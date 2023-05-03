 عثمان كافالا - صوت من وراء القضبان | وثائقي | DW | 12.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

عثمان كافالا - صوت من وراء القضبان

يقبع الناشط التركي في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا في السجن منذ عام 2017. فهذا الناشط من أجل الديموقراطية وسيادة القانون في تركيا، يعتبر في نظر حكومة أردوغان عدوا للدولة.

عثمان كافالا هو مؤسس ورئيس منظمة أناضولو كولتور للثقافة والفنون. وأطلق العديد من المشاريع لتعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة ودعم المجتمع المدني في تركيا. كما كان يناضل أيضا من أجل حقوق الأقليات، خاصة الكردية والأرمنية في البلاد. في الأصل أوقف رجل الأعمال بتهمة التخطيط لاحتجاجات حديقة غيزي لسنة 2013 ضد حكومة الرئيس أردوغان. غير أن محكمة تركية برأته في فبراير 2020 من هذه التهمة، ليطلق سراحه. وبعد ساعات قليلة على مغادرته السجن شديد الحراسة في سيليفري، اعتقل مجددا، وهذه المرة بتهمة محاولة تغيير نظام الحكم في تركيا. وفي عام 2022 حُكم على كافالا بالسجن مدى الحياة، دون إمكانية استفادته من السراح المقيد بشروط، والتضييق على حقه في الاستفادة من الزيارات. كتب كافالا من السجن: "عندما سمعت الحكم صدمت بشدة لحال القضاء والقضاة في بلدي. هناك العديد من السجناء الذين سُجنوا أو حُكم عليهم بطريقة تعسفية، وأن عدد غير قليل منهم موقوف وراء القضبان لفترة أطول من فترتي." أثار اعتقاله غضبًا دوليًا. وينظر إلى سَجنه على أنه جزء من حالات القمع الواسعة لحرية التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قد أمرت بالإفراج عنه في عام 2019 مصنفة قضيته على أنها ذات دوافع سياسية. يرسم فيلم المخرجة ليندا فيريكه صورة للناشط عثمان كافالا من خلال كلماته وعبر الأشخاص الذين تأثروا به أو المقربين منه. إذ تصف عائشة بوغرا زوجة كافالا طريق المعاناة للزوجين. أما أسينا غونال الأمينة العامة لمنظمة أناضولو كولتور فتتحدث عن مدى فقدان المجتمع التركي لصوته ونشاطه، خاصة بعد كارثة الزلزال. كتب عثمان كافالا البالغ من العمر 65 عامًا لمخرجة الفيلم: "غالبًا ما يفكر المرء داخل السجن في الموت". وأضاف " لم أكن خائفًا أبدًا من قضاء بقية حياتي خلف القضبان، لكني لا أستطيع التنبؤ بموعد إطلاق سراحي ... آمل أن يتم على الأقل تقديم بعض المسؤولين عن هذا الظلم إلى العدالة، ليس انتقاما، ولكن من أجل منع حدوث هذا النوع من التلاعب القضائي مرة أخرى في المستقبل".

المزيد من المركز الإعلامي

DW Dokumentationen KW 18 | Hinter den Schlagzeilen

ما وراء العناوين - تحديات الصحافة الاستقصائية 03.05.2023

DW Dokumentationen | New Work

وثائقي - مستقبل العمل - نماذج جديدة وفوائد كثيرة 29.04.2023

DW Dokumentationen | Verhängnisvolle Versprechen

شبكات نيجيريا الإجرامية 28.04.2023

DW Dokumentationen | Der Sindh

السند - ثقافة باكستان المنسية 25.04.2023

المزيد وثائقي

Das asiatische Beben

وثائقي - الزلزال الآسيوي - أزمة مالية وتبعاتها 10.05.2023

Doku-Still | Multitasking

وثائقي - الإنسان وتعدد المهام 07.05.2023

DW Dokumentationen KW 18 | Der Traum der Zwillinge

ما وراء سيراليون - الإفلات من براثن الفقر 06.05.2023

DW Dokumentationen KW 18 | Im Land der Täter

ناجون من الهولوكوست - تحديات ما بعد الحرب 05.05.2023

اقرأ أيضا

HANDOUT - 23.11.2015, Türkei, Istanbul: Osman Kavala, Gründer von Anadolu Kültür, posiert für ein Foto in der Hauptniederlassung von Anadolu Kültür. Der in der Türkei inhaftierte Kulturförderer Osman Kavala erhält den Menschenrechtspreis der Tonhalle Düsseldorf 2022. Das teilte die Pressestelle des Konzerthauses am Freitag mit. Foto: Kerem Uzel/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

DW تحاور المعارض التركي البارز عثمان كافالا في سجنه.. فماذا قال؟ 09.05.2023

منذ عام 2017 يتواجد عثمان كافالا في السجن. إنه رجل أعمال وناشط في الحقوق المدنية وراع للفنون، لكن حكومة أردوغان تعتبره عدوا للدولة. وفي مقابلة مع DW يوضح كافالا لماذا لا يزال مفعما بالأمل رغم كل ذلك.

Turkey's main opposition Republican People's Party (CHP) leader Kemal Kilicdaroglu and the other opposition party leaders Ali Babacan of Democracy and Progress Party (DEVA), Gultekin Uysal of Democratic Party (DP), Ahmet Davutoglu of Gelecek (Future) Party, Meral Aksener of IYI (Good) Party, and Sabri Tekir deputy chairman of Saadet (Felecity) Party, pose with Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu during a rally to oppose the conviction and political ban of Imamoglu, a popular rival to Recep Tayyip Erdogan, the President of Turkey, in Istanbul, Turkey, December 15, 2022. REUTERS/Umit Bektas

قطيعة مع إرث أردوغان- هذا ما تنوي المعارضة فعله إذا فازت بالانتخابات! 30.04.2023

يعتزم تحالف المعارضة الذي يخوض المنافسة على منصب الرئاسة وعلى الأغلبية البرلمانية في تركيا إجراء تغييرات عميقة في البلاد يقطع بها العلاقة مع عقدين من إرث الرئيس رجب طيب اردوغان. فما أهم تلك التغييرات المزمعة؟

29.12.2022, Ankara, Türkei, Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) celebrates Turkish Nationalist Movement Party (MHP) Leader Devlet Bahceli's (L) birthday in Ankara, Turkiye on December 29, 2022.

انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا - من هم حلفاء أردوغان؟ 25.03.2023

رغم الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد مطلع فبراير/ شباط، إلا أن تركيا ماضية في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية منتصف مايو/ أيار المقبل. لكن شعبية الرئيس أردوغان تتراجع. من هم حلفاؤه حاليا؟

Germany's Chancellor Angela Merkel. left, receives a mirror presented by Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, right, during the opening ceremony of a Turkish-German university's new campus, in Istanbul, Friday, Jan. 24, 2020. Merkel is meeting Erdogan for talks that are expected to focus on the future of a migration deal between Turkey and the EU that helped decrease refugee flows to Europe.(Tolga Bozoglu/Pool via AP)

ميركل تلتقي أردوغان.. ونائبة ألمانية تطالب بعلاقات على "أساس القيم" 16.10.2021

تستمر ميركل في زياراتها الأخيرة لمجموعة من الدول الشريكة لألمانيا، ومن المنتظر أن تصل إلى إسطنبول للقاء أردوغان، لكن نائبة ألمانية اتهمت الحكومة الألمانية بالتراخي في العلاقات مع دول لا تحترم حقوق الإنسان.