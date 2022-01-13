 عثة الغبار المنزلي ومخاطرها | صحتك بين يديك | DW | 13.01.2022

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صحتك بين يديك

عثة الغبار المنزلي ومخاطرها

في أوروبا وحدها يعاني حوالي 60 مليون شخص من حساسية "عثة الغبار المنزلي". ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن هذا النوع من الحساسية من أشهر مسببات إصابة المرء بالربو لاحقاً.

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