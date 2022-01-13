عثة الغبار المنزلي ومخاطرها

متى تصبح الزوائد اللحمية خطيرة؟

الزوائد اللحمية هي نتوءات تنشأ غالباً في الأنف. وتعتبر شائعة جداً وغالباً ما تظل غير مكتشفة. لكن يمكن أن تكون خطيرة وأن تسبب أمراضاً مزمنة، فما هي أعراضها، وكيف يمكن التخلص منها؟