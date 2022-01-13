عثة الغبار المنزلي ومخاطرها

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في أوروبا وحدها يعاني حوالي 60 مليون شخص من حساسية "عثة الغبار المنزلي". ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن هذا النوع من الحساسية من أشهر مسببات إصابة المرء بالربو لاحقاً.
تؤثر تغيرات الطقس على كثيرين لدرجة ظهور أعراض مرضية لديهم. هؤلاء يطلق عليهم "الحساسون تجاه الطقس". فما سبب هذا النوع من الحساسية؟ وكيف يمكن زيادة مقاومة الجسم ضدها؟
بات العالم على مشارف الذكرى الثانية لظهور جائحة كورونا، وهذا ما يجب أن تعلمه عن آخر المعارف العلمية بشأن الفيروس القاتل: بشأن اللقاحات والأقنعة والتهاب عضلة القلب والأعراض البعيدة المدى وحصانة المصابين بالحساسية...
الزوائد اللحمية هي نتوءات تنشأ غالباً في الأنف. وتعتبر شائعة جداً وغالباً ما تظل غير مكتشفة. لكن يمكن أن تكون خطيرة وأن تسبب أمراضاً مزمنة، فما هي أعراضها، وكيف يمكن التخلص منها؟
يُنصح مرضى نزلات البرد غالباً بشرب الليمون الساخن لعلاج العدوى وتخفيف الأعراض، ولتجنب الآثار الجانبية للأدوية المضادة للمرض. لكن هل يمكن أن يساعد هذا المشروب حقاً؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول