمنة؟
بدا مدربه يوليان ناغلسمان واثقا من قدرة فريقه على مواصلة الهيمنة على لقب الدوري باعترافه الأربعاء أنه يسعى إلى حرمان الدوري من "الإثارة مرة أخرى" بفوزه خارج أرضه على لايبزيغ الوحيد بين المنافسين الكبار لا يزال قريبا نسبيا من مقارعته على اللقب. وفجر فرايبورغ وأونيون برلين مفاجآت عديدة في النصف الأول من الموسم وتصدر الأخير الترتيب لمراحل عدة قبل أن يتراجع إلى المركز الخامس، فيما تشبث فرايبورغ بالمركز الثاني مستفيدا من خيبات بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.
وقال ناغلسمان "إذا فزنا بالمباراة، فإن التقدم بتسع نقاط (على لايبزيغ) سيكون بمثابة خطوة جيدة. إذا خسرنا، سيكون (الدوري) مثيرًا جدا مرة أخرى، وبعد ذلك سنكون تحت ضغط أكبر". وأضاف "لذا فهي مباراة مهمة". وتشهد مواجهات الفريقين ندية كبيرة في السنوات الأخيرة وكلاهما لم يخسر في آخر 13 مباراة في مختلف المسابقات. التقيا 12 مرة حتى الآن في البوندسليغا، بينها 6 مرات كانا في المركزين الأول والثاني.
لايبزيغ يدخل المباراة متسلحا بسجله الرائع بقيادة مدربه الجديد ماركو روزه، حيث لم يخسر سوى مرتين بإشرافه منذ تعيينه في أيلول/ سبتمبر الماضي
بصمة ماركو روزه
صحيح أن كفة البافاري راجحة بسبعة انتصارات بينها المواجهات الثلاث الاخيرة، لكن لايبزيغ كان أكثر شراسة ونجح في فرض التعادل 4 مرات مقابل فوز واحد في 18 آذار/مارس 2018، وهو الوحيد في 15 مباراة في مختلف المسابقات بينهما.
ويدخل لايبزيغ المباراة متسلحا بسجله الرائع بقيادة مدربه الجديد ماركو روزه، حيث لم يخسر سوى مرتين بإشرافه منذ تعيينه في أيلول/ سبتمبر الماضي خلفا للإيطالي الألماني دومينيكو تيديسكو المقال من منصبه. كما أن لايبزيغ حقق ستة انتصارات مقابل تعادل واحد في سبع مباريات على أرضه في الدوري هذا الموسم، فيما فاز بايرن ميونيخ خمس مرات مقابل تعادلين وخسارة واحدة في ثماني مباريات خارج قواعده.
غيابات وازنة
ومع ذلك، لن يكون أي من الفريقين بكامل قوته بسبب غياب العديد من اللاعبين الأساسيين. وتعرض كل من قائد وحارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير والمدافع لوكاس هرنانديز إلى إصابتين ستبعدهما طويلا عن الملاعب، بينما لن يعود المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني حتى شباط/فبراير المقبل على الأقل، إلى جانب المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كوفيد-19 خلال مونديال قطر 2022.
لن يعود المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني حتى شباط/فبراير المقبل على الأقل، إلى جانب المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي
في المقابل، يغيب قائد وحارس مرمى لايبزيغ الدولي المجري المخضرم بيتر غولاتشي لفترة طويلة بسبب الإصابة، على غرار مهاجمه الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو. لكن لايبزيغ سيستعيد سلاحا فتاكا في خط هجومه هو الدولي تيمو فيرنر بعد تعافيه من إصابة في الكاحل حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر الذي ودعه من الدور الأول للمرة الثانية تواليا.
تفاؤل فيرنر
وقال فيرنر في مقابلة نشرت الأربعاء مع مجلة "شبورت بيلد" إن لايبزيغ يمكن أن "يزيد الضغط على بايرن، خاصة وأننا ما زلنا سنلتقي مرة أخرى إيابا" في 20 أيار/مايو المقبل في المرحلة الـ33 قبل الأخيرة.
وأضاف "قبل العطلة الشتوية كنا على المستوى ذاته مع بايرن من حيث جودة لعبنا". لكن فيرنر قال إن فريقه بحاجة للوصول إلى مستويات مماثلة للبايرن في حال رغب في تحدٍّ واقعيٍ على اللقب هذا الموسم. وتابع "الفوز سيقودنا إلى الاتجاه الصحيح، ولكن الأهم من الفوز على بايرن هو أن نكون متسقين بعد ذلك. سيتم حسم اللقب في مباريات ضد فرق مع أمور أخرى تدعو للقلق".
مواجهات هامة أخرى
وتنتظر فرايبورغ رحلة محفوفة بالمخاطر نسبيا السبت عندما يحل ضيفا على فولفسبورغ السابع والذي أنهى الشطر الاول من الموسم بأربع انتصارات متتالية. ويتربص أينتراخت فرانكفورت الرابع بلايبزيغ وفرايبورغ من أجل انتزاع المركز الثاني عندما يستضيف شالكه صاحب المركز الأخير غدا، فيما يلعب شريكه أونيون برلين مع ضيفه هوفنهايم الحادي عشر السبت أيضا.
ويمني بوروسيا دورتموند، وصيف بطل النسخة الأخيرة، النفس باستعادة توازنه بعد خسارته مباراتيه الأخيرتين قبل فترة التوقف، وذلك عندما يستضيف أوغسبورغ الأحد في ختام المرحلة. ومن المرجح أن يخوض مهاجمه الدولي العاجي سيباستيان هالر مباراته الرسمية الأولى مع النادي بعد تعافيه من سرطان الخصية.
ع.ش/ ا.ف (أ ف ب)
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
في 1995 لعب حسن صالح أمجيتش الملقب ب"الأخ الصغير" أولى مبارياته في الدوري الألماني مع هامبورغ. فخلال حرب البوسنة أرسله والداه إلى أقاربه في هامبورغ عام 1992، وكان عمره حينها 15 عاما. بعد مرور بضع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ، ثم إلى يوفنتوس، قبل أن ينهي مسيرته الحافلة في فولفسبورغ في 2012. ولا يزال "الأخ الصغير" يعمل في الدوري الألماني كمدير رياضي في نادي بايرن. لعب في المجموع 321 مباراة.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
لعب الجناح الأيسر البرازيلي ليوناردو دي ديوس سانتوس (322 مباراة) في صفوف دورتموند من 1998 إلى 2011. وكان صاحب الرقم 17 يحظى بشعبية كبيرة لدى مشجعي دورتموند. وفاز مع النادي بلقب بطل ألمانيا في عامي 2002 و 2011 . ويلقب ليوناردو دي ديوس سانتوس في البرازيل ب "الألماني" بسبب حرصه على الالتزام بالمواعيد.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
التحق المهاجم الدنماركي أوليه بيورنموز (323 مباراة) بالبوندسليغا عام 1966، وقضى فيها أحد عشر عامًا. بعد خمسة مواسم في نادي بريمن، انتقل إلى هامبورغ عام 1971، وفاز معه بكأس الاتحاد الألماني عام 1976 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1977. حتى عام 2008 أي بعد عامين من وفاته، ظل بيورنموز اللاعب الأجنبي الذي شارك في أكبر عدد من في مباريات الدوري الألماني.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
لعب البوسني سيرجي بارباريز (330 مباراة) بين عامي 1996 و 2008 لصالح أربعة فرق في الدوري الألماني. بعد نادي روستوك ودورتموند انتقل بارباريز عام 2000 إلى هامبورغ. ولم يمر سوى وقت قصير حتى أصبح اللاعب المفضل لدى الجماهير. في عام 2001 توجه بلقب الهداف برصيد 22 هدفا. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ، انتقل إلى ليفركوزن في عام 2006 حيث أنهى مسيرته الكروية هناك في عام 2008.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
أثار البرازيلي رافينا (332 مباراة) انتباه الأندية الأوروبية في كأس العالم لأقل من 20 سنة في هولندا عام 2005. ففي نفس العام انتقل إلى نادي شالكه. وبعد خمس سنوات انتقل إلى إيطاليا، لكنه عاد إلى الدوري الألماني بعد مرور عام. وتوجه مع نادي بايرن ميونخ بالبطولة سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات، وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
تألق اللاعب لوكاش بيشتشيك (332 مباراة) كظهير أيمن في بوروسيا دورتموند بين 2010 إلى 2021. ولعب البولندي أيضا بقميص هيرتا برلين لكنه هبط مع نادي العاصمة إلى دوري الدرجة الثانية قبل الانتقال إلى دورتموند. وفاز مع دورتموند ببطولة الدوري مرتين وبكأس الإتحاد الألماني ثلاث مرات.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
التحق البرازيلي زي روبرتو (336 مباراة) عام 1998 من نادي ريال مدريد إلى باير ليفركوزن. وفي عام 2002 انتقل إلى بايرن ميونخ وحقق معه عددًا من الألقاب. في عام 2009 وكان عمرها حينها 35 عامًا، حصل على عقد لمدة عامين للعب مع نادي هامبورغ.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
بداية البوسني وداد إبيسيفيتش (344 مباراة) في الدوري الألماني كانت عام 2006 بقميص نادي آخن. وفي وقت لاحق لعب في صفوف هوفنهايم، وشتوتغارت، وهيرتا برلين. وتمكن من إحراز 127 هدفا في الدوري الألماني. انتهى مسيرته في ألمانيا مع شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020: بعد خلاف مع مساعد المدرب.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
لعب الجورجي ليفان كوبياشفيلي (351 مباراة) في صوف نادي فرايبورغ تحت قيادة المدرب فولكر فينك. وانتقل لاحقا للعب مع شالكه وهيرتا. ويعد لاعب البوندسليغا صاحب أطول عقوبة في تاريخ الدوري. ففي عام 2012 عوقب بالإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضرب الحكم.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
ولد الدولي التركي خليل ألتينتوب (351 مباراة) عام 1982 وهو يحمل الجنسيتين التركية والألمانية. لعب بين عامي 2003 و2017 لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ، وأحرز ما مجموعه 67 هدفًا في الدوري الألماني. شقيقه حميد كان أيضا لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
يعد لاعب خط الوسط الياباني ماكوتو هاسيبي (357 مباراة) أحد المحترفين القلائل الذين ما زالوا متألقين في البنودسليغا. رغم عدم لعبه في صفوف بايرن أو دورتموند، إلا أنه فاز ببطولة ألمانيا عام 2009 في موسمه الثاني مع فولفسبورغ. في عام 2014 انتقل إلى نادي نورنبيرغ، وبعد عام واحد في صفوفه غير الوجهة إلى أينتراخت فرانكفورت، حيث فاز معه بالكأس في عام 2018.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
ولد لاعب خط الوسط دانيال كاليغيوري (358 مباراة) وترعرع في جنوب ألمانيا، وهو يحمل الجنسيتين الإيطالية والألمانية. بدايته كانت مع نادي فرايبورغ حيث دخل معه عالم الاحتراف في الدوري الألماني في عام 2007. وبعد قضائه عدة مواسم مع كل من فولفسبورغ وشالكه، انتقل في 2020 للعب في صفوف نادي أوغسبورغ.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
أمسى النجم البولندي ليفاندوفسكي (383 مباراة)، إلى جانب الهداف غيرد مولر، أحد أكبر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني. في عام 2010 انتقل ليفاندوفسكي من نادي بوزنانيا البولندي إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات غير الوجهة نحو بايرن ميونيخ. وبسبب فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد أصبح ليفاندوفسكي جزءًا مهما من تاريخ البوندسليغا.
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لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني
لعب كلاوديو بيزارو، القادم من البيرو، 490 مباراة بين عامي 1999 و2020 في صفوف فيردر بريمن وبايرن ميونخ وكولونيا. وسجل 197 هدفا في الدوري الألماني. فاز بالبطولة الألمانية ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات. وفاز مع ميونيخ خمس مرات بالبطولة والكأس ومرة بالثلاثية (البطولة، الكأس، والدوري الأوربي). وأنهى مسيرته مع فيردر بريمن صيف 2020. الكاتب: أندرياس ستين تسيمونس